Unos 50 viajeros del tren que ha partido este sábado desde Madrid, a las 16.38 horas, se han quedado tirados durante una hora y media en la estación de Cáceres debido a que el conductor del autobús que tenía que llevarlos hasta Badajoz no se encontraba allí. Finalmente, los pasajeros han sido trasladados en taxis hasta la capital pacense.

"A mi llegada a Badajoz tenía que coger un vuelo Sevilla y ya no me va a dar tiempo. Nos han hecho una faena impresionante", denuncia José Maqueda, uno de los viajeros afectados. Explica que el trayecto en tren ha discurrido sin incidencias, pero la sorpresa ha sido cuando han llegado a Cáceres y han visto que el autobús que tenía que trasladarlos a Badajoz estaba aparcado, pero el conductor no aparecía. "Han llamado al chófer y nada", lamenta.

Cabe recordar que el servicio de autobús por si se averían los trenes lleva funcionando en Extremadura desde el pasado verano. En la puerta de las estaciones de Cáceres y de Mérida hay parado un autobús desde el 19 de julio, el día siguiente a la inauguración del nuevo tren rápido de Extremadura para el trayecto Madrid-Badajoz,

Hasta el pasado mes de enero, el contrato se había formalizado con Autocares Morcillo. Finalmente, Renfe optó por sacar a concurso el servicio a través de una nueva licitación pública, con el objeto de mantener estos autobuses en las dos estaciones hasta el 31 de mayo.