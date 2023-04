La región ‘revienta’ el termómetro en abril: hasta 10 grados más de la media

Ocurrió el miércoles, 19 de abril, en la estación meteorológica de Badajoz, que llegó a registrar hasta 30,7 grados centígrados a las cinco de la tarde. La temperatura media de un mes de abril está hasta ahora en 21,6. Son casi diez grados más de lo normal. Demasiado. En la estación de Cáceres la diferencia ese día fue de casi nueve grados más: de los 28,2 registrados por la tarde a los 19,3 normales en la ciudad en esta época. Esta gran diferencia es tema de conversación habitual en la calle, pero en los despachos y laboratorios de los meteorólogos lo que de verdad genera es una gran inquietud.

«La situación no está evolucionando bien y hay inquietud. La primavera está siendo muy mala y lógicamente hay preocupación en el ámbito profesional y también en parte de la sociedad, porque esto impacta mucho en la economía de las zonas rurales, como ocurre en Extremadura», explica Manuel Lara, meteorólogo de la delegación extremeña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los datos climáticos de esta última semana no invitan al optimismo. «Estamos muy por encima de los valores medios para la época del año», insiste. Y no muy lejos de batir los récords registrados hasta ahora en un mes de abril. De hecho, se da casi por hecho que ese hito ocurrirá la próxima semana, cuando se espera que llegue prácticamente el tiempo de verano. Hasta ahora la marca máxima registrada en un abril está en 33,2 grados en la estación de Badajoz y en 31,2 en la de Cáceres (se alcanzó el 30 de abril del año 1997).

«Pero atentos porque es probable que esos valores máximos se superen el miércoles o jueves de la semana que viene y se supere también la temperatura media histórica en este mes». Avisa Lara de que las predicciones realizadas hasta ahora, aunque hay que tomarlas con cierta cautela por son a varios días vista, apuntan a que tras un fin de semana en el que se está notando un ligero descenso de las temperaturas que servirán de «refresco», el lunes comenzarán a elevarse nuevamente los termómetros. «Volveremos otra vez a valores muy superiores a la media. Las mínimas se conservan más o menos estables en valores que se corresponden con la época del año, pero las máximas, que ya estaban disparadas, volverán a hacerlo».

Como en verano

Su pronóstico es que el próximo miércoles o jueves en las Vegas del Guadiana se llegue a los 34 grados. Pero los últimos datos disponibles en la Aemet indican incluso que Badajoz podría llegar a los 38 grados el jueves y Cáceres a los 34. «Eso serían temperaturas propias casi del mes de junio o julio y supondría batir un nuevo récord en la región», señala el meteorólogo. Y con esta situación, es muy probable que abril acabe siendo el más cálido de la historia de la comunidad. «Vamos camino de tener el mes con la máxima media más alta, aunque aún quedan diez días para que termine abril y habrá que esperar a ver cómo evoluciona».

¿Parece que caminamos hacia un futuro desconocido? «Es algo que se lleva viendo ya desde hace tiempo. Los veranos se alargan, las primaveras se acortan y al otoño parece que le cuesta trabajo entrar. Y lo que estamos viendo coincide con las predicciones que lleva haciendo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) desde hace más de 20 años».

El meteorólogo extremeño insiste en que aunque siempre ha habido años más calurosos, más húmedos o más fríos, la tendencia ahora es a más calor. «Y los agricultores lo saben bien, sobre todo los de ciertas plantaciones, como los viñedos que cada vez vendimian antes. Todos los indicadores van en la misma dirección», insiste.

El nuevo episodio de calor elevado se debe a una situación de bloqueo atmosférico. «El anticiclón toma posiciones difíciles de mover y eso genera una estabilidad atmosférica, ausencia total de nubosidad y aumento de la insolación, la capacidad del sol para calentar el suelo y en la atmósfera en los niveles bajos es muy grande. Y los frente que llegan, como el de este fin de semana, vienen muy debilitados, casi solo nos rozan porque el anticiclón no se retira del todo y no permite que baje de latitud ni que tenga la componente oeste que a nosotros nos gusta», explica.

Y mientras llega el verano de abril a partir del lunes, este fin de semana la región va a poder disfrutar de una ligera tregua. Tras un descenso de las temperaturas ayer, que llegaron como máximo a los 25 grados en Don Benito o Mérida, este sábado se esperan máximas de entre 20 y 24 en el centro de la región.

La peor noticia es que aunque ayer se coló un frente que dejó algunas lluvias ligeras bien entrada la tarde, este no tendrá continuidad más allá de este sábado y no se avista ningún otro hasta la fecha para lo que queda de este mes. «Al menos tendremos un alivio térmico el fin de semana». Un alivio que se notará en el ambiente, pero poco en los pantanos y en los campos que llevan mucho tiempo ya acusando la falta de agua. En concreto, según Manuel Lara, el último episodio de lluvia generalizado en la región tuvo lugar entre el 5 y el 9 marzo «y tampoco fueron cantidades muy significativas». Esto supone que hacía 43 días que no caía una gota de agua en suelo extremeño. Y añade más datos: en el mes de febrero solo se registró el 7% de la precipitación media en Extremadura y en marzo el promedio fue del 54%, pero «es un promedio falso porque en realidad llovió mucho en el norte de Cáceres, pero poco o nada en el resto», concluye.