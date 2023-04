«Trabajamos mano a mano con la Junta para que la gigafactoría sea una realidad»

Llega puntual, saluda afable, se acomoda en la sala y coloca cerca varios folios que le ha pedido al personal de su equipo. Están en blanco, es sólo por si quiere tomar notas durante la entrevista. No lo hace. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (A Coruña, 1968), escucha, reflexiona tras algunas preguntas y se lanza en las respuestas con dos ejes claros durante la conversación en el Parador de Turismo de Cáceres: en clave regional incide en el empeño del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por liderar la industrialización de Extremadura en torno a la economía verde y digital; a nivel nacional pone en valor la agenda social del Gobierno y la sintonía con el sector empresarial a pesar del reciente revés de Ferrovial. «Los empresarios saben que a las empresas les va muy bien con este Gobierno», sostiene.

Pregunta: La inflación parece estar dando un respiro, pero la cesta de la compra sigue desbocada y se encarece a pesar de las rebajas de IVA en los alimentos básicos.

Respuesta: Es verdad que hemos empezado a tener buenas noticias de grandes grupos de distribución, que van anunciando bajadas. Espero que cuanto antes empiecen a bajar los precios, porque se tiene que trasladar al consumidor final la bajada de los precios de la energía y de las materias primas, y las ayudas que hemos dado al sector. A partir de este mes se tiene que empezar a notar.

P: ¿Se está controlando que la bajada del IVA se esté trasladando realmente a los precios?

R: Sí, y sí que se está trasladando al consumidor final. La subida de precios hubiera sido mayor si no llegamos a bajar el IVA. Los productos en los que se ha bajado han tenido una contención de precios que no han tenido el resto.

P: ¿Qué capacidad de actuación tiene ya el Gobierno para lograr que se haga efectiva esa bajada en el resto de productos?

R: Es el momento de que todos arrimemos el hombro incluida la gran distribución. Todos tenemos que contribuir a apoyar a las familias españolas. Desde el sector público lo hemos hecho movilizando un volumen de recursos muy importantes entre bajadas de IVA de otros impuestos y ayudas de apoyo a las rentas de las familias, como la subida de las pensiones, del salario mínimo o el cheque de 200 euros.

P: ¿Hay más medidas complementarias sobre la mesa?

R: Las que hemos puesto en marcha tienen aún recorrido. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Recordemos que la inflación ha bajado cinco puntos en cinco meses y estamos en torno al 3%, también la bajada de los costes energéticos se tiene que trasladar ya a la inflación subyacente y al coste de los alimentos. Además, el cheque de 200 euros está empezando a pagarse ahora.

P: La vivienda es un problema para las familias; porque los alquileres no paran de subir y porque la rápida subida de los tipos está disparando las hipotecas.

R: En el ámbito del alquiler, la ley de vivienda va a establecer un tope a la subida del importe de los contratos del 2% este año y del 3% el año que viene; para los jóvenes hemos puesto en marcha el bono del alquiler con ayudas de 250 euros al mes y todas las medidas que suben las rentas de las familias, como la revalorización de las pensiones y el salario mínimo. Y en el ámbito de las hipotecas hemos puesto en marcha distintos instrumentos que revisaremos en junio con las entidades bancarias y usuarios para aliviar la situación de las familias por la rápida subida de los tipos de interés. Estamos actuando con celeridad e incluso anticipándonos a los problemas, con un claro compromiso con la ciudadanía.

P: Pedro Sánchez ha anunciado la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el parque público.

R: La vivienda es una de las preocupaciones de la ciudadanía más importantes y para nosotros en una prioridad. Desde que tomamos el control de la Sareb, la primavera pasada, hemos estado trabajando en una estrategia para conjugar el interés financiero y el rendimiento social. Lo que vamos a hacer es movilizar suelo y vivienda del Sareb para ampliar el parque público con 50.000 viviendas. Esta medida se une a la nueva línea de préstamos ICO para la construcción y rehabilitación de viviendas para alquiler social y asequible con la que se podrán promover 43.000 viviendas, más de 100.000 viviendas que impulsa el Plan Estatal del Ministerio de Transportes, a la inversión de fondos europeos para rehabilitación y mejora de eficiencia energética de edificios, al bono de 250 euros al mes que está beneficiando a más de 70.000 jóvenes y a la primera ley de Vivienda que tenemos en nuestro país.

P: Al hilo de eso, Feijoo se ha comprometido después a avalar un 15% la compra de primera vivienda para jóvenes y la fianza del alquiler para rentas más bajas si gobierna.

R: Me sorprende, porque lo que estamos intentando es recuperar una política y un parque público que fue desmantelado por los gobiernos del PP, y el hecho de que el balance del señor Feijoo, como presidente de la Xunta de Galicia, es prácticamente inexistente. En una década no destinó prácticamente ninguna vivienda a alquiler social. Estamos gestionando y revirtiendo la herencia que dejó el PP; desde la Sareb, que dijeron que no nos iba a costar nada a los españoles, hasta el desmantelamiento y la venta a fondos buitres del parque público de vivienda.

P: ¿Se prevé que los tipos y las hipotecas sigan al alza?

Dependerá de cómo evolucione la economía y la inflación. Cuanto antes se controle la inflación mejor, porque va a permitir frenar la subida de los tipos de interés.

P: ¿La evolución de la economía va a seguir condicionada por la guerra de Ucrania?

R: La guerra de Ucrania es el principal factor de incertidumbre y se añaden las tensiones geopolíticas internacionales, que están llevando a un alza de costes. Por eso la medida de política económica que podría ser más eficaz es poner fin a la guerra. Dicho esto, en este contexto la economía española está yendo relativamente bien. Hemos crecido un 5,5% en 2021 y 2022, en el primer trimestre de 2023 se está acelerando la actividad, y los datos muestran un incremento de la contratación en abril. Todo esto nos tiene que dar confianza para afrontar lo que nos venga por delante.

P: Dice el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que lo que nos viene a Extremadura es un proceso de industrialización en torno a la transición energética.

R: El liderazgo del presidente Fernández Vara ha sido fundamental; no ahora sino desde hace cuatro años. Vio desde un principio que había que hacer una apuesta en clave verde y digital para reposicionar e industrializar Extremadura y ahí están los proyectos más emblemáticos como la fábrica de diamantes, la gigafactoría o ahora la fábrica de paneles solares. Se han destinado a Extremadura 1.300 millones de los fondos europeos que ya están sirviendo para la transformación de los parques automovilísticos, la digitalización de las pymes, la transformación verde del sector turístico o la renovación de equipamientos médicos de los hospitales de la región. Lo que se está viendo ahora en Extremadura es el resultado del trabajo de los últimos años.

P: Entre los proyectos que cita se ha resaltado siempre el de la gigafactoría por su poder tractor y por el desarrollo de toda la cadena del litio, puesto que están las minas en Extremadura. Pero sigue sin concretarse la financiación.

R: Estamos trabajando en la redacción de la segunda convocatoria de ayudas públicas del proyecto estratégico del Vehículo Eléctrico y Conectado y esperamos lanzarla cuanto antes. La gigafactoría de Navalmoral es una referencia y por tanto esperamos que pudiera verse beneficiada. Cualquiera de los proyectos de los que hemos hablado tiene una enorme capacidad tractora sobre toda la economía regional, porque va a requerir industrias auxiliares y un volumen de servicios muy importante. Todos los sectores productivos tienden cada vez más a converger.

P: ¿Pero habrá las ayudas que está pidiendo Envision desde el pasado PERTE-VEC para poner en marcha su proyecto de gigafactoría en Extremadura?

R: Desde el gobierno estamos tratando de acelerar al máximo el nuevo procedimiento de ayudas de la Comisión Europea, trabajando mano a mano con la Junta de Extremadura para que cuanto antes se hagan realidad esos proyectos.

P: En clave energética se fía el siguiente paso al hidrógeno verde ¿Qué papel puede desempeñar ahí Extremadura?

R: El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía (CIIAE) de Cáceres es clave para la I+D de todo este desarrollo tecnológico. Es importante que se desarrolle en Extremadura no sólo la capacidad de generación de hidrógeno verde, sino la capacidad industrial que utilice el hidrógeno verde como fuente de energía. Sacaremos próximamente una nueva convocatoria del PERTE de descarbonización para que la industria pesada pueda ser neutral en carbono usando el hidrógeno verde; y no tengo duda de que Extremadura será una de las comunidades en las que se desarrollará esa simbiosis.

P: El sector agrario es clave en Extremadura y está atravesando una situación complicada con el calor y la sequía, que afecta ya a cultivos y explotaciones.

R: Estamos muy preocupados por la sequía. El sector agroalimentario es estratégico. Entendemos su preocupación porque España está en primera línea del cambio climático, Por eso es una prioridad absoluta acelerar la transición ecológica y adaptarnos para mitigar el impacto del cambio climático que nos lleva a una escasez de los recursos hídricos. Toda la inversión con los fondos europeos para la digitalización del ciclo del agua o la modernización de regadíos es muy importante. Ya hay 12 proyectos en marcha y 60 millones de inversión para modernizar los regadíos en Extremadura. La gestión más eficiente de los recursos naturales en el sector agrícola es lo que va a permitir mantener a Extremadura como una potencia agroalimentaria.

P: La mesa de la sequía no ha concretado aún las ayudas directas y urgentes que reclama el campo.

R: Ya se está trabajando para hacerlo lo antes posible.

P: ¿Qué efectos puede tener la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fuera de España?

R: Desde el Gobierno respetamos las decisiones de las empresas, pero es importante que se tomara con una información completa sobre las opciones, las implicaciones y los riesgos. Tanto la Bolsa española como la Comisión de Mercados y Valores han hecho informes muy claros en cuanto a que las empresas españolas pueden tener la doble cotización con EEUU que ellos dicen que buscan, aunque es cierto que hasta ahora ninguna empresa lo ha solicitado. Nuestra disposición es total para que si alguna empresa quiere la doble cotización se haga con toda la agilidad y esa voluntad se le ha mostrado a Ferrovial en todo momento. Podría haber sido primera empresa en solicitarlo y conseguirlo.

P: ¿Cree que hay otras razones tras su marcha?

No voy a especular. Pero ha quedado demostrado que los argumentos sobre la motivación económica que ha dado la empresa no se sostienen.

P: ¿Teme que afecte a la llegada de otras empresas?

R: No. España está atrayendo proyectos de inversión internacionales en niveles récord porque hay una gran confianza en la economía española por la ventaja comparativa por los menores costes energéticos -en parte por la política de transición energética de gobiernos como el de Extremadura-; y porque tenemos una perspectiva de crecimiento positiva gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación.

P: ¿Hay un clima de entendimiento con la patronal?

R: Me he reunido con empresarios en la visita a Extremadura y solo puedo decir que el clima es excelente. Los empresarios saben que a las empresas les va muy bien con este Gobierno; que ha sabido apoyarles cuando más falta hacía.

P: Esta semana han aprobado con el PP la modificación de la ‘ley del solo sí es sí’ ¿es el mejor compañero de viaje para esa reforma?

R: En esta legislatura hemos tenido que trabajar con un parlamento muy fragmentado y tratando de lograr los apoyos más amplios. A pesar de ser un gobierno en minoría hemos sacado adelante más de 200 leyes; unas veces con unos apoyos y otras veces con otros, pero lo importante es que beneficien los ciudadanos. En el caso de la ‘ley del solo sí es sí’, es una ley buena para proteger a las mujeres, pero se detectó que había algunos elementos que podían tener un efecto contraproducente y los hemos corregido lo antes posible.

P: ¿Se ha tardado entonces en reaccionar?

R: Nadie quería que esta ley tuviera el efecto de las rebajas de penas y en un primer momento se pensó que sería una interpretación aislada de algún juez. Pero somos un gobierno responsable y viendo que el tiempo pasaba y que no se resolvía por la vía judicial, había que resolverlo desde el punto de vista legislativo.

P: ¿Afecta eso a la coalición?

R: Creo que lo que tenemos es que estar unidos para defender la protección a las mujeres.

P: Su ministerio ha abierto un perfil de TikTok, que es la red social que más consumen los jóvenes.

R: Hay que acercarles la economía. Es fundamental que los más jóvenes no piensen que los temas económicos les son ajenos, porque estamos tomando decisiones que tienen muchas trascendencia para su futuro. Es importante que se interesen, participen y se sientan implicados en la toma de decisiones.