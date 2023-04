Un línea de financiación de préstamos y la flexibilización de las exigencias de la Política Agraria Comunitaria (PAC) son algunas de las medidas del paquete que la Junta de Extremadura ha presentado este jueves a las organizaciones agrarias de Extremadura para hacer frente a los efectos de la sequía. Son importantes, pero lo que le preocupa al campo es el calendario, porque la situación en algunos sectores es apremiante. La reunión del Consejo Asesor Agrario de Extremadura (Caex) puso en evidencia que hay sintonía en el diagnóstico de la situación entre las organizaciones agrarias y la Administración regional, y cierto consenso en cuanto a las medidas a tomar para hacer frente a los efectos de la sequía en el campo (gustan especialmente los planteamientos para flexibilizar la PAC); pero los tiempos de las administraciones chocan con la urgencia que reclaman las organizaciones agrarias para poder hacer frente a los problemas que tienen ya en sectores como la ganadería y el cereal, los primeros que están acusando la ausencia de precipitaciones del invierno y la primavera. El sector urge ayudas directas, y ya.

El paquete que presentó la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, incluye en primer lugar una línea de financiación de préstamos para la adquisición de circulante, esto es, para que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente a los gastos ordinarios de las explotaciones (abonos, fertilizantes, medicinas...). Se basa en la línea de ayudas que se sacó ya en 2018 (en ellas la Junta hacía frente al pego de los intereses del préstamo) y quedaría por definir, eso sí, la cuantía económica de la medida y también los sectores a los que irá destinada, porque dependerá de la evolución de las cosechas de algunos cultivos durante las próximas semanas. «La cantidad que sea la vamos a poner; tengo autorización del Consejo de Gobierno», ha señalado la consejera sobre el alcance de esta ayuda. En la línea del 2018 la Junta abonó 4 millones para cubrir los intereses de las ayudas que solicitaron el 42% de las explotaciones, unos 60 millones.

«Somos conscientes de que se están viviendo tiempos complejos en el campo. Vamos a actuar. Pido calma y unidad» BEGOÑA GARCÍA BERNAL - consejera de agricultura

Esta es la primer medida de apoyo de la Junta, que se ha comprometido a complementar las que establezca la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura. «Va a haber ayudas directas, porque el ministerio las va a poner sobre la mesa», ha insistido.

Pendientes de Europa

El plan que ha trasladado Agricultura a las opas plantea otras medidas que dependen de Europa, entre ellas, flexibilización de los requisitos para las ayudas directas de la PAC y las agroambientales. «Somos plenamente conscientes de que se están viviendo unos tiempos complejos para el campo, con unos condicionantes climáticos muy duros. Vamos a actuar, y pido calma y obre todo unidad».

«Las medidas son insuficientes. La situación de la cabaña ganadera y del cereal es agónica. Faltan ayudas directas» Juan Metidieri - Apag Extremadura Asaja

En cuanto a las directas, se bajará la carga ganadera a la mitad (de 0,2 a 0,1 UGM por hectárea); se eliminará la obligación de que las leguminosas y mejorantes no tengan que permanecer en el terreno hasta floración; se permitirá también la actividad de pastoreo en superficies de cultivos declaradas de producción.

Respecto a las ayudas agroambientales, se va a eximir a la ganadería ecológica del cumplimiento relativo al mantenimiento de las unidades comprometidas, aunque «nunca por debajo del mínimo exigible», puntualizó la consejera. Hay otras medidas destinadas a la apicultura, quienes podrán obviar el cumplimiento «al menos, un mes, en cada asentamiento durante el periodo continuo de cinco meses que están obligados a cumplir en la región»; y se podrá eximir a las colmenas que se han declarado y registrado y no puedan cumplir con los cinco meses de permanencia en Extremadura antes del próximo 31 de mayo.

Junto a eso, se ha trasladado al Ministerio de Agricultura que una solicitud para la Comisión Europea, para que se eleve el anticipo de la PAC del 70% al 90% a partir del 16 de octubre, para dar liquidez al sector. Esta es una medida demandada también por las organizaciones agrarias.

«Las medidas deben ser rápidas. Es una situación excepcional, con sectores que están ya en situación de emergencia» Ignacio Huertas - UPA-UCE

El paquete de la Junta incluye otras propuestas para flexibilizar programas operativos, adelantar el pago de las ayudas al arroz o mejorar las ayudas a la incorporación de jóvenes.

Además se plantea también cuatro líneas de ayudas para modernizar y mejorar la eficiencia de los regadío. Son 17 millones en total con tres programas que se adelantan y uno nuevo para actuar sobre las redes principales (6 millones). Los otros tres son para la gestión integral (2), de explotaciones de regadíos (3) y de eficiencia energética (6).

Las organizaciones agrarias apelan a la urgencia del momento y piden un paquete de medidas concreto, directo y consensuado entre todas las administraciones para el mes de mayo.

Medidas urgentes

Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, entiende que las medidas que se han planteado hasta el momento son «insuficientes», aunque ve con buenos ojos tanto la línea de préstamos que plantea la Junta como las medidas que ha solicitado sobre la PAC, «con algunos matices». «La situación es agónica para los cereales y la cabaña ganadera. Precisamos ayudas directas», ha insistido. Ente ellas su organización plantea la exención de las cuotas de la Seguridad Social durante este año y también del pago del IBI rústico.

«Las medidas deben ser rápidas. Es una situación excepcional, con sectores que están ya en situación de emergencia», ha señalado tras la reunión el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas. Pidió que las ayudas vayan a los sectores más afectados (señala de momento a la ganadería, el cereal y la apicultura) y que las ayudas «se repartan con criterio social, no por hectárea, sino primando a las explotaciones familiares y profesional que son quienes peor lo están pasando».

«Todas las medidas son bienvenidas, pero seguimos sin ayudas directas. Necesitamos algo tangible en mayo» LUIS CORTÉS - LA UNIÓN

Entre las que plantea incluir UPA está la exención del canon de riego en las explotaciones con graves restricciones como el canal de Orellana, o una reformulación de los seguros agrarios, que no dan respuesta a los problemas de sequía.

Para el dirigente de La Unión, Luis Cortés el resultado de la reunión es «agridulce». «Todas las medidas nos parecen bien, pero la única real que hay ahora mismo es la de los préstamos sin interés, que no es una medida que queramos. El resto, como las de la PAC, dependen de que Europa las autorice», ha planteado. Para Cortés, los préstamos no son la solución para las explotaciones con más problemas porque «no puedes obligar a los bancos a dar préstamos a quienes tienen problemas de financiación y mucha gente se va a quedar así fuera», ha apuntado. «Seguimos sin tener ayudas directas. Necesitamos algo tangible en mayo», ha insistido sobre el calendario y el alcance de las medidas.