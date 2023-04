Las previsiones se han cumplido y Extremadura pulverizó ayer los récord históricos en prácticamente todas las estaciones meteorológicas que tiene la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad. La temperatura más alta se registró en Don Benito, donde se alcanzaron los 37,2 grados centígrados hasta las cinco de la tarde, una situación más propia del verano, de los meses de julio y agosto. De hecho esta localidad, junto a Mérida, se coló entre los 10 municipios más calurosos de España en el día de ayer.

Por su parte, la estación de Mérida alcanzó el segundo valor más alto de la región: 36,8 grados. Son 3,3 grados más que la máxima histórica registrada hasta ahora, ya que la capital no había pasado de los 33,5 grados centígrados en un mes de abril. Los récord históricos registrados hasta ahora directamente quedaron pulverizados ayer en prácticamente todas las estaciones extremeñas. «Es lo que esperábamos para este jueves», señala Manuel Lara, meteorólogo de la delegación extremeña de la Aemet.

«La situación no se normaliza porque sigue el calor por encima de la media, pero se acaba la excepcionalidad» Manuel Lara - Meteorólogo de la Aemet

Además de Don Benito y Mérida, entre las localidades más calurosas de la región destacaron también Almendralejo, que alcanzó los 36,2 grados; Barcarrota, con 36; y Badajoz con 36,1 grados centígrados. En esta última estación (situada cerca del aeropuerto) la temperatura máxima registrada en un abril no había superado antes los 33,2 grados. Y es destacable, ya que esta es una de las estaciones meteorológicas en funcionamiento más antiguas de la comunidad: funciona desde 1955. «Cuando hablamos de que se supera un récord es importante también conocer desde cuándo se tienen registros en cada estación, porque hay unas más modernas que otras, y es en las más antiguas donde se ve el cambio de tendencia de una forma más significativa y más clara», explica Lara. En Cáceres, por ejemplo, ayer se alcanzaron 34,4 grados y el máximo de abril hasta ahora era 31,2 grados.

No obstante, aunque ayer llegaron a valores extremadamente excepcionales, el miércoles algunas estaciones de medición ya habían registrado temperaturas máximas no conocidas hasta ahora. Fueron algo más bajas que ayer jueves, pero también superaron valores que no son normales en esta época del año. Y así seguirá siendo la situación al menos en los próximos días de esta calurosa primavera. «Aunque bajarán un poco las temperaturas, entre 3 o 4 grados mañana sábado, las temperaturas seguirán sin ser normales y muy por encima de la media de las máximas registradas en un mes de abril. La situación no se normaliza, porque sigue el calor, pero ya no será una situación de excepcionalidad como esta semana».

«La situación permite seguir con el horario normal»

Ante estas temperaturas, las empresas han empezado a poner el aire acondicionado y en los colegios extremeños combaten el calor como si de final de curso se tratara. Agua, abanicos, mangas cortas y ventanas y puertas abiertas para encontrar alivio a los sofocantes termómetros que han superado los 35 grados en buena parte de la comunidad. Y aunque los centros educativos cuentan desde el curso 2018/2019 con un protocolo que permite tomar medidas ante situaciones excepcionales como esta, como reducir la jornada escolar, lo cierto es que no se han llevado a cabo en ningún colegio o instituto de la región. «No ha llegado ninguna comunicación de centros que hayan adoptado medidas extraordinarias frente al calor, ya que no se ha comunicado alerta por parte de la Aemet», señalan desde la Consejería de Educación. Y esa es la primera razón, que pese a las condiciones climáticas, la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ningún aviso por riesgo de calor. Y esta es una de las condiciones que debe darse para que los centros puedan recurrir a ese protocolo. No se han activado avisos porque, aunque la situación era excepcional para un mes de abril, la temperatura no ha excedido límites habituales y ya conocidos en otras épocas del año.

Educación señala, asimismo, que los centros aún no están soportando altas temperaturas de forma continuada, «por lo que los edificios aún no acumulan el calor que podría sentirse tras días continuos de elevadas temperaturas, tanto nocturnas como diurnas; por lo tanto, de momento, las condiciones climáticas permiten continuar con el horario lectivo normal». No obstante, precisa que los centros pueden articular algunas medidas organizativas en cualquier momento del año si consideran que con ellas puede mejorar el confort en el desarrollo de la actividad lectiva. «Por ejemplo, si en el gimnasio hace mucho calor puede optar por realizar la actividad deportiva fuera o si tiene algún aula más calurosa puede cambiarla a otras zonas más frescas, entre otras», apunta la administración. Así, desde Educación piden tranquilidad «porque los mecanismos y protocolos están listos para aplicarlos en cuanto la Aemet anuncie la alerta».