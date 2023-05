“No se puede hablar de desarrollo sin hablar de igualdad”, es la premisa que ha quedado clara durante el I Congreso Internacional de Feminismo y Desarrollo organizado por la agrupación Feministas Cooperando como parte del proyecto: Construyendo cooperación descentralizada feminista en Extremadura de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).

Una jornada de 10 horas en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres en la que unas 150 personas entre técnicas de cooperación, personal del tercer sector y comunidad estudiantil han participado de forma activa durante las ponencias y el compartir experiencias de trabajo de 17 mujeres feministas organizadas provenientes de África, América Latina y España que hicieron eco de sus demandas.

“Era necesario visibilizar que las luchas feministas son globales y que las organizaciones de mujeres feministas sabemos luchar juntas”, dice Gloria Angulo Sanchis, coordinadora de la Asociación de Mujeres Malvaluna que agrega que “sin mujeres y sin igualdad no hay desarrollo, no hay democracia y es lo que vemos cuando se persigue también a las feministas”, explica.

La agrupación Feministas Cooperando está integrada por la Asociación de Mujeres Malvaluna, Mujeres en Zona de Conflicto, Fundación Mujeres y Asociación Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (Adhex), y desde 2016 trabaja por la transversalización del feminismo en la cooperación extremeña.

Una cooperación al desarrollo feminista

Y es donde salta la pregunta de rigor, en especial porque quienes estaban detrás del evento, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo posee una larga experiencia en cooperación con países de América Latina y África, y es ¿por qué hablamos de una cooperación feminista?

“Porque si hablamos de desarrollo es imposible no hablar de feminismo, de perspectiva de género y políticas de igualdad. Estamos ante retos globales que no podemos ver a otro lado y en esta reflexión está claro que: sin igualdad no hay desarrollo, sin igualdad desde la perspectiva de género y feminista no puede existir”, expresa de forma categórica Pilar Cancela, secretaria de Estado de cooperación internacional del Gobierno de España. A lo que agrega, Isabel Gil Rosiña, consejera de igualdad y cooperación al desarrollo de Extremadura, que “una cooperación feminista es un análisis certero de la realidad, un diagnóstico claro de lo que ocurre en el mundo. Es sentirse interpelado de que la violacion de los derechos humanos afecta mucho más a las mujeres”.

Y el broche lo pone Carmen Casco, directora de Fundación Mujeres, que considera que “la cooperación exige hacer políticas e intervenciones que cambien esa estructura patriarcal”, en alusión al papel que las organizaciones integrantes de Feministas Cooperando han desempeñado en el proceso participativo de construcción de la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional, recién aprobada por unanimidad en el congreso de Extremadura.

Empoderamiento individual, poder colectivo y transformación real

Un debate que no es reciente y que responde a muchos años de trabajo, análisis de procesos e intervenciones en materia de cooperación al desarrollo, y que ahora nos exige hechos sobre ¿cómo se materializa una cooperación feministas en el sur global?, más allá del discurso político.

“Es fundamental posicionarnos como sujetas políticas para provocar transformación; una transformación personal y colectiva porque el empoderamiento no es individual por eso hablamos de menos cuartos propios y más patios comunitarios”, decía Mercedes Rodríguez de la Colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas que participó junto a Rim Bribri de la Unión de Acción Feministas de Marruecos y María Soler de Novact en la mesa: Mujeres construyendo cooperación feminista desde el empoderamiento y la participación social y política.

Esos “patios comunitarios” de los que habla Rodríguez, suelen materializarse desde el feminismo en redes transnacionales que se tejen desde lo local hasta lo global como lo han expresado Lola Fernández de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y Griselda Mata co-cordinadora de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe protagonistas de la mesa: El papel de las redes de mujeres en las luchas globales, y que en este caso se refirió al derecho al aborto y el papel de las periodistas para la defensa de los derechos de las mujeres.

Que, a largo plazo destacan como ejemplos de buenas prácticas en la transformación de la realidad desde la defensa de los derechos de las mujeres con una perspectiva feminista, además de las comentadas por las compañeras; Ainitze Zabala de Mugarik Gabe, Idoia Moreno de Jambo Congo y Zinthia Palomino de Afroféminas que han participado en la mesa: Buenas prácticas feminista en la cooperación para el desarrollo.

Las participantes han concluido que el I Congreso Internacional de Feminismo y Desarrollo ha sido “una jornada energizante que responde a una necesidad de trabajar en red y crear nuevas sinergias internacionales” frente a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en una demanda colectiva, global de derechos para todas.

MALVALUNA

TLF Y FAX: (+34) 924 31 83 03

Tlf: 651 88 60 00

asociacionmalvaluna@gmail.com

www.malvaluna.org

Estamos aquí