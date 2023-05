Jueces y fiscales irán también a la huelga: «No podemos más, estamos saturados»

Ahora son los jueces y fiscales los que amenazan con una huelga indefinida. Es el tercer grupo de la administración de justicia en convocar paros en lo que va de año, después de la huelga de más de dos meses protagonizada por los letrados de la administración de justicia, a la que siguió la de los funcionarios, que aún continúa. Todo esto ha puesto en aprietos a los tribunales extremeños, que acumulan ya más de un año de retrasos por las suspensiones de juicios y declaraciones a consecuencia de los paros. Por eso, si finalmente los jueces y fiscales llevan a efecto la huelga, la primera de la historia de este colectivo, que está convocada a partir del 16 de mayo, la situación se complicará todavía más, pues sin su presencia los palacios de justicia quedarán totalmente paralizados.

«El retraso va a ser catastrófico», reconoce María del Ara Sánchez, portavoz en Extremadura de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, una de las que convoca la huelga y a la que están afiliados casi la mitad de los jueces de la región. Pero dice que no les ha quedado otra. El principal escollo, como en el caso de los secretarios judiciales y de los funcionarios, es que el salario que perciben no se ajusta a sus atribuciones. En el caso de jueces y fiscales, según denuncia esta magistrada, los sueldos llevan sin actualizarse desde hace 20 años, lo que va en contra -afirma- incluso de la propia ley de retribuciones aprobada en 2003 por el Ministerio de Justicia. Esa norma regula que la mesa de retribuciones debe reunirse cada cinco años precisamente para actualizar las nóminas pero en dos décadas no se ha celebrado ningún encuentro. «A ningún gobierno le compensa que la justicia funcione bien porque es inexplicable», reprocha Sánchez.

En los tribunales

El problema de los salarios está directamente relacionado con la sobrecarga laboral que acusan. En el caso de Extremadura muchos asumen el trabajo de dos profesionales, pero tampoco se les abona como se debiera y como figura en la propia ley. Según denuncia la portavoz de este colectivo en la región, cuando exceden un 20% de su jornada se les debe pagar el 5% de toda la masa salarial, pero solo se está abonando el 1%. «Si tenemos un rendimiento semestral por encima del 200% se nos paga al semestre 1.000 euros brutos. Asumimos el trabajo de dos magistrados y se están ahorrando el sueldo de uno», apunta. Jueces de otras comunidades autónomas ya han llevado a juicio este asunto y los tribunales les han dado la razón.

«El retraso va a ser catastrófico pero no nos ha quedado otra, estamos rozando la esclavitud» María del Ara Sánchez - PORTAVOZ EN EXTREMADURA DE LA ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

En la región la ratio de jueces está por debajo de la media nacional: no llega a 11 por cada 100.000 habitantes que es la media española; mientras que en Europa esa tasa se sitúa en 21. «Arrastramos una falta de medios materiales y personales desde hace años. Al final el trabajo de los juzgados sale por la responsabilidad de jueces y fiscales, pero a costa de nuestra salud laboral. La sobrecarga que tenemos es impresionante», subraya. Por eso, añade, «si no nos facilitan los medios, que nos paguen las retribuciones acordes al trabajo que realizamos. No pedimos más que cumplir la ley», sostiene.

Sin carrera profesional

Solicitan además la actualización de la hora de guardia, que se cobra entre 0,35 euros (en el caso de los pequeños pueblos) y 1,80 euros (en las ciudades); sin plus de nocturnidad: «No hay nadie que cobre esto, estamos rozando la esclavitud. Cualquier persona que yo contrate en mi casa para cuidar de mis hijos cobra más que nosotros y de nosotros dependen los problemas de las personas», reconoce María del Ara Sánchez. Tampoco cobran la carrera profesional y quieren que se modifiquen los criterios de los grupos de población, para equiparar las nóminas.

Exigen asimismo recuperar el 5% del salario que se les recortó en 2010 (se bajó el 10% y solo se ha devuelto un 5%). «Entre 2004 y 2021 acumulamos una pérdida de poder adquisitivo de entre el 16 y el 17%», recrimina. Tampoco comparten el pago de las retribuciones por antigüedad porque el cálculo es, dice, «injusto». «Los trienios se calculan en base al salario de cuando empezamos, pero es que muchos empezamos siendo jueces y ya somos magistrados (se accede a la magistratura por años de antigüedad) y nuestro salario ahora es superior», explica.

Precisamente hoy, después de 20 años, Justicia ha convocado la primera mesa de retribuciones. El mantenimiento de la huelga dependerá de lo que en ella se acuerde.