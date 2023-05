Vuelven las protestas en el transporte sanitario en Extremadura. CSIF ha convocado una concentración este jueves a las puertas del SES en Mérida para reclamar mejoras laborales y la firma del convenio colectivo, que finalizó en 2018 su vigencia y está negociándose en estos momentos.

Desde el sindicato, uno de los cuatro que integran el comité de empresa que debe renovarse este mes de mayo (están también USO, UGT y CCOO) aseguran que la situación de los trabajadores "se precariza año a año" porque el salario está congelado desde el 2017 y hay en la actualidad un "bloqueo" en el diálogo para renovar el convenio que impide que se lleven a cabo las principales demandas que tienen: subir los salarios y adaptar las jornadas de los trabajadores.

"Hay muchos que están haciendo más de 2.300 horas anuales en lugar de las 1.800 que les corresponderían y eso supone además que se están incumpliendo los pliegos", señala el portavoz de CSIF en Ambuvital Máximo Blanco, que vincula esos exceso de horas a la falta de personal ("en servicios en los que debería haber 10 trabajadores hay 6 ahora mismo", sostiene Blanco) o la forma por la que algunos trabajadores buscan incrementar su salario con más horas extraordinarias. Junto a eso aseguran que faltan también vehículos, aunque no tienen una estadística completa de la cifra con la que habría que reforzar la flota. A la protesta no se han sumado el resto de sindicatos que integran el comité, aunque USO sí ha trasladado su apoyo a la convocatoria según han confirmado a este diario.

Ambuvital cree que no hay motivos

Desde Ambuvital entienden que no hay motivos para la protesta en estos momentos. "No es una protesta que deba ir contra Ambuvital o no debería ir. Nos hemos preocupado por solucionar los problemas que había y estamos en una época de cierta paz social", sostiene el abogado de la empresa, Eduardo Guardado. Defiende que desde que asumieron el contrato de transporte sanitario del SES han incrementado "en casi 300 personas la plantilla", hasta los 1.200 trabajadores, y rechaza que se estén haciendo excesos de horas.

"Se llegó a un acuerdo con los trabajadores que quisieron para hacer más horas y cobrarlas como horas extraordinarias", sostiene. Sobre el convenio explica que se trata de un convenio de sector que está negociando la patronal del transporte, Asemtraex, con los sindicatos y donde Ambuvital no forma parte de la comisión negociadora. Asegura que la propuesta que hay sobre la mesa incluye una subida salarial del 5% anual en los próximos cinco años.