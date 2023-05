La huelga de funcionarios suspende otra vez casi todos los juicios en Extremadura

La huelga de funcionarios de la administración de justicia vuelve a parar una vez más los juzgados extremeños. Este jueves, primer día en que los paros se han llevado a cabo durante toda la jornada, se han suspendido casi todos los juicios, que no se pueden celebrar sin su presencia, ya que son los encargados de que todo lo que ocurre en el interior de las vistas quede grabado y registrado en el sistema electrónico interno. Si esto no se realiza, el juicio no es válido y debe repetirse. Esto dejó ayer los pasillos de los palacios de justicia vacíos, una imagen que hace unos meses habría sido insólita pero que ya se ha convertido casi en habitual. Así estuvieron durante los dos meses de huelga de los letrados de la administración de justicia.

