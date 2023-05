Estas son cinco de las noticias más destacadas en Extremadura este 4 de mayo de 2023:

El Gobierno rectifica y estudiará no demoler la presa de Valdecaballeros

Tras extinguirse la concesión de aguas a petición de Endesa e Iberdrola, la ley dicta el derribo automático «salvo que se identifique un nuevo uso». El Gobierno tiene ahora un plazo de tres meses para resolver sobre el recurso de la Junta.

Estupor vecinal mientras sigue la búsqueda policial del violador en Cáceres

La Policía Nacional asegura que no hay ninguna detención por el momento. El ayuntamiento avanza que aumentará la presencia de agentes en el barrio.

El parón en los juzgados por las huelgas ‘hunde’ a los abogados: «La situación es crítica», dicen

Los procedimientos no avanzan y, si no hay sentencia, los letrados no cobran honorarios. Los funcionarios retoman hoy los paros. Los harán tres días a la semana, toda la jornada.

No existe ningún plan en Badajoz de control para la exótica cotorra argentina

La Junta y el ayuntamiento no coinciden en los criterios para asumir la responsabilidad de su erradicación. La especie, muy dañina para los entornos urbanos, ha anidado en el parque de la Legión.

La ayuda de los comedores escolares en la concertada en Extremadura será de 476 euros por alumno

El plazo de solicitud abrirá en los próximos días, tras publicarse la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Según los cálculos de la Junta llegará a 4.200 alumnos de Infantil y Primaria de 70 centros.