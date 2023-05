El parón en los juzgados por las huelgas ‘hunde’ a los abogados: «La situación es crítica», dicen

En lo que va de año los juzgados han sufrido ya dos huelgas: la de los letrados de la administración de justicia, que duró dos meses y consiguió paralizar el 82% de toda la actividad judicial, con más de 4.000 juicios suspendidos y casi 80.000 procedimientos y 84.000 demandas sin poder ser tramitadas. Y la de los funcionarios (hay 1.200 en Extremadura), que todavía continúa. Su efecto no ha sido tan gravoso como la de los secretarios judiciales, entre otras cosas por los servicios mínimos «abusivos» fijados por el Ministerio de Justicia y que ellos mismos han denunciado (en muchos casos son del 120%), pero también ha provocado la suspensión de vistas y declaraciones, pues la presencia de estos empleados públicos es imprescindible para garantizar que todo lo que ocurre en la sala queda perfectamente grabado en el sistema.

Esta situación está generando un retraso importante en los juzgados extremeños, que tardarán más un año en recuperarse. Y ello está afectando directamente a la sociedad civil que está pendiente de la resolución de procedimientos y a los sectores que viven del trabajo de la administración de justicia, entre ellos los abogados. Estos últimos, la mayoría autónomos, no cobran sus honorarios hasta que el procedimiento no tiene una sentencia pero, como estas resoluciones no llegan al haber tal colapso en los juzgados, pues no ingresan nada. «Hemos notado una importante reducción de ingresos, para algunos compañeros y despachos la situación empieza a ser crítica porque no todos tienen un colchón al que agarrarse y muchos tienen empleados que tienen que seguir pagando. Trabajamos sin cobrar nada. Si esto sigue así, ¿de qué vivimos los que trabajamos también para la administración de justicia?», sostiene el decano del colegio de abogados de Cáceres, Carlos Alberto Montero.

Lo mismo en Badajoz: «Los abogados lo están pasando mal. En nuestra zona no hay grandes despachos y los abogados viven de la celebración de juicios pero si no se celebran juicios y no hay sentencias, ese dinero no llega», apunta el decano del colegio pacense, Ildefonso Seller.

Apoyan y respetan las reivindicaciones de todos los sectores pero no así la gestión que el Ministerio de Justicia está llevando a cabo de esta problemática. «La administración de justicia tiene que ser un servicio esencial como puede ser la sanidad o la educación; no puede estar parada un semestre porque no se pongan de acuerdo los agentes que de él dependan. ¿Qué pasaría en un hospital si primero se pusieran en huelga los médicos, después los enfermeros y después los auxiliares? No se podría permitir», se pregunta Montero. A su juicio, el ministerio debería negociar las retribuciones de todos los grupos de manera conjunta, «sino lo que podemos conseguir es que este año sea completamente perdido».

Los ciudadanos, sin solución

Junto a ellos, los mayores afectados son los ciudadanos porque sus procedimientos se retrasan y las resoluciones nunca llegan. «Hace tres semanas, debido a la huelga de letrados de la administración de justicia, se suspendió el juicio de un cliente. Cuando los juzgados recuperaron la actividad se volvió a señalar, pero para octubre. De esa resolución depende la obra de una vivienda, ¿cómo le explicas que se tiene que esperar siete meses más?», subraya Montero. Y lo que es peor: «Decirle que no podemos hacer nada por agilizarlo», añade Seller. «Aquí el problema es endémico, a ningún partido político le ha interesado que la justicia funcione de forma eficaz porque si no ya la habrían dotado de más recursos», recrimina.

De momento el ministerio no ha anunciado medidas oficiales para adelantar los atrasos, pero sí ha puesto sobre la mesa algunas alternativas. Entre ellas convertir en hábil el mes de agosto. Los letrados se oponen: «¿Qué pasa con la conciliación y el descanso de los abogados y procuradores?», recrimina el decano del colegio de Cáceres.

Mientras tanto hoy los funcionarios de la administración de justicia protagonizarán un nuevo día de huelga. Comenzaron convocando paros parciales de tres horas al día de lunes a viernes pero, como el Ministerio de Justicia no cede a sus reivindicaciones (reclaman subidas salariales acordes a sus atribuciones), han decidido parar durante días completos. Así harán paros, a partir de mañana, todos los martes, miércoles y jueves hasta el 18 de mayo.

Justicia con quienes sí se reunió ayer fue con los jueces, que valorarán ahora la propuesta para decidir si desconvocan la huelga.