Si alguna vez se ha hecho la pregunta de cuál es el mejor queso de España, podría decirse que hay una respuesta clara para el presente 2023. Es un queso extremeño, elaborado en Campanario llamado Cremositos del Zújar. Es fácil llegar a esta conclusión tras el último Salón Gourmets, cuya 36 edición se ha celebrado en Madrid el pasado mes de abril. Su prestigiosa cata GourmetQuesos, donde compiten los mejores quesos del país, ha arrojado un claro vencedor en su categoría de Pasta Blanda con Coagulante Vegetal y en la absoluta, como mejor queso del certamen.

Pero vayamos por partes. GourmetQuesos no es un concurso más, sino el más prestigioso concurso de quesos nacional. Para tener una idea de su relevancia tan solo hay que repasar sus grandes números: 820 quesos en liza, 60 jueces que han valorado aspectos como corteza, olor, textura, retrogusto, persistencia… Un centenar de quesos pasaron a la fase final y en esta se decidieron los 60 mejores de las 20 categorías. Arteserena, elaboradora de los Cremositos del Zújar, no sólo ha logrado el primer premio en Pasta Blanda con Coagulante Vegetal, sino que además ha obtenido en esa misma categoría el segundo premio con su Minicremositos del Zújar. Si lograr un primer premio en GourmetQuesos es una proeza, conseguir un segundo premio es todo un hito que solo las grandes queserías pueden lograr. Además, de todos los quesos que lograron el primer premio se hizo una segunda votación para determinar el campeón absoluto: Cremositos del Zújar, nuevamente. Ya no hay dudas.

Hasta aquí podría parecer que todo ha sido fruto de la convergencia de varios factores puntuales, pero no es así. Ya en 2016 esta joya gastronómica en el World Cheese Awards celebrado en el Kursaal de San Sebastián logró un segundo puesto. Más recientemente, en la edición de 2018 de estos galardones queseros logró una medalla Super Gold. El Ministerio de Agricultura en 2019 le concedió el premio al mejor queso madurado de oveja. En febrero del 2020 en el Salón du Fromage de París Cremositos del Zújar consiguió el Coups de Coeur como uno de los diez mejores quesos del salón, un reconocimiento internacional que colocó definitivamente a este queso en el mapa mundial. En 2021 lograron la Medalla de Oro del concurso internacional de Lyon a la que concurrían más de un millar de quesos de todo el mundo. Estos son tan solo algunos de los muchos premios que atesora esta marca.

El reciente reconocimiento de GourmetQuesos como Mejor Queso de España es consecuencia del largo trabajo realizado.

¿Cómo es Cremositos del Zújar?

Entra dentro de los quesos de pasta blanda elaborados con leche cruda de oveja merina y cuajo vegetal, que se conocen como ‘torta’. Gracias a una materia prima cuidada al máximo procedente de esta raza autóctona, con una grasa y proteína únicas, junto con un cuajo vegetal que se consigue macerando la flor del cardo, se consigue ese sabor característico de Cremositos del Zújar.

¿De dónde procede la leche?

Arteserena consigue esta leche excepcional, de un animal único como la oveja merina, gracias a una decena de ganaderos que están muy cerca de la quesería, lo que asegura que llegue a su transformación en las mejores condiciones. Arteserena pronto cumplirá 30 años de andadura. Las ovejas merinas, criadas en extensivo en 15.000 hectáreas, son sin duda la clave de la excelencia del producto junto con el trabajo del departamento de innovación y desarrollo

¿Cómo comenzó todo?

Cremositos del Zújar empezó a elaborarse en 1994 en una quesería artesanal de Campanario gracias al esfuerzo de 13 socios. El objetivo era garantizarse un precio justo de la materia prima en una coyuntura de precios devaluados en el cordero y su lana. Al principio se elaboraba una torta de 1,2 kilos con el nombre de Crema del Zújar con la transformación de 200.000 litros de leche anuales. Sin embargo, el formato se fue adaptando a la demanda de los consumidores, con familias más pequeñas, por lo que optó por una torta de 750 gramos. También se elabora una torta de 400 gramos, los Minicremositos.

Innovadores

Si por algo se ha caracterizado Arteserena es por la búsqueda de nuevos mercados y productos, sin perder la esencia de siempre. Así en 2014 se lanzó Cremositos del Zújar con trufa negra y en 2018 Cremositos del Zújar sin lactosa, Con escamas de Pimentón Ahumado y Con Virutas de Jamón Ibérico de Bellota.

Hace dos años se diseñó un formato Premium con media torta envasada al vacío para las cuatro variedades.

Una gran variedad de productos

Sin duda la gran estrella de Arteserena es Cremositos del Zújar, que se hace exclsuivamente con leche cruda de oveja merina, cuajo vegetal, y sal. Pero no es el único queso que elaboran, también producen un prestigioso Queso de la Serena con Denominación de Origen con la marca EXTTREME10.

Notas de cata

Visual: Exteriormente destaca por una fina corteza natural de color dorado ligeramente rosada al atemperamiento resultado de la flora desarrollada durante la maduración., interiormente, muy cremoso, con cuerpo, destacando el brillo de la crema con un imponente color blanco marfil. Olor: Limpio, intenso, láctico y característico a flores del campo, con ligeras notas de frutas de hueso. Aroma: Suave y agradable, dando notas iniciales a nata, a la vez que el ínfimo amargor, se transforma en una impresionante y persistente connotación a frutos secos y cereales.

Arteserena en datos

Elabora de forma artesanal aproximadamente un millón de litros de leche al año que se transforman en 180.000 kilos de queso. Con una plantilla de 14 personas, la facturación de Arteserena es de 2,1 millones de euros anuales. La presencia de sus productos en grandes superficies como Mercadona, Carrefour, Makro y El Corte Inglés hablan de la importancia de esta empresa extremeña. Exporta un 8% de su facturación y está presente en una decena de países del mundo.

Premios de Cremositos del Zújar 2013 - Lactium Plata y mención especial celebrado en Vic 2013 - 2014 - World cheese Awards Bronce celebrado en Birmingham, UK 2014 - Premio Roma Oro celebrado en Roma, Italia 2014 - 2015 - World Cheese Awards Oro celebrado en Londres, UK 2016 - 2017 - World Cheese Awards Super Oro celebrado en San Sebastián, accediendo a la final de los mejores 16 quesos del mundo y consiguiendo el Segundo puesto como mejor queso del mundo entre 3.060 diferentes tipos de quesos que se presentaron al concurso. 2017 - Premio Gourmet Oro celebrado en Madrid. 2017 - Premio Roma Plata celebrado en Roma, Italia. 2017 / 2018 - World Cheese Awards Plata celebrado en Londres, UK 2018 - Premio Roma Oro celebrado en Roma, Italia 2018 / 2019 - World Cheese Awards SUPER ORO celebrado en Noruega 2019 - 1º Premio Queso Madurado - Alimentos de España concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2019 - Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2020 - Premio Coups de Coeur a los 10 mejores quesos del Salon du Fromage concedido por el Salon du Fromage de Paris 2021 - World Cheese Awards ORO celebrado en Oviedo (ES) 2021 - MEDALLA DE ORO concurso internacional de Lyon (FR) 2022 - Premio Gourmet Plata celebrado en Madrid (Gourmet Quesos) 2023 - Premio Especial Gourmet Quesos como Mejor Queso de España 2023 celebrado en Madrid (Gourmet Quesos). 2023 - Premio Gourmet Oro celebrado en Madrid (Gourmet Quesos). 2023 - Premio Gourmet Plata (al mini Cremositos) celebrado en Madrid (Gourmet Quesos).

ARTESERENA

Mail: gerencia@cremositos.es / Web: www.naturser.com / Instagram: @cremositos / Facebook: Cremositosdelzujar

Fábrica : +34 924 85 22 01 Móvil : +34 670 42 92 35

Dirección: Carretera Ex104 Km 21,100

Más información