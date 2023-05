Llegó, avaló y se marchó, con pegada de cartel doble incluida (una virtual en Badajoz y otra tradicional en Montijo) y lapsus geográfico convertido en anécdota de la jornada al confundir Badajoz con Andalucía. El paso fugaz por Extremadura del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para respaldar a la candidata del partido a la presidencia de la Junta, María Guardiola, ha cundido. Su visita para un acto público en el parque de la margen derecha del Guadiana este jueves por la tarde ha servido para cerrar la precampaña y activar el botón de la campaña de los populares, en la que se sitúan como "cambio" y la "ilusión", frente al "miedo" y "cansancio" del modelo que representa el PSOE.

«Empieza una campaña muy intensa y muy ilusionante. El 28 de mayo vamos a tomar grandes decisiones en nuestro país, porque vamos a elegir entre el populismo, o un cambio, que viene de hablar de las cosas serias como el agua, la ganadería, la agricultura... Tenemos la oportunidad de dar a Extremadura la primera mujer presidenta y el cambio en Extremadura tiene nombre de mujer», ha lanzado Feijóo en respaldo a su candidata, entre aplausos y algunas voces de «presidenta, presidenta». En la intervención del líder popular no faltaron las referencias a los problemas del tren o la situación crítica del campo, eso sí, con el objetivo de «derogar el sanchismo» como hilo conductor del discurso.

El puente de la Autonomía ha enmarcado el escenario elegido por los populares para la puesta de largo de su campaña, en un espacio abierto en el que junto a los afiliados y simpatizantes de los populares no han faltado muchos que paseaban o hacían deporte por la zona. Primero subió Feijóo al escenario pasadas las 19.30, con el pulgar en alto en señal de la victoria; luego se unieron a la vez la candidata a la presidencia de la Junta, María Guardiola; y a la Alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera. Ante ellos, decenas de banderas de Extremadura ondeando y ninguna con las siglas del partido, el mismo patrón que ya siguió el barón andaluz Juanma Moreno; y algunos gritos de «presidenta, presidenta» que se dejaban escuchar bajo el himno del PP que recibió a los tres protagonistas de la tarde.

«Me comprometo a venir en un tren digno a Extremadura como presidente del Gobierno», ha sido uno de los primeros mensajes con los que el líder nacional ha arrancado los aplausos de los suyos; pero ha habido más ligados a la «alarmante» situación de la ganadería y la agricultura: «A los agricultores no se les engatusa el día que comienza la campaña electoral, eso no es serio» ha dicho también en referencia al paquete de medidas que el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves; o a la ley del solo sí es sí que, según afirmó, «hemos derogado», en referencia a la última reforma que el PP apoyó en el Congreso.

Pero la ovación más sonora llegó con su referencia a presencia de miembros de ETA con delitos de sangre en las listas de Bildu: «Es un insulto a la democracia, a los españoles, a las víctimas y la policía», dijo antes de protagonizar el lapsus de la jornada al referirse a la "ilusión que percibe en Andalucía" (en lugar de Extremadura). Ha sabido salir, eso sí, con tablas del traspiés: «Hablo de Andalucía porque igual que allí lo conseguimos, aquí lo vamos a conseguir».

Guardiola: "Es nuestro momento"

A continuación María Guardiola recogió el guante: «Estamos ya cansados y por eso este es nuestro momento y vamos a ganar estas elecciones; y esos votos van a abrir la llave a una Extremadura orgullosa de sus raíces», dijo en una parte del discurso centrada en las emociones, bandera de Extremadura en mano. Luego volvió a referirse a la bandera en otro momento de su discurso («Mirad nuestra bandera, esto no va de escaños ni de cargos, esto va de Extremadura»), y volvió a la bandera para cerrar su intervención entre voces de «presidenta presidenta».

«La política es un estado de ánimo y para cambiar las cosas tiene que funcionar la cabeza y también el corazón», fue uno de los primeros mensajes de la candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura en ese arranque emotivo de su discurso de cierre de precampaña. Luego ya cargó también contra Pedro Sánchez y la gestión de Guillermo Fernández Vara, al que dijo ver «cansado», «sin ganas de debatir» y «con las mismas recetas de siempre». «Siempre echa los mismos ingredientes a la Thermomix y ya no hay quien se lo coma, se ha hecho bola», dijo sobre el gobierno del líder de los socialistas. Y ha sacado a colación los problemas del tren «que inauguraron con el rey» y las deficiencias en la sanidad que han señalado en otras ocasiones, como «los quirófanos que se inundan» o los «techos que se caen»; y también «el socavón» de la N-523, donde este viernes Guardiola tendrá su primer acto de campaña. «Nos engañan con las fechas y mientras la gente tiene que gastar tiempo y dinero para moverse entre Cáceres y Badajoz», ha señalado. Frente a esos problemas y a una gestión en la que «han sobrado promesas y han faltado ganas» ella ha dicho representar «el cambio» que va a hacer que los extremeños se sientan «orgullosos de su tierra».

«La gente está loca por votar. Confiad en mí, quiero ser la presidenta de todos; voy a ser la presidenta de todos», ha lanzado ya en el tramo final de su intervención, en la que no ha faltado tampoco una referencia al reloj Casio que lleva en la muñeca: «Cuando sea presidenta, no miraré la hora».

Seguidores muy fieles

El viento que ha soplado mientras caía el sol ha ayudado a atemperar el sol que ha dominado la espera y que invitaba a algunos a buscar refugio bajo los árboles. Una hora antes de que arrancara el acto, Cecilia y Antonio buscaban la sombra junto a otro grupos de mayores llegados principalmente de Almendralejo en un autobús. «Venimos a apoyar nuestras ideas. Y no es el primer sitio; ya estuvimos en Cáceres también cuando vino Feijóo. Estoy operada de la cadera, pero eso no me va a parar», decía ella señalando su bastón. Ahí se quedaron esperando a los protagonistas de la jornada.

El candidato del PP a la Alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera, fue el encargado de abrir el acto. Presentó a Feijóo y a Guardiola como "el próximo presidente del Gobierno" y "la próxima presidenta de la Junta de Extremadura" y señaló que este jueves arrancaba la campaña "que nos va a llevar a ganar las elecciones; el PP va a volver a gobernar en la ciudad de Badajoz y va a gobernar en Extremadura". Por ello, pidió el respaldo para "continuar con la segunda transformación de la ciudad de Badajoz". "La alternativa es la nada", lanzó a su oponente, Ricardo Cabezas, en los primeros compases del acto con el que han cerrado la precampaña.

Ahora sí, arranca la campaña, empieza el baile; habrá que ver el ritmo que se acaba imponiendo y si acaba siendo baile por parejas.