Kilómetro 0: Arranca el ‘tour’ electoral por Extremadura

Arranca la carrera electoral para presidir la Junta de Extremadura. Los partidos ponen a cero sus cuentakilómetros para recorrerse la región durante los próximos 15 días desde esta misma noche, aunque durante la precampaña no han faltado las visitas por distintos municipios extremeños.

Oficialmente hoy, a las doce de la noche, los principales candidatos regionales participarán en distintos puntos de la comunidad en la tradicional pegada de carteles que abre el 'tour' electoral. Por delante tienen dos intensas semanas plagadas de actos mañana, tarde y noche para seguir difundiendo sus proclamas e intentar convencer a esos indecisos que pueden cambiarlo todo. En los últimos comicios autonómicos del 2019 hubo más de un 28% de abstención. En juego, unas elecciones regionales, pero también municipales de las que saldrán las nuevas corporaciones de los 383 ayuntamientos de la región. Por delante, miles de kilómetros que empiezan a rodar hoy.

El PSOE empieza en el Turuñuelo

El candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, que opta a seguir al frente de la Junta de Extremadura por tercera legislatura consecutiva (cambió la ley para poderse presentar una vez más) realizará su primer acto de campaña este viernes en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña. La elección no es aleatoria, sino que ha decidido comenzar aquí porque es este espacio el que ha puesto a Extremadura ante los focos de todo el mundo con el descubrimiento histórico de las cinco primeras representaciones humanas del Tarteso. Un hito que ha permitido poner rostro a esta cultura, que está considerada una de las primeras civilizaciones occidentales. El hallazgo va a permitir, según los expertos, reescribir la historia de esta civilización desde Extremadura.

El descubrimiento, llevado a cabo en la quinta campaña de excavaciones en este yacimiento, ha copado las portadas de los medios de todo el mundo. Es, sin duda, la noticia más relevante al menos en el plano cultural de los últimos años en la región y probablemente del país. Consciente de ello Vara y su equipo han querido iniciar sus actos de campaña en este lugar. Primero realizarán una visita al yacimiento y después llevarán a cabo un acto en la localidad de Guareña, donde se encuentra el monumento.

Pero más allá de esto, los socialistas se mantienen fieles a sus costumbres porque en los líderes políticos, como en los deportistas, también impera la superstición. Y no es esta campaña precisamente la más adecuada para salirse del guion. Las encuestas de momento no auguran un triunfo tan holgado como en los últimos comicios (recordemos que ahora mismo el PSOE gobierna con mayoría absoluta en la Junta de Extremadura) y el miedo a que la oposición se ponga por delante en el marcador o acorte las distancias, ha llevado a que esas tradiciones se mantengan.

Pues bien, entre estas supersticiones de los socialistas, se encuentran precisamente el inicio y el fin de campaña, para la que esta vez han elegido el lema ‘En, por y para Extremadura’. Siempre se hacen en el mismo lugar. Y no habrá cambios. Fieles a ello, la tradicional ‘pegada’ de carteles que se llevará a cabo esta noche a las 23.30 horas será una vez más en Mérida, frente a la sede local del partido, junto al candidato socialista a la alcaldía de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna. Y el viernes 26 de mayo la campaña concluirá en el pueblo de Guillermo Fernández Vara, Olivenza (Badajoz). Entre medias quedan 18 días en los que el candidato socialista protagonizará una treintena de actos por toda la geografía extremeña, tal y como avanzó esta semana la portavoz, Soraya Vega. El partido realizará más de 400 actos pero su líder estará presente en unos 30, que podrán seguirse la mayoría en streaming. «Vamos a seguir, como en estas semanas, estando con la gente, explicando nuestro proyecto y mostrando ilusión, ambición y coraje por nuestro futuro», dijo Vega.

El acto central será el 19 de mayo en el polígono La Granadilla de Badajoz en el que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será a las 19.00 horas. Pero no será el único líder nacional que arropará a Vara en esta campaña. También vendrán a Extremadura durante estos días el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el de Sanidad, José Manuel Miñones; la de Defensa, Margarita Robles; la de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. De momento las fechas y los lugares elegidos para cada uno de ellos están aún por confirmar. Lo que sí se sabe es que, además del acto en Badajoz con Sánchez, Vara tendrá otros importantes que se celebrarán en Navalmoral de la Mata, en Mérida, en Plasencia, en Cáceres y en Don Benito.

A la agenda se une también el debate electoral del 17 de mayo, en el que participarán los 11 candidatos. El día elegido ha suscitado cierta polémica al jugarse, esa misma noche, la final de la Champions en la que podría estar el Real Madrid. La portavoz de los socialistas, Soraya Vega, fue muy crítica: «El debate electoral es lo único que le preocupa al PP», dijo. Y quiso aclarar algunas cuestiones: «Sobre la fecha, nos sorprende escuchar las críticas ahora cuando en la reunión en la que se decidió nadie se quejó, nadie dijo nada y nadie votó en contra». Y sobre el formato, añadió, «es el mismo que se ha seguido siempre, podemos llegar a entender que a algunos les moleste esto de la pluralidad política pero deberían, por lo menos, disimular por el respeto que la democracia merece».

Vega aprovechó además para atacar a los populares: «Tenemos que recordar que desde el año 2019 ha habido en Extremadura un total de 86 debates. Es decir, se ha debatido todas las semanas en la televisión pública de esta tierra. Es el único lugar de este país donde existen este tipo de debates, en los que nunca nos hemos encontrado, ninguna semana, a la líder del Partido Popular».

El inicio del PP con Feijóo

«No podremos avanzar mucho», responden desde el PP cuando se les pregunta por la planificación de la campaña electoral que arranca en la medianoche del 12 de mayo. Pero no porque no esté más que definida, salvo algún que otro fleco, sino porque los partidos guardan bajo siete llaves la estrategia en la que llevan trabajando meses, y ahí también se incluye el recorrido que harán durante los próximos 15 días para convencer a sus votantes, atraer a los indecisos y, en el caso de los Populares, recuperar también a aquellos les dieron la espalda en los comicios de 2019. Ningún enclave es aleatorio o circunstancial.

Sí se conoce ya que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, estará hoy en Extremadura respaldando la candidatura de María Guardiola para presidir la Junta de Extremadura; y que la acompañará en la simbólica pegada de carteles que harán en Montijo junto al candidato a la alcaldía en la localidad, el diputado y deportista Javier Cienfuegos. Será la primera de las dos visitas previstas del presidente del PP a la región en los próximos 15 días; porque Núñez Feijóo estará en el pistoletazo de salida de la campaña de Guardiola y volverá para el tramo final, en una fecha aún por determinar y esta vez con un acto en Cáceres. En el PP extremeño se interpreta la doble visita como «un gesto rotundo» de respaldo a la candidata y a Extremadura. No será la única visita de la cúpula nacional. Desde el partido aseguran que en los próximos días desfilarán por la región «otros líderes», entre ellos el portavoz del PP para las elecciones de mayo, Borja Sémper; y el Vicesecretario Organización del PP, Miguel Tellado, ambos en fechas aún por concretar.

La precampaña toca hoy jueves a su fin y la maquinaria de los partidos ya está engrasada para lo que viene en las dos próximas semanas. Ayer miércoles Guardiola presentó en Mérida el programa de gobierno con el que concurre a los comicios del 28 de mayo, y hoy estará a las 19.30 en el Parque del Río de Badajoz cerrando el capítulo de la precampaña con un acto público junto al líder nacional del partido y también con el candidato a la alcaldía, Ignacio Grajera. El primer acto de la campaña tras la pegada de carteles de Montijo será el viernes en el socavón de la carretera de Badajoz. Más allá de la planificación de lo que está a la vuelta de la esquina, poca cosa.

Los Populares tienen programados más de 400 actos en la región en las dos próximas semanas entre mítines, carpas informativas y puntos de encuentro con afiliados; eso teniendo en cuenta toda la estructura del partido. Pero la campaña de Guardiola no se basará en ese tipo de actos más tradicionales y con el entorno más inmediato sino «en la calle», subraya Abel Bautista, secretario general del PP en Extremadura. «María (Guardiola) gana en las distancias cortas y queremos aprovechar eso para estar en la Extremadura real, en la que una persona te muestra su apoyo y otro te regaña. Queremos salir de la zona de confort», apunta Bautista sobre el planteamiento para las dos próximas semanas. La candidata aspira a llegar a la presidencia con una lista renovada al 80%; ella encabeza la lista por Cáceres y Bautista la de Badajoz, en que se ha incluido también a José Antonio Monago.

El PP aspira a alcanzar la presidencia de la Junta de Extremadura por segunda vez (lo hizo José Antonio Monago en el periodo 2011-2015) con el lema Habla, Extremadura; que da una vuelta a la iniciativa Habla Extremadura (sin la coma) que pusieron en marcha el pasado mes de agosto para dar a conocer la nueva presidenta regional del partido y recoger ideas de distintos sectores para perfilar el programa electoral. «Entonces les pedíamos a los extremeños que nos contaran qué querían; era un proceso en el que Extremadura hablaba y nosotros escuchábamos lo que demandaban, por eso no llevaba la coma. Ahora les pedimos que hablen a través de las urnas. Le pedimos al ciudadano que diga ahí qué quiere; que salga a votar. Por supuesto que queremos que nos vote a nosotros, pero lo importante es que vaya a votar, aunque vote en blanco», dice el secretario general del PP en Extremadura.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación en los próximos días y cómo van condicionando en unos y otros lados lo que puedan ir arrojando las encuestas y qué lectura hace cada electorado. En el PP trasladan de momento optimismo con la movilización de los suyos. Al contrario de lo que sucedió en las elecciones anteriores, ahora si sienten que «existe la posibilidad de un cambio en Extremadura», y eso, reconocen, «contagia al partido».

Ciudadanos en la Plaza Alta

Ciudadanos (Cs) afronta su tercera campaña electoral en Extremadura con nuevo líder regional, Fernando Baselga (los anteriores fueron María Victoria Domínguez en 2015 y Cayetano Polo en 2019), con encuestas poco halagüeñas pero rompiendo moldes. Esta noche la campaña arranca en la Plaza Alta de Badajoz, pero no habrá pegada de carteles al uso con brocha y pegamento, «será una proyección, pero no puedo desvelar nada», aseguran desde el equipo del partido naranja. Con un lema, ‘Extremadura despierta’, que apela a los extremeños a salir del letargo, del bipartidismo (PSOE-PP) habitual, Baselga se lanza a la calle con el objetivo de que su partido pueda ser decisivo para formar un gobierno en la comunidad. No lo ha sido en las dos últimas legislaturas. Tras el arranque en Badajoz, la primera visita del líder regional será a Zafra y más allá, las agendas siguen en elaboración. En la primera semana de campaña no se espera que venga a Extremadura ningún líder nacional, pero no se descarta en la semana final.

Unidas también arranca en Badajoz

El partido que lidera la candidata Irene de Miguel, Unidas por Extremadura, abre esta noche la carrera electoral oficialmente también en la Plaza Alta de Badajoz. Compartirá espacio con la formación naranja que en los últimos comicios le arrebató el tercer puesto en la Asamblea de Extremadura (pasó de 6 diputados en 2015 a 4 en 2019 y Cs, de 1 a 7). Sin embargo, en su agenda sí consta ya la presencia de líderes nacionales. Será en la última semana. El domingo 21 de mayo la candidata extremeña estará arropada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y tres días después, en Badajoz, por la ministra Irene Montero. Aquí no hay lucha entre partido y plataforma y solo hay una suma posible. Esa semana también está prevista la visita del diputado Rafa Mayoral a Plasencia. Pero para llegar al ecuador de la campaña hay que arrancar y tras la pegada de carteles, De Miguel comenzará mañana en Mérida con la presentación de su programa electoral. Por la tarde estará en el festival Womad de Cáceres, pero solo en el primer fin de semana tiene previsto patear Don Benito, Villanueva de la Serena, Castuera, Peraleda, Zalamea de la Serena, Brozas y Montehermoso.

Vox abre en Mérida

El partido de Santiago Abascal abre en Mérida su segunda campaña electoral en Extremadura. La capital es territorio conocido para el candidato regional, Ángel Pelayo, y allí ha citado a los suyos para la pegada de carteles y la puesta en marcha del tour electoral con el que esperan entrar por primera vez en la Asamblea (en 2019 logró más de 28.000 votos pero cero escaños) y también en el gobierno regional «como en Castilla y León». Para lograr su objetivo, mañana viernes Pelayo estará acompañado por el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros con quien visitará el centro de Cáceres por la mañana y participará en un acto en Badajoz por la tarde. De momento no hay ningún otro líder en la agenda.