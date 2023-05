El Sindicato del PIDE ha puesto en marcha una campaña en la que pide a los centros y a sus docentes que no acepten ser maestros tutores de alumnado en prácticas mientras no se recupere la gratificación por la tutorización de los alumnos de la universidad. "La Universidad de Extremadura y otras universidades, en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, que no valoran a sus trabajadores, siguen pretendiendo que trabajemos gratis".

Ante la publicación de la resolución de la Consejería de Eduacación por la que se convoca la selección de centros de formación en prácicas para el desarrollo de las prácticas externar de los grados de Educación Infantil y Primaria, el sindicato reitera una vieja petición. En 2010, cuenta, ya consiguieron el apoyo masivo de los centros educativos extremeños a su campaña para la valoración de la acción tutorial de los alumnos de la UEx basada en gratificar económicamente a los profesores tutores de alumnos de prácticas. "Dichas gratificaciones se mantuvieron dos años hasta que fueron retiradas por la UEx, a pesar de que ésta sigue cobrando al alumnado la matrícula de las prácticas". El sindicato insiste en que la consejería "no debe olvidar el esfuerzo añadido que los docentes y los centros realizan acogiendo en prácticas a alumnos de la UEx, velando así por la formación de futuros profesionales, maestros y licenciados". Y asegura que sin la contribución de los maestros y profesores de la Educación Pública la posibilidad de impartir dichas prácticas en Extremadura sería inviable y por ello PIDE considera indispensable: el establecimiento de un complemento retributivo digno, el reconocimiento adecuado como mérito en su carrera docente y la gratuidad de la matrícula en la UEx con el fin de poder ampliar su formación y sus conocimientos. "Si no fuera así, los docentes debemos negarnos a colaborar".