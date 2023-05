El PSOE extremeño se arrima a la caza en su último acto de precampaña

Quintana de la Serena ha sido el lugar elegido por el PSOE de Extremadura para el último acto de la precampaña, justo antes del pistoletazo de salida para la carrera electoral. La decisión no ha sido aleatoria, sino más que premeditada. En un municipio que tiene a la caza como una de sus actividades principales, donde el 10% de la población la practica. Era una forma de arrimarse al sector cinegético, entre otras cosas, por el momento de desprestigio que sufre. Así que, parte terminar esta precampaña, ha organizado un encuentro con profesionales y aficionados del sector en el parque Nuevo de esta localidad pacense. Sobre el escenario, el secretario general del PSOE y candidato a presidir una vez más la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo.

«El cazador es un elemento necesario para el mantenimiento de la dehesa, si no existiera la caza habría que inventarla», ha asegurado Vara. Y ha recordado que cuando se debatió la ley de bienestar animal de la que se sacó al perro de caza por petición de Extremadura, le dijo al ministro «veníos pa’ca, os presento a tres personas y me contáis si son maltratadores de animales, si los quieren más que a sus hijos». Gallardo ha apuntado asimismo la importancia de este sector en la región, que genera más de 400 millones de euros y más de 90.000 jornales.

La caza y los ricos

El líder socialista ha abierto también el debate que sobre esta actividad se ha suscitado a día de hoy en la calle: «Hemos convertido todo en pura ideología para que estés a favor o en contra. Es una dinámica perversa porque hay muchas cosas que tienen elementos comunes porque nace en las costumbres, en las tradiciones, mucha gente es cazadora porque lo fueron sus padres, porque lo han mamado en sus pueblos», ha dicho. «Hay una idea falsa de que en este país solo cazan los ricos, pero es que a la gente que tenga recursos, por tenerlos, no los van a castigar. Además yo no estoy en política para que no haya ricos, estoy en política para que no haya pobres», ha espetado. Y se ha comprometido a «desideologizar» la actividad si continúa en política. Así como a tratar las principales preocupaciones que le trasladó el sector: competencia desleal, granjas cinegéticas, decomisos por tuberculosis, regulación de tasas, ...

Aplausos. Fin. Y a por la siguiente parada: Mérida, para el inicio oficial de campaña con la ‘pegada de carteles’, prevista para esta medianoche, donde se estrenará el spot de la campaña. Este viernes el cuentakilómetros se detendrá en Guareña, en el yacimiento de Casas del Turuñuelo por la mañana y en Montijo, por la tarde.