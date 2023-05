Estos son los candidatos de las cuatro ciudades extremeñas que quieren ser alcaldes

Este jueves por la noche, cuando el reloj marque las 00.00 horas y ya sea oficialmente viernes, arrancará la campaña electoral en la que estarán en juego los ayuntamientos de la región. Por ello, El Periódico Extremadura ha reunido a todos los candidatos que quieren hacerse con el bastón de mando de las cuatro ciudades extremeñas. Estos son:

Cáceres: «No nos hagamos daño»

A las doce menos cuarto en las escalinatas del Ayuntamiento de Cáceres estaban citados nada menos que los 10. Número redondo y que pone cara a la decena de formaciones políticas que se presentan a los comicios municipales cacereños del próximo 28 de mayo, el mayor número de la historia de la democracia.

Puntual a su cita, el primero en llegar fue Rafa Mateos, candidato del Partido Popular. El último, Felipe Vela, de Levanta Cáceres. Por el camino se fueron sumando los demás: Paco Piñero, de Ciudadanos, Eduardo Gutiérrez, de Vox, Paco Alcántara, de Cáceres Viva, María Borrero, de Juntos X Extremadura, Óscar Pérez, de Una Extremadura Digna, Raquel Iglesias, de Somos Cáceres, Consuelo López, de Unidas Podemos, y Luis Salaya, actual alcalde y líder del Partido Socialista.

No faltaron los abrazos, las risas y chascarrillos a las puertas del consistorio. Ni tampoco unas palabras que pronunció el regidor deseando suerte a los aspirantes y lanzando una frase de esas que no se olvidan: «Que no nos hagamos daño». Buen mensaje en estos tiempos de incertidumbre política en los que imperan más los dardos envenenados que las ideas.

Badajoz: «¡Que gane el mejor»

La cita para la foto grupal de los candidatos a la alcaldía no se la quiso perder ni el sol, que a las 10.30 de la mañana ya se dejaba sentir con fuerza. A los pies de Puerta de Palmas esperaban Carlos Díaz Donaire, el candidato de Badajoz Adelante, y Carmen Flores, de la coalición Levanta Badajoz. A unos metros, Ángela Roncero (Ciudadanos) apuraba un café en compañía de su equipo.

Salvo por algún reproche cruzado --el de Roncero a Alejandro Vélez (Badajoz 5 Estrellas) por un antiguo roce--, la atmósfera era relajada. Saludos amigables de Marcelo Amarilla (Vox) y José Ramón Gamero (Partido Extremeñista), abrazos compartidos entre Joaquín Parra (Juntos x Extremadura) y Ricardo Cabezas (PSOE). «Has sido la sorpresa, ¡el pelotazo!», le decía Erika Cadenas (Unidas Podemos) a Parra, dándole dos besos.

El calor propiciaba que los nueve candidatos a la alcaldía presentes se relacionaran entre ellos: había que compartir los escasos metros de sombra. Pasados quince minutos llegó el último de ellos, Ignacio Gragera (PP), deshaciéndose en disculpas por llegar tarde.

Los pacenses se sorprendían al ver a todos los candidatos juntos una mañana cualquiera. Un ciclista, al verlos juntos, les deseó suerte. «¡Qué gane el mejor para la ciudad!».

Plasencia: Solo dos candidatos repiten

La foto de los candidatos de Plasencia es una miscelánea donde solo dos de los ocho aspirantes repiten como aspirantes a la alcaldía, uno, el propio alcalde y candidato del PP, Fernando Pizarro y otra, Mavi Mata, candidata de Unidas Podemos y actual concejala, a su lado. Alfredo Moreno (a la derecha de Pizarro), candidato del PSOE, ocupó el número 3 en la lista socialista en 2019 y es concejal y portavoz del grupo municipal. Los tres querían ocupar el centro al estar ahora en el ayuntamiento.

Blas Raimundo (segundo por la derecha) lo estuvo y también quería tener un lugar destacado en la foto porque opina que, en la carrera electoral, todos empiezan de cero. Ahora es candidato de Juntos por Extremadura y exedil del PSOE; quiso situarse al lado de Moreno.

Al resto le era indiferente el lugar. La candidata de Vox, Purificación Martín, mantuvo las distancias con el resto, mientras que Jorge Andrade y Paco Gil (en las esquinas), de Extremeñistas y Cs, se relacionaron también poco con el resto al ser los más desconocidos.

El empresario Nacho Serrano, de Levanta Plasencia, llegó tarde por un imprevisto; fue llegar y posar.

Andrade acudió solo, el resto, con más o menos camarilla.

Mérida: Los nombres y la buena suerte

El trato cordial y distendido, con algunas risas incluidas, reinó durante la quedada de los ocho candidatos a la Alcaldía de Mérida para hacerse una fotografía conjunta. A las 12.30 horas estaban citados en la entrada del puente romano. Mientras iban llegando, se sucedieron los saludos y las presentaciones, pues en su mayoría no conocían en persona a los cabezas de lista de Una Extremadura digna (Juan José Galán) y de Juntos por Extremadura (Jesús Vázquez).

El último en llegar, apenas un par de minutos más tarde de la hora acordada, fue Santi Amaro (PP), que rápido alcanzó al resto de los aspirantes cuando se dirigían al punto donde les había indicado el fotógrafo. Cada uno se colocó donde quiso, pero resulta llamativo que en el centro acabó la única mujer, Marta Garrido (Vox), y en una de las esquinas Antonio Rodríguez Osuna, el actual alcalde y candidato del PSOE. Andrés Humánez (Ciudadanos), Óscar Fernández (Unidas por Mérida) y Miguel Valdés (Por Mérida) también ‘posaron’ para este periódico. Al acabar, turno para las despedidas y los últimos chascarrillos. Pese a ser rivales, y acorde al buen ambiente del encuentro, se desearon buena suerte para el 28M.