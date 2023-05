Un socavón que levanta pasiones

Día 1 de campaña. Cita en las «inmediaciones» del socavón de la carretera entre Cáceres y Badajoz. Los coches de los equipos de prensa y parte de la comitiva que acompaña a la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, van conformando un tetris para aparcar en el punto de encuentro (en el acceso a una finca que hay justo después del semáforo que da acceso al desvío provisional), a la altura del kilómetro 53 de la N-523. En eso está el grupo cuando desde uno de los coches que sobrepasa al grupo se escucha: «¡A ver cuando acaba la obra, que es una puta vergüenza. Tanto chaleco amarillo y tanta hostia!», ha sido el grito apasionado de alguien desde el interior del vehículo, notoriamente indignado, ante el revuelo en la zona.

La candidata estaba aún de camino, pero cuando ha llegado a la zona su mensaje ha venido casi a dar respuesta al hartazgo que sin duda subyacía en ese comentario (más allá del exabrupto) al reprochar «la dejadez y el agravio» del Gobierno central con Extremadura; y también que el Ejecutivo autonómico liderado por Guillermo Fernández Vara no «alce la voz» para reclamar celeridad en los trabajos.

«Han pasado cinco meses desde que la borrasca Efraín dejó ese socavón; y parece ser que no es tiempo suficiente, ni para decirnos cuándo lo van a arreglar ni para declarar zona catastrófica a La Roca de la Sierra o La Puebla de Obando», ha expresado Guardiola en el enclave que calificó como el «monumento a la desidia» de los gobiernos nacional y autonómico. A Vara, que arrancaba campaña en el yacimiento monumental de Casas del Turuñuelo, la candidata popular lo ha señalado también como el representante de «la Extremadura de la mentira, de las primeras piedras y de las promesas».

¿Frente a eso qué propone Guardiola? «Un cambio y una presidenta que alce la voz para que cosas como esta no vuelvan a pasar». No habla de promesa, pero sí de una suerte de compromiso en ese primer acto electoral agendado, que ha incluido chaleco reflectante y paseo de la comitiva hasta el epicentro del socavón, la obra, a unos 200 metros de ese punto de encuentro establecido. En ese trayecto, varios de los coches pitaron lanzando saludos a la comitiva que encabezaba la candidata popular. Brazo en alto como saludo de vuelta. «Me siento con ganas y con mucha fuerza. Tengo la chispa de que por fin llega este momento que quería; y que la gente está percibiendo que hay otra forma de hacer política», decía Guardiola a este diario tras el paseo hasta el socavón, en el que también participó el candidato del PP a la Alcaldía de La Roca de la Sierra, Juan Manuel Hurtado.

Son los primeros coletazos de la campaña electoral; y los partidos (sean las siglas que sean) hacen cosas como ese paseo entre cámaras, por el arcén y a tramos fuera de la calzada, para colocar el foco en el asunto que toca. Este viernes era el agujero que sigue partiendo en dos la N-523 cinco meses después y el retraso en la declaración como ‘zona catastrófica’ de los municipios afectados por los daños de Efraín.

La ruta terminó a los pies de la obra donde este viernes estaban las máquinas trabajando en la zona para construir el nuevo paso destinado a coser de nuevo la vía entre Cáceres y Badajoz, una acción que culminará en verano. También había obras en otro punto más en el tramo entre Cáceres y el desvío. En cada uno, eso sí, semáforo y espera.

De Efraín a Tezanos

La intensa jornada del cierre de precampaña con la visita del líder nacional Alberto Núñez Feijóo , el acto en Badajoz, y la pegada de carteles en Montijo, había dado paso a una agenda aparentemente más sosegada para ir entrando en la vorágine que marcará las dos próximas semanas; de hecho la cita de Guardiola en el socavón era a media mañana y solo había otra por la tarde. Pero lo cierto es que la campaña había arrancado un poco antes y un poco más allá del socavón. Antes de desplazarse allí, la candidata del PP a la Junta de Extremadura había dejado a Susanna Griso en Espejo Público (matinal con tirón y altavoz nacional) sus primeras impresiones sobre la carrera disparada al 28M y también algunos de los nombres propios que protagonizarán los próximos días.

En una conexión desde la sede del PP en Cáceres habló de Efraín, de Valdecaballeros y de Tezanos. De Efraín, de nuevo por el agujero que dejó en la carretera Cáceres-Badajoz, para cargar contra la gestión de Sánchez y Vara con esa actuación; de Valdecaballeros (la presa), otro nombre que resonará, por «el derribo», con anotación incluida al otro lado, sobre lo que la ministra Teresa Ribera dijo la semana pasada, que está «dispuesta a estudiar» no demolerla; y de Tezanos, como responsable del CIS y de la encuesta que da la victoria al PSOE extremeño el 28 de mayo.

«Tezanos es para Sánchez y Vara como esa amiga que cuando te levantas mal y te pones lo primero que pillas en el armario, te dice lo guapa y lo maravillosa que eres», apuntó Guardiola.

Antes de despedirla, Griso sacó a colación también el nombre propio de Feijóo y su lapsus de la noche anterior (eso de «la ilusión que percibo en Andalucía» mientras estaba en Badajoz), que Guardiola excusó con el mismo argumento que ya usó en el mismo momento del error el líder nacional: «Es muy fácil confundirse porque en Extremadura va a pasar algo muy parecido a lo que pasó en Andalucía», zanjó. Fin de la entrevista, al coche y al socavón; después paseo por La Roca de la Sierra y por la tarde cita en Cáceres con el candidato del PP a la Alcaldía, Rafa Mateos.

Para el fin de semana esperan a la caravana de Guardiola Villafranca de los Barros, Zafra, Plasencia y Moraleja. Ya sí que sí está aquí el frenesí electoral.