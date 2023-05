Vox se crece en Cáceres

La primera regla de oro de toda campaña electoral que se precie es dejarse ver y querer desde el primer momento. La calle es el termómetro y hay que salir a calentarlo. Y si eres un candidato nuevo y poco conocido en la región, nada mejor que arrimarse a una cara habitual de cada informativo nacional para captar simpatizantes, focos, besos y hasta aplausos. Es lo que ha hecho hoy Vox en Extremadura. El partido ha arrancado el primer día de campaña creciéndose a media mañana en Cáceres. «Sin duda vamos a ser el partido triunfador de la elecciones, el que más crezca en toda España. La noticia del 28 de mayo, se la adelanto, será el crecimiento explosivo de Vox», ha dicho sin remilgos el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, a los pocos minutos de pisar el Paseo de Cánovas cacereño.

El diputado madrileño ha sido el encargado incluso de presentarles al candidato regional de Vox, Ángel Pelayo, a varios simpatizantes cacereños que se han acercado al ‘canutazo’ para la prensa en el que ha hablado de Bildu y de reconstruir las cruces y las presas «que los socialistas quieren derribar». Eso ha sido antes de un paseo a buen ritmo que se ha prolongado hasta la plaza de San Jorge. «Mire, este es nuestro candidato a la Junta», le ha dicho Espinosa de los Monteros a Mari Carmen, que emocionadísima se ha acercado a plantarle dos buenos besos. «Tenía mucha ganas de conocerlo porque le veo en la tele y me gusta mucho. Y aunque no conocía al candidato a la Junta, le pienso votar, lo tengo clarísimo porque es lo que necesitamos aquí y en toda España», decía a este diario tras salir del corrillo de los políticos.

El madrileño hizo de anfitrión del aspirante a la Junta. «Lo importante es que se conozca Vox, no a las personas»

Mari Carmen representa lo que piensa el candidato Pelayo, que es bien conocido en su ciudad, Mérida (fue concejal de Cultura con el PP de Pedro Acedo de 2011 a 2015 y candidato a la alcaldía por Vox en 2019), pero no mucho fuera de allí. «En nuestra formación política las personas somos lo de menos, lo que importa es el ideario del partido y lo que es Vox: un movimiento genuino, imparable, que ofrece soluciones y poco importa el conocimiento que de mí se tenga. A Vox lo conoce todo el mundo y tendrá poca incidencia el conocimiento personal, eso ya vendrá después», admitía durante el paseo por el centro cacereño, en el que ha estado arropado también por los diputados extremeños en el Congreso Magdalena Nevado y Víctor Sánchez del Real, el candidato a la alcaldía de Cáceres, Eduardo Gutiérrez; y el cabeza de lista a las autonómicas por Cáceres, Óscar Fernández. Pelayo opta por la provincia pacense.

En la comitiva también iba Carlos, un joven apasionado de la política y de la oratoria, y su compañero de clase en la Facultad de Empresariales de la UEx. Ambos tienen 18 años. El 28 de mayo irán por primera vez a las urnas y lo harán con la papeleta de Vox en sus manos. «He visto el programa y hay cosas que comparto y otras que no tanto, pero queremos darle la oportunidad. Quizás dentro de cuatro años tenga que votar a otro, pero ahora quiero ver cómo lo hace. Y no es un partido de extrema derecha como se dice, es un partido de derecha conservadora, porque el PP está cada vez más centrista». La idea de Carlos es que Vox sume fuerzas con el PP para que haya una alternativa de gobierno. ¿Viable? «Nosotros no venimos a hacer presidenta a la señora Guardiola ni a ninguna otra formación. Supongo que ella sería la única dispuesta a hacer un pacto de gobierno con nosotros porque para bailar un tango hacen falta dos, pero para eso tiene que sonar la música adecuada», ha respondido Pelayo ante esa posibilidad.

De momento lo que sí ha sonado hoy, en el primer día de la campaña de Vox, han sido tambores del Womad durante el paseo por el mercadillo instalado en Cánovas, donde no ha faltado cierta expectación. «Ya empezamos con el cuento chino», decía uno. «Mira ese es de Vox», murmuraba otro. «Venga que tenemos que ganar», le espetaba un tercero. «No me va el rollo Franco», dijo otra voz próxima.

El paseo ha sido a marcha ligera y ha pasado de largo por todos los puestos, excepto por uno, el de la equipación del Cacereño. Allí se han hecho la foto de rigor y Magdalena Nevado ha querido comprarle una camiseta a Espinosa de los Monteros, pero no había talla él, le ha dicho el tendero. Más adelante también se han parado con Samba, un senegalés afincado en Cáceres desde hace cinco años. «¿Vives bien aquí?, le ha preguntado el portavoz de Vox, que ha ido en todo momento acompañado por un guardaespaldas. «Bien, estoy contento», le ha respondido. Apretón de manos, click y sigue la ruta del partido. Pero Samba se ha quedado pensativo: ¿Sabes quién es? «Sí, el alcalde». No. «Ah, pensaba que era Luis, pero no me parecía mucho. No lo conocía», reconocía unos instantes después.

El desahogo de María

Quien sí tenía claro a quien se dirigía era María, una cacereña que protagonizó otro de los momentos de la visita ya en la plaza Mayor. Se lanzó audaz a por Espinosa de los Monteros para desahogarse: «Os voy a votar para que nos defendáis de los okupas. Mi hija alquiló su piso en Hospitalet de Llobregat, pero han dejado de pagarle y no se van. Nos tienen asfixiados y yo con mi paga de 950 euros tengo que ayudarle. Necesito que la ley nos ayude», le ha soltado mientras el equipo del partido grababa la conversación. En las últimas elecciones confiesa que optó por el PP y ahora se va a convertir en parte de la campaña de Vox. «¿Podemos usar esto para publicarlo?», le ha preguntado Espinosa de los Monteros a María, que ha accedido.

La última parada ha sido San Jorge. Y de vuelta, otra vez en la plaza Mayor, se ha llevado los aplausos de cuatro señoras sentadas en una terraza para cerrar la jornada cacereña que ha durado menos de dos horas. De ahí, al coche para seguir la ruta. Comida en Mérida y acto mitin en Badajoz junto al candidato local, José Marcelo Amarilla, en el Hotel Río antes de que el líder nacional ponga rumbo a otra comunidad. Mañana ya no habrá caras conocidas de Vox en la región, pero «eso es lo de menos». La campaña continúa.