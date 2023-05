Abrazo, paseo y charla un año después

«Solo faltan 14 días para que Fernando Pizarro revalide la Alcaldía y para que al frente de la Junta haya una presidenta». La frase la pronunció este domingo la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, escoltada por quien aspira a su cuarto mandato (y mayoría absoluta) en el Ayuntamiento de Plasencia. El marco era el idílico parque de La Isla de Plasencia. Sería una frase más de campaña, si no fuera porque hace justo un año las espadas estaban en alto con el ahora candidato a alcalde postulándose para presidir el partido y aspirando a ocupar el puesto para disputar la presidencia de la Junta. Fue un paso al frente inicial que terminó en paso a un lado, porque María Guardiola era la única opción avalada y porque las tres mayorías absolutas que atesora Pizarro blindaban una Alcaldía esencial.

Asunto zanjado. Y un año después, en un domingo de campaña, recibimiento a la candidata a pie de coche; abrazo, dos besos, sonrisas, charla animada y paseo por el paraje de la Isla con algunos saludos al hostelero José Luis Vidal (un referente en a zona porque regenta el restaurante de la Isla, entre otros) a los piragüistas que se preparan para lanzar la embarcación al río Jerte y a algunos fieles: «¡Tienes mi voto!», lanza a Pizarro una vecina de Plasencia al superar al grupo. «¿A ver si ganamos, no?», les dirige también Alfonso, otro placentino ya jubilado y al margen de la esfera política, aunque hace años estuvo vinculado al PP.

Rita y Manuel superan de largo y a paso ligero a la comitiva que acompaña a Guardiola y Pizarro. No hacen mucho caso al revuelo, igual que tampoco habían reparado en quiénes eran cuando vieron al grupo a unos 20 metros por el mismo camino paralelo al río por el que ellos se ejercitaban. Tres vueltas al circuito, una hora de paseo («para quemar») y charla distendida para la pareja de mediana edad es la rutina.

«Iré a votar porque lo he hecho siempre, pero soy apolítico y no sé que votaré», dice un placentino

En ellos la conversación no gira en torno a la política; y cuando se les pregunta por el tema y la campaña que todo lo envuelve, la primera reacción es de silencio y hastío. Luego él se explica. «Es que todos prometen en esta época que van a hacer todo, pero luego llega la realidad y hacen otra cosa», argumenta. «Están más pendientes de fastidiar al contrario que de hacer cosas», es otra de las razones de su gesto. Aun así ambos irán a votar el 28M y tienen decidida la papeleta. «La campaña, no me afecta. Pero hay una cosa cierta: siempre es mejor que el gobierno del ayuntamiento sea el mismo que el de la Junta. Plasencia está estancada por ese motivo», zanja él sin bajar el ritmo. Hace rato que desviaron la ruta para superar a la pareja política, que ahora les sigue a ellos la estela.

«Yo iré a votar porque lo he hecho siempre. Pero soy apolítico», asegura Eduardo Gómez, 35 años. Está en la segunda parada de Guardiola y Pizarro este domingo en Plasencia, en el cross popular Camino del Puerto, una carrera no competitiva a favor de la asociación Piel de Mariposa donde participan en la entrega de premios. A Eduardo le acaban de entregar el reconocimiento Cara más desencajada por sus gestos de esfuerzo durante la prueba (5 kilómetros y tramos con una fuerte pendiente), pero no ha prestado mucha atención a la presencia de los políticos; del alcalde «porque es habitual» en la cita, de la aspirante a la Junta, «porque no me he dado cuenta», dice con naturalidad señalando hacia el barullo que hay en la zona de entrega de premios que ocupan Guardiola y Pizarro. «No veo la tele, no sigo la campaña y no sé qué votaré», reconoce. En sus opciones no están solo siglas, también el voto en blanco y el nulo que ha practicado en alguna ocasión. «Nadie soluciona realmente los problemas aunque ahora lo van a arreglar todo», esgrime sobre este periodo.

Un plan de natalidad

Pero si de algo van las campañas es de poner sobre la mesa esas soluciones que cada candidato lleva en la mochila y este domingo Guardiola ha dejado un puñado en su segunda visita Plasencia en un mes. Se ha comprometido a poner en marcha un plan de natalidad en los seis primeros meses de gobierno, con una tarifa plana de dos años para las mujeres autónomas que se reenganchen tras la maternidad; y a extender la ayuda de 1.000 euros para guarderías a todos los centros. «No se pueden tener hijos si no se puede conciliar y no se puede frenar la despoblación si no se tienen hijos», ha señalado. También van estos días de cargar contra el adversario ( y más si es el que ostenta el gobierno) y Guardiola afeó ayer de nuevo a Vara el derrumbe del techo de un instituto placentino: «Los servicios públicos sólo se garantizan con buena gestión y gobernando para todos independientemente de que su alcalde no sea del PSOE»; y por último, hay que postularse como la alternativa: «Yo gobernaré para todos, me voten o no», es el compromiso de la candidata del PP.