Más de la mitad de los jóvenes extremeños ha probado los cigarrillos electrónicos

El aviso que sobre los riesgos que conllevan han realizado muchos expertos médicos no ha impedido que el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos se haya expandido rápidamente, vinculado a la idea de que pueden resultar una alternativa eficaz para dejar de fumar o que su consumo es menos nocivo que el del tabaco convencional para quienes no son capaces de abandonar su adicción. Pero contrariamente a lo que darían pie a pensar ambos supuestos, la utilización de estos dispositivos se está disparando especialmente entre la población joven. La última edición de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes 2022), publicada por el Ministerio de Sanidad, revela que más de la mitad (50,7%) de los jóvenes extremeños de entre 14 y 18 años manifiesta haberlos probado alguna vez en su vida, una barrera que no se sobrepasa en ninguna otra comunidad autónoma (el promedio es del 44,3%). Cerca de una cuarta parte (24,6%) los ha consumido en los últimos 12 meses, cuarto porcentaje más elevado del país.

Los colectivos médicos inciden en que estas nuevas formas de consumo como el vapeo o el tabaco calentado no son seguras, no ayudan a dejar de fumar y son la puerta de entrada para los menores al consumo del tabaco ‘tradicional’. Emilio Salguero, médico de familia emérito y experto en tabaquismo, subraya de inicio que los pulmones no están «preparados» para inhalar otra cosa que no sea aire «y, cuanto más limpio, mejor». El vapeo «crea una costumbre totalmente artificial e innecesaria», incide este facultativo, para quien la segunda parte del problema es la toxicidad de las sustancias que contienen estos aerosoles y humos, aún cuando no se incluya entre ellas la nicotina, ya que «pasan a la sangre inmediatamente, sin filtro ninguno».

«Los riesgos» de estos nuevos hábitos «están más que demostrados. Son una tremenda amenaza para la salud, cada vez en más países los están prohibiendo», asevera Salguero, que indica que la mayor prevalencia de este consumo entre los adolescentes de la región puede estar vinculada a que también es mayor la proporción de fumadores. Uno de cada cuatro extremeños de más de 15 años fuma cigarrillos a diario, un nivel que no se alcanza en ningún otro territorio del Estado, por lo que también son más las probabilidades de que un joven tenga fumadores dentro de su familia o su entorno que le sirvan de modelo. «Extremadura es la comunidad donde el tabaco mata más gente y más gente enferma por él», lamenta.

Un 57,6% de los jóvenes españoles creen que las nuevas formas de consumo de tabaco están de moda porque las emplean actores, ‘streamers’ o ‘influencers’; un 53,1% piensa que vapear es mejor porque no deja malos olores; y un 51,4% que es un hábito más fácil de dejar. Son datos de un estudio presentado hace unas semanas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). «La publicidad, pagada sin duda, que hacen los ‘youtubers’ y los referentes de las redes sociales tiene un peso muy importante en la conducta de los jóvenes respecto a estos productos», esgrime Salguero.

Puerta de entrada al tabaco

Volviendo a la encuesta Estudes, en ella se recoge que el tipo de cartucho más utilizado por aquellos estudiantes que vapean es el que no contiene nicotina (60,7%); mientras que los que prefieren el que lleva nicotina suman el 14,9%; y el 24,4% restante utiliza cartuchos o líquidos de los dos tipos.

Independientemente de que se consuman o no con nicotina, Manuel Barragán, médico de conductas adictivas del Cedex (unidades especializadas en su tratamiento) de Don Benito, hace hincapié en que, al ser dispositivos relativamente recientes, aún no se conocen con exactitud cuáles son los riesgos que puede acarrear el vapeo o el tabaco calentado a medio y largo plazo. Además, desde su aparición en el mercado ha habido «mucha variabilidad» en estos artículos. «Vamos ya por la quinta generación», lo que dificulta todavía más identificar en profundidad las consecuencias que traen aparejados, aduce.

En cuanto al corto plazo, «lo que vemos son chicos con problemas respiratorios», detalla. Pero más allá de las «bronquitis» o de las dificultades respiratorias «nasales» que puedan generar, considera que el principal riesgo que tienen estos dispositivos es que facilitan futuras adicciones. «La mayoría de quienes los prueban acaban siendo consumidores de otras sustancias, entre ellas el tabaco», afirma.

En este sentido, Barragán, cuya área asistencial abarca las comarcas de Las Vegas Altas, La Serena y La Siberia, habla del «tabaquismo que no se ve» en las estadísticas pero que acabará por llegar a ellas. «Voy a institutos de secundaria y el 10% o el 15% de los chicos ya están usando regularmente el vapeo, en cualquiera de sus formas, incluidas las cachimbas, que han crecido exponencialmente». «Introducirse en el consumo de cigarrillo electrónico es relativamente fácil» para los menores ya que «por ocho o nueve euros tienen un dispositivo para usar todo el fin de semana», apostilla.

«Los cigarrillos electrónicos no solo no sirven para dejar de fumar, sino que la mayoría de los fumadores no los utiliza. Quienes los usan son quienes menos deberían hacerlo, los no fumadores. En este caso, los menores de edad. Es un engaño de la industria tabaquera para que se metan en el consumo y que no sirve para reducir el daño», defiende.

«Son poquísimas las personas que se pasan del tabaco al cigarrillo electrónico y se quedan en él», sostiene también Emilio Salguero. «Los estudios observacionales apuntan a que lo que más se produce son los consumidores duales, que no dejan el tabaco del todo pero sustituyen algún cigarrillo por el cigarrillo electrónico».

Lo que el avance del vapeo no parece que esté logrando es hacer mella en el consumo de tabaco convencional entre los estudiantes, que se mantiene en niveles muy altos en Extremadura: un 43,2% de los alumnos de secundaria de entre 14 y 18 años ha fumado alguna vez y un 27,7% lo ha hecho en el último año, superando en ambos casos claramente la media nacional.