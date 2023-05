La cita que quiere Guardiola tras el 28M

Qué mejor sitio para dejarse caer en campaña que uno presidido por un marco en la pared en el que se puede leer: «Bienvenidx al lugar donde tus ideas, sueños y diseños se hacen realidad». Al fin y al cabo sueños, ideas y diseños también rodean a este periodo de frenesí por el voto y más ahora con lo que apuntan las encuestas. Cada papeleta cuenta, cada apoyo es bienvenido y más aún si el autor de la frase motivacional se postula para «vestir a la futura presidenta de Extremadura», fundiendo dos sueños en uno: el del diseñador pergeñando el outfit y el de la ahora candidata convertida ya en presidenta.

Las ideas, sueños y diseños políticos son aquí los de la popular María Guardiola; los referidos a la moda, de Juanma Cruz; y el punto de encuentro de ambos, el garaje de un adosado de Mejostilla (una barriada de la periferia de Cáceres) donde el creador tiene instalado su taller. Es una calle de fondo de saco en la que el acto del PP ha revolucionado este martes a los vecinos.

No le falta épica al negocio, que explicaron con detalle. Como los grandes proyectos, este también se fragua en un garaje; y para añadir más carga al guion, en plena pandemia y con un cocinero de geriátrico que recurría a la aguja para dar a su creatividad las alas que no le daban los fogones como protagonista. Hasta que colgó el mandil. «Después del 28 vengo y me tomas medidas», ha respondido Guardiola que se ve ganadora cada día. Este martes ha acompañado en la visita al taller al candidato del PP en Cáceres, Rafa Mateos; un plaza disputada (las encuestas dan casi un empate técnico entre PP y PSOE ) que ella conoce bien como cacereña, y también en lo político, porque fue concejala durante el mandato de Elena Nevado. La exalcaldesa es la número 7 en la lista de Guardiola a la Asamblea.

Anuncio, reproche y recado

Nadie diría que detrás del portón de chapa verde se esconde ese espacio de color entre máquinas de coser, bordadoras, tijeras, utensilios de patronaje, telas y cajas de abalorios que ha servido de telón de fondo para que Guardiola lance sus propuestas «para retener el talento aquí y atraer más talento» como el del diseñador anfitrión. Ha planteado una «cuota cero» para jóvenes autónomos menores de 36 años o el programa ‘Contrato y Crezco’, con ayudas para los autónomos que incrementen plantilla y contraten a jóvenes menores de 30 años. «Creo en el talento, la fuerza, la rebeldía y las ganas de cambiar lo establecido de los jóvenes», ha dicho Guardiola en el único acto de la jornada, con la idea de descargar la agenda con la vista puesta en el debate.

¿Y después del anuncio? Vara; con reproche, crítica (agria) y recado electoral para el presidente y candidato del PSOE. «Dijo que iba a hace una campaña limpia pero parece que se le ha olvidado porque ayer hablaba en un mitin de que somos la tómbola del maño»; el reproche.

«Al menos esa tómbola toca a veces. La que no toca nunca es la tómbola de Vara, por mucho que uno compre papeletas. Su proyecto sí que es una tómbola con muchos regalitos, como un tren de juguete, un barco pirata capitaneado por Osuna (Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida), un vertedero, carreteras hundidas...»; la crítica agria, bien cargada. Y para cerrar, el recado electoral aprovechando la rendija que dejan las encuestas al PP extremeño en su carrera por volver a presidir la Junta dos legislaturas después de un Monago alejado ahora de los focos: «El 28 de mayo las urnas no serán una tómbola. Serán la posibilidad de los extremeños de elegir un futuro mejor y una Extremadura llena de progreso», fue un día más el mensaje de Guardiola.

De momento y durante los próximos 12 días, tanto Guardiola como Vara lucen el outfit de candidatos. Cada uno en su estilo. El de ella, con nuevas críticas por las listas de Bildu, por la asociación entre Bildu y Sánchez y, por tanto, entre Bildu y Vara. Y yendo a algo más ligero, ha salido del taller con una camiseta morada que le estampó en el momento el diseñador y en la que se podía leer: «Entre tú y yo... Lo hablado». Se la ha colocado sobre el vestido recién salida de la plancha.

La frase no es al azar. El creador y la política se conocían, pero estrecharon lazos cuando él participó en la charla sobre diversidad dentro de la iniciativa Habla Extremadura que puso en marcha el PP para dar a conocer a su nueva presidenta y aspirante a la Junta, y para conformar el programa electoral que llevaría Guardiola. «El programa ha quedado luego un poco cojillo», dice sobre las medidas de diversidad.

Pero fue en ese encuentro cuando el diseñador se presentó con una chaqueta confeccionada en piel ecológica de color negro y bordada especialmente para Guardiola que ella llevó este martes. «El regalo fue también autobombo para mí. Era una plataforma porque iba a ser una campaña agresiva y por eso la hice de cuero. Quería que ahí luciera un diseño mío», dice el creador. Pero el cambio climático ha jugado en contra con un calor que ha dejado la chaqueta en el armario. Las entretelas de la historia de la chaqueta «talismán» , según la calificó Guardiola.

¿Qué tiene de característico la prenda? Nada es en ella al azar. Mas allá del nombre (La Extremeña) y que está bordada con las iniciales de la candidata del PP (MG), en la pieza (exclusiva) hay bordados de cerezas en una manga para representar la provincia de Cáceres y de bellotas como símbolo de la de Badajoz («que a veces hay que recordar a los políticos que hay dos provincias», dice Cruz), junto a las flores de bordados de los mantones típicos de los trajes regionales; y el pañuelo de cien colores.

Guardiola la ha lucido en la visita y se ha llevado de paso otra pieza del taller que ha envuelto también en simbolismo. El creador ha regalado a los dos candidatos un llavero, bordado durante la visita, con las expresiones Lo hablado (como llama el PP a su programa) y La Extremeña (como hace gala Guardiola). «Este es el llavero en el que irán las llaves que van a abrir nuestro futuro», dijo Guardiola. Eso se verá el 28M, el mismo día que se definirá qué traje lucirá a partir del 29 cada candidato. Y también si habrá o no encargo para el diseñador.