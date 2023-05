Presentamos los datos actualizados a día 16 de mayo de 2023 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado ovino

Mercado que continua en equilibrio anotándose repeticiones en la mayoría de las lonjas nacionales. Tenemos que apuntar que dicho equilibrio es algo inestable. Las ventas en el mercado nacional son muy escasas con un consumo que no se reactiva. Las ventas de carnes hacia el mercado europeo y según fuentes de los operadores, se hacen difícil por la competencia en los precios y por último, el único acicate que tiene el sector y en el que tiene puestas las esperanzas es la fiesta del cordero, dado que hay pocos corderos con pesos altos manteniendo este único factor activo el mercado. LANA: Comenzada la campaña de esquileo nuestra Lonja de Extremadura orienta sobre las primeras cotizaciones no con pocas dificultades. La situación por la que está atravesando el mercado de la lana es una incertidumbre, incertidumbre provocada como consecuencia de la situación sanitaria, prohibiendo china la importación de lanas y por tanto no sabiendo que precio puede tener este producto. A.G.P.G.

