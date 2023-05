‘Multitudes socialistas’, de paseo por Mérida

Es la quinta vez que Guillermo Fernández Vara se presenta a las elecciones en Extremadura y la primera que en campaña organiza un acto con todos los candidatos a alcalde de las principales ciudades de la región. Ha sido este martes, en el quinto día de campaña, en Mérida. Ha elegido el parque de las Siete Sillas de la capital autonómica para una fotografía en la que estaban los números 1 de las ocho principales plazas de la región: «Aquí estamos en compañía de nuestros candidatos y nuestras candidatas de nuestras ciudades grandes en Extremadura», señaló Vara al comenzar el acto.

El género femenino era un decir porque allí eran todos hombres. Estaban el número 1 del PSOE por Cáceres, Luis Salaya; el de Badajoz, Ricardo Cabezas y el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna (cuya candidatura presentó el propio Vara por la tarde). También el de Plasencia, Alfredo Moreno; el de Don Benito, José Luis Quintana; el de Almendralejo, José María Ramírez; y el de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo. La única mujer: la candidata de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina. No en vano, en la foto había paridad (diez hombres contando a Guillermo Fernández Vara y nueve mujeres), pues cada candidato se había llevado de acompañante a alguna de sus aspirantes a concejalas. Tanto hombre, a estas alturas, quedaba feo.

El acto podía haber sido un baño de multitudes, socialistas en este caso, pero fue más bien algo íntimo. El primero en llegar, el líder, Guillermo Fernández Vara, junto al que se fueron arrimando el resto de los candidatos municipales. Apretones de manos, alguna que otra sonrisa y una falta: el candidato a repetir alcaldía en Cáceres, Luis Salaya, que prefirió unirse casi al final del paseo por el parque. Cuando se encontraron, saludo cordial y todos pasaron a un segundo plano. Era la apuesta de Fernández Vara por intentar rascar votos en los municipios, después de que las encuestas auguren que perderá en las plazas de Cáceres (donde ahora gobierna), Badajoz y Plasencia. Solo se mantiene en Mérida.

«Somos gente reformista»

«Son candidaturas que se parecen mucho a cómo es la sociedad. Tienen una característica fundamental, que es la pasión por cambiar las cosas. Somos gente progresista y reformista porque queremos cambiar las cosas. No por el hecho de cambiar, sino por servir y mejorar», apuntó el líder de los socialistas. Y añadió que los suyos «no quieren el poder, porque el poder es tóxico, envilece y encanalla, lo que queremos es tener la oportunidad de poder contribuir a cambiar la vida de las personas».

Anunció mejoras en vivienda. «Esta legislatura que termina ha sido la legislatura en la que hemos querido y podido consolidar la vivienda como un elemento referencial de las políticas públicas y también como una base fundamental del estado del bienestar», avanzó. El compromiso ahora, puntualizó, es «desarrollar esas 1.100 viviendas comprometidas y todas aquellas que sean necesarias para que no haya ningún extremeño que quiera acceder a una vivienda y no lo pueda hacer sin tener que dedicar más del 30% de sus ingresos a que eso pueda ser una realidad». Garantizará además el 20% de los gastos de hipoteca que no cubren los bancos a los jóvenes y que no se produzcan embargos cuando «hay menores de por medio». «Con un empleo digno y una vivienda digna puede haber vidas dignas, si no, no las hay», sentenció.

«Si somos capaces de que la gente vaya a votar vamos a ganar, sobre todo en las ciudades grandes» Guillermo Fernández Vara - Candidato por el PSOE a presidir la Junta

Y pulla para Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP en la comunidad de Madrid: «Vamos a desarrollar la ley estatal de vivienda y la ley extremeña de vivienda. Aquí no vamos a ejercer esa desobediencia que en algunos lugares es vergonzante; que en temas tan sensibles como estos se aprueben leyes en los parlamentos que luego las comunidades autónomas dicen que no van a respetar. Y se les llena la boca de la palabra España, cuando ni siquiera cumplen las leyes que el Parlamento español aprueba».

En política municipal aboga por crear municipios «que sean más amables, más habitables», con un urbanismo «de género, para los mayores, para los niños» y «una política de barrio integradora». Y en infraestructuras, mejorar las conexiones por carretera y tren, pero no solo para mejorar las comunicaciones con el resto de España, sino «para unir por dentro Extremadura» porque «la prosperidad -dijo- se consigue si es compartida entre el mundo urbano y rural». Aunque no entró en detalles de cómo se mejorarán.

Están optimistas

A pesar de las encuestas aseguró estar «optimista». «Vamos a ganar, si somos capaces de aquí al día 28 de movilizar el voto oculto, que sin duda alguna hay y que en este caso creemos que es un voto progresista. Si somos capaces de que la gente vaya a votar vamos a ganar las elecciones en Extremadura, sobre todo en las ciudades grandes», auguró.

Pero por si acaso, volvió a pedir a los simpatizantes de izquierdas que no dividan el voto: «Tenemos un proyecto para que la gente de Extremadura pueda desarrollar un proyecto de vida, de familia, de dignidad y queremos contar para ello con una gran mayoría social. Por eso necesitamos cuantos más votos mejor», solicitó. Y continuó: «A todos los que tienen alguna duda en estos momentos les puedo decir que no hay nada que otorgue más estabilidad política a un territorio que las mayorías. Que cada uno vote lo que quiera pero que con su voto intente pensar también que mañana hay que gobernar y si mañana, en vez de estabilidad, hay lío, habrá más dificultad para que haya gobierno. Por tanto, hay que elegir entre la estabilidad y los líos», sentenció. Fin. Ni un aplauso. Despedida. Y cada uno por su lado. Como llegaron.

Ya a última hora de la tarde, el líder de los socialistas capitaneó la presentación del candidato a la alcaldía de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, en un acto público en el parque de la Ermita de la Antigua de Mérida. Aquí sí hubo aplausos y saludos efusivos a vecinos y simpatizantes socialistas. Agradecimientos de los suyos y ahora ya sí, crecidos. «¿Cómo alguien puede decir: yo estoy contento con Osuna pero no con Vara? ¿Nadie se acuerda de lo que hizo Monago? Si estuvieron a punto de vender la sede de la Presidencia. Necesitamos que Guillermo Fernández Vara saque una mayoría solvente y suficiente», señaló el candidato emeritense. Y lanzó un mensaje al PP: «A la señora que se presenta, la del enchufe, que vino en Semana Santa, se hizo una foto y salió corriendo: en 2014, 184.000 parados, récord de parados, no valen sonrisas y fotos, datos», espetó.

Vara recordó que desde 2015 Extremadura ha pasado de 150.000 parados a 75.000 y se fija como objetivo situar la tasa de desempleo por debajo de la medida nacional. Recordó que la educación será un pilar fundamental: bajará las ratios a 22 alumnos, reducirá las horas lectivas a los docentes e invertirá en FP. También promesas a los mayores: suficientes plazas para cuidarlos. «Se lo debemos». Y para cerrar pidió otra vez el voto: «Como decía Rubalcaba , los votos construyen hospitales, escuelas, casas de cultura, bibliotecas,... La indiferencia nunca construyó nada. Nunca».