Vara: “La derecha es la única que no necesita independentistas porque ya tiene a Vox”

“Las encuestas son fotos fijas de un determinado momento”. Se ha convertido casi en el lema de esta campaña para el candidato socialista a presidir una vez más la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Pero todas esas ‘fotos fijas’ hasta el momento comparten la misma idea: el PSOE ganaría las elecciones pero hay muchas posibilidades de que pierda su mayoría absoluta por lo que necesitaría a Unidas por Extremadura para gobernar. Él no lo tiene tan claro (o sí, pero no lo verbaliza): “Siempre sacamos mejores resultados que los que las encuestas nos habían dado”, le ha dicho este martes a Carlos Herrera, que lo ha entrevistado a primera hora de la mañana en su programa de la Cope. Ha esquivado también hablar de pactos: “Ya veremos qué ocurre a partir de las elecciones", ha afirmado.

En relación a la propuesta del PP de que gobierne la lista más votada, ha opinado que sería lo "ideal" pero ha matizado que en un sistema en el que los ciudadanos no eligen directamente al presidente, como ocurre en España, ese planteamiento "no responde a la realidad". "Creo que sería bueno –ha añadido- que algún día cambiáramos las leyes para que fuera una realidad, pero aplicarlo a día de hoy, cuando el presidente es elegidos por los diputados, no tiene sentido”.

Ha criticado además a los populares por defender esta propuesta según los territorios en los que les es beneficioso y ha recordado, al respecto, que el alcalde de Badajoz y candidato del PP a la Alcaldía, Ignacio Gragera, fue la tercera fuerza más votada cuando concurrió a las elecciones de 2019 por Cs y ahora está gobernando.

Ha sido de lo poco que se ha hablado de esta campaña electoral en la región durante la entrevista, que ha durado cerca de media hora. ¿Qué ha ocupado el resto del tiempo? Las listas electorales de Bildu, teniendo en cuenta que a esa hora de la mañana todavía no se había anunciado que los candidatos que pertenecen a la banda terrorista ETA van a renunciar a sus cargos si finalmente son elegidos (no pueden salirse de las listas, porque ya están conformadas, pero sí se han comprometido a no tomar posesión si son elegidos por el electorado). “Al final de los años 70 vivía en Córdoba, mi padre era el presidente de la Audiencia Provincial y nos pusieron una bomba en la puerta de casa. Explotó una hora después de que mi hermano y mi hermana pasaran por allí. La bomba me levantó un metro de la cama en la que estaba. Por eso todo lo que huela a terrorismo siento que me repugna”, le ha respondido Vara al comunicador tras ser preguntado por este asunto, que se ha convertido ya en el centro de la campaña de estos comicios.

De nuevo Bildu

¿Pactaría con los terroristas? Le ha insistido Carlos Herrera. “¿Qué pasa, que en España solo puede gobernar el PP? El PP también ha votado con Bildu contra el Gobierno. Ni la política ni la vida son un sí o un no. Está llena de matices. Dijimos un día que había que pasar de las armas a las urnas”, ha replicado Fernández Vara. ¿Pero pactaría?, le ha vuelto a preguntar. “¿Qué pasa? ¿Solo puede gobernar en España la derecha, que es la que no necesita independentistas porque ya tiene a Vox?”, ha incidido el candidato socialista. Aunque esta vez sí, ha añadido que “no estoy a favor de que se pacte con asesinos”.

Pero en mitad de este debate, reproches por parte de Guillermo Fernández Vara al más puro estilo Francisco Umbral con aquello de “he venido a hablar de mi libro”. Vara quería hablar de Extremadura, pero no se le preguntaba por ello. “Me gustaría que pudiéramos hablar de los problemas reales de Extremadura”, le ha dicho en varias ocasiones. Al final, Herrera le ha cuestionado sobre el futuro que le espera a esta región si vuelve a gobernar. Y ahí ya sí se ha explayado: de nuevo ha hablado sobre el futuro de las energías renovables, que generarán unos 35.000 empleos “de calidad” en los próximos años; sobre educación, donde se plantea seguir bajando el abandono escolar e invertir en Formación Profesional.

Y de impuestos, donde ha llegado la ‘puñalada’ al PP, pues su mantra es bajarlos. “Los (impuestos) que sostienen los servicios públicos no deben tocarse. Sí se pueden tocar otros. Aquí hemos reducido a cero el coste de los escolares de las aulas matinales, a la mitad la ITV o hemos suprimido el copago farmacéutico y el canon del saneamiento del agua que puso el PP, para ayudar a la economía de las familias. Pero no podemos estar por la mañana diciendo que hay que contratar a más profesores y más médicos y por la tarde que vamos a bajar el IRPF o el IVA, que son los que permiten contratarlos”, ha sentenciado.