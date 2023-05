El día del debate (o no) a diez

«Dice Carlos Herrera que va a haber más gente en el debate electoral que en la boda de Lolita y yo creo que Vara acabará diciendo eso de ‘si me quéreis, iros’, porque al final lo poco que vamos a poder hacer es atacarlo a él, no nos queda otra solución», asegura el candidato de Ciudadanos, Fernando Baselga. Para la candidata del PP, María Guardiola, eso no será un debate sino una «conga electoral»; y para el líder del PSOE, Guillermo Fernández Vara, no cabía otro formato y, en todo caso, «ha sido el canal público el que lo ha decidido».

Diez candidatos, cuatro bloques temáticos y un ‘minuto de oro’, en dos horas y media confrontando programas electorales, con píldoras de un minuto. Es el modelo del único debate de la campaña autonómica, que emitirá esta noche Canal Extremadura (21.00 horas), y ha suscitado todo tipo de críticas desde que se dio a conocer. Para Guardiola, lo que habrá hoy no es un debate sino «una conga electoral». «Con el tiempo que hay y diez partidos en juego va a ser muy complicado poder debatir y confrontar programas de gobierno, sobre todo los dos partidos que tenemos opciones de gobernar», dice sobre la cita. Ayer le restó trascendencia y señaló que abordará «lo que piso y lo que palpo» en la calle, planteando las «soluciones» que lleva explicando desde que se inició la campaña. La dirigente popular no ha escondido en ningún momento su incomodidad con el formato y es habitual que haga referencia a ello en sus intervenciones para criticar a Vara, al que ha responsabilizado en varias ocasiones de haber evitado un cara a cara con ella. «No cabía otro formato» El candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, se defiende señalando que no cabía otro formato: «Podéis decir que solo vayan todos los que están ahora, pero hay algunos que no están ahora pero que van a estar después que no entenderían que no se les llamara», argumentó. Aunque, no obstante, quiso recordar que «este formato de debate lo puso en marcha el PP en el año 2015, cuando esto lo controlaba Iván Redondo». Entonces participaron doce candidatos. Y lo que se ha hecho ha sido mantenerlo (en 2019 hubo también siete aspirantes a presidentes). Pero remarcó que «ha sido el canal público el que lo ha decidido». Por otro lado, descartó una vez más un debate a dos bandas que le enfrente a la candidata del PP: «Hurtar del debate a todos los que no sean los dos primeros no me parece razonable», apostilló. Por su parte, el líder del partido naranja lamenta el poco tiempo que podrá intervenir cada candidato: «Solo tenemos un minuto por bloque y, por ejemplo, hablar de economía y empleo en solo un minuto es tan difícil como quererse reír de los ciudadanos. No da tiempo ni a proponer ni a decir qué es lo que funciona mal. En el Parlamento tenemos tres minutos para las preguntas a los consejeros y ya es poco». Por eso dice que será un debate «de pildorazos» y que generará poco interés al coincidir con un partido de semifinales de la Champions League. «Yo soy poco aficionado al fútbol, no sé ni quien juega, pero seguro que a le gente le interesa más que tres horas de debate entre diez políticos». Aún así, Baselga espera que en el encuentro impere la educación y el sentido del humor. La aspirante de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también lamenta la fórmula elegida para celebrar este encuentro electoral televisivo a diez bandas porque realmente «no va a ser un debate; va a ser muy difícil poder debatir ideas», asegura. No obstante, la candidata del partido morado, sabe a lo que va, puesto que ya participó en el debate electoral de los últimos comicios de 2019, en el que se empleó la misma fórmula y hubo siete candidatos. Ahora acude a la cita con ganas de exponer sus ideas. «Vamos a intentar de forma constructiva, como hacemos siempre, explicar nuestro programa y mostrar que somos la verdadera alternativa para que esta región, por fin, cambie». Por su parte, para el candidato extremeño de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, todo debate es enriquecedor, aunque también critica el número de aspirantes a la Junta en plató: «Se está hurtando a los extremeños de la posibilidad de un debate en profundidad y serio, que realmente ayude a aclarar las dudas que puedan tener de las opciones políticas sobre las que van a tener que decidir», señala a este diario. A su juicio, la coincidencia de esta cita con el partido de Champions no es casual, sino que «está todo diseñado para evitar que el mensaje de los que concurrimos a las elecciones llegue adecuadamente. La televisión pública debe estar para servir, no para hurtar», destaca. Y a pesar de todo, dice, espera que la voz de Vox llegue a todos los extremeños: «Al final todo suma y enriquece».