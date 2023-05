Los funcionarios de Justicia extremeños harán huelga indefinida y los jueces la paran

Suma y sigue con las huelgas en los juzgados de Extremadura. Los funcionarios han decidido comenzar una indefinida a partir del próximo lunes pues, tras más de un mes de negociaciones con el Ministerio de Justicia, no han conseguido alcanzar un acuerdo para mejorar los salarios. En realidad estos paros no son nuevos, ya que comenzaron el pasado 17 de abril de forma parcial (primero de lunes a viernes tres horas al día y después martes, miércoles y jueves toda la jornada). Pero, a partir del próximo lunes pasarán a celebrarse todos los días de forma indefinida. Exigen un aumento en las nóminas de entre 350 y 430 euros, dependiendo de las categorías, pues aseguran que actualmente el salario que perciben no es acorde a las atribuciones encomendadas.

Otro día con los juzgados parados Desde que estos empleados públicos comenzaran la huelga se han suspendido en la región más de 400 juicios que, si se unen a los cancelados desde principios de año por los paros también de los letrados de la administración de justicia, suponen ya cerca de 5.000 en todas las jurisdicciones (las más afectadas son las secciones civiles de Cáceres y Badajoz). Los que sí han conseguido alcanzar un acuerdo han sido los jueces y fiscales que también habían convocado una huelga indefinida a partir del próximo lunes. Desde que la anunciaran han mantenido varias reuniones con el ministerio que finalmente ha presentado una propuesta que implica una subida salarial de 450 euros brutos mensuales, así como el compromiso de sacar nuevas plazas este año y el próximo para reforzar las plantillas. Al acuerdo, que se firmará el día 23, se han sumado seis de las siete asociaciones que convocaban el paro (Justicia espera que esta última también se una). Precisamente este acuerdo ha enfadado aún más a los funcionarios, que no entienden por qué el Ministerio de Justicia no accede a pactar con ellos.