«La integridad de las personas es la que es... En política he visto de todo»

Que desaparecen del arco parlamentario extremeño y de las cuatro ciudades de la región. Básicamente que se quedan sin representación alguna después de ser tercera fuerza política, segunda e incluso primera en algunos ayuntamientos. Esa es la previsión de los sondeos. Pero él dice que no cree en ellos, que se fía más de la calle, donde siente que el partido conserva la fuerza. Fernando Baselga (Badajoz, 1957) es candidato de Cs a la Junta de Extremadura. «Como salga, lo que me voy a reír...», bromea.

¿Cómo se vive una campaña electoral con los pronósticos en contra?

Empecé con el pelo negro y ya lo tengo blanco… (se ríe). La verdad es que bien porque yo estoy bastante optimista y veo lo que hay en la calle. No le hago demasiado caso a las encuestas.

Entonces, ¿siente el apoyo?

Estoy teniendo actos con muchísima participación.

El partido se ha ido desintegrando. Tiene excompañeros en el PP y en el PSOE.

La integridad de las personas es la que es… Poco más puedo decir. En política uno ha visto de todo y todavía seguiré viendo muchas cosas más. No me sorprende nada.

Y los votantes, ¿por qué han dejado el partido?

La culpa la tiene el exceso de información que hay contra Cs. Es verdad que el partido ha pasado momentos difíciles, pero bastante menos difíciles que otros partidos. En Cs habremos metido la pata, pero no la mano. Y los grandes partidos sí la han metido. Parece que eso ya está superado por los españoles y no se penaliza.

¿Se han dado tumbos con la ideología?

Nosotros somos un partido de centro y lo que pretendemos es mantener un equilibro entre las distintas fuerzas políticas. Hay que equilibrar la balanza, por eso unas veces Cs está a la derecha y otras a la izquierda. Así es la ideología liberal, que puede casar con la derecha y con la izquierda moderada, no con la izquierda radical, que eso es difícil. Ese es nuestro espacio, aquí no se trata de ser de izquierdas o de derechas, las dos Españas. Eso ya está pasado de moda.

Habla del centro. Precisamente la líder popular, María Guardiola, dice que ella es de centro. ¿El PP la ha quitado a Cs ese espacio?

María Guardiola no es de centro. La derecha es la derecha y el centro es el centro. El PSOE y el PP quieren acaparar ese espacio porque ahí están la mayoría de los españoles. Ese espacio es el nuestro.

¿A quién daña políticamente más la presencia de Cs, al PP o al PSOE?

A ambos.

El último candidato que se ha dado a conocer para el 28M es el líder por Cáceres, Francisco Piñero (exPP y exVox). Su paso adelante ha sentado mal entre los populares cacereños.

Si el PP se siente dañado porque hemos presentado a Paco Piñero, yo me puedo sentir dañado por lo que han hecho ellos en Badajoz.

¿ Y se siente dañado?

Evidentemente.

¿Con el PP o con su excompañero Ignacio Gragera (alcalde de la ciudad)?

Con los dos, porque el PP no se debería prestar a esas cosas. Los ciudadanos hablarán.

Esos mismos ciudadanos decidirán si usted sale de la Asamblea o tiene la llave del gobierno. ¿Con quién se sentiría más cómodo pactando?

Yo he dicho que pactaría con quien acepte tres condiciones para los cuatro años de legislatura: que se termine el AVE, que se termine la carretera Badajoz-Cáceres y que se dé solución al empleo de los jóvenes.

Pero es fácil que esas condiciones PSOE y PP las acepten. ¿Con cuál estaría más cómodo?

Con los dos.

¿Cuáles son las prioridades de su programa electoral?

Yo he hecho bandera del sector agrario, al que llevo dedicado muchos años. Es un sector muy importante que está pasando una situación catastrófica. Los urbanitas creen que los alimentos crecen en las estanterías de los supermercados. Las tierras van a caer en manos de grandes fondos de inversión. Y otra cuestión de la que estamos haciendo bandera es la familia. El otro día me reuní con la asociación de familias numerosas, que son 21.000 en Extremadura. Y tienen muchísimos problemas para conciliar y para llegar a final de mes, por eso hay que ayudarles. Si no, seremos una población sin gente joven, sin niños. Son el futuro no solo del país, sino de los pensionistas.

Ahora se ha puesto sobre la mesa que las familias con dos hijos también sean numerosas, ¿está de acuerdo?

Totalmente. Es necesario. Ya las familias empiezan a tener un solo hijo, que es grave en sí por el número, pero es que además esos niños van a estar solos en el mundo, no van a tener compañía de hermanos. Yo soy de una familia de ocho hermanos y cuando nos juntamos, pues da gusto. Pero esas personas que solo tienen un hijo, pues me da mucha pena.

No siempre es por cuestiones económicas.

Bueno, estamos hablando del problema general, al que yo llego.

¿Por qué Extremadura necesita un partido como Cs?

Porque Extremadura está en una situación muy complicada, seguimos siendo los últimos en todo, los jóvenes se van... ¿Qué opciones hay? Según las encuestas, si gana el PP va a tener que pactar con la extrema derecha y si gana el PSOE, con la extrema izquierda. Yo creo que Cs es un partido que aportaría más consenso, no tendría tan en cuenta los bandos políticos de meterse el dedo en el ojo constantemente.

¿Cuáles son las principales carencias del gobierno de Vara?

Falta de ilusión y de imaginación. Yo, por ejemplo, tuve una propuesta a principios de legislatura. Extremadura tiene la mayor superficie de agua embalsada de España, en otros países de Europa los lagos y pantanos sirven para que americen los aviones. Es gratis, solo hay que autorizarlo. Y potenciaría el turismo cinegético, gastronómico, hotelero... En el pantano de Alqueva amerizan los aviones portugueses, los españoles no. También hay que darle una vuelta a la Administración. Los ciudadanos están hartos de dar 40 millones de vueltas. No es normal que sigamos teniendo cita previa cuando ya no hay covid. Y te asomas a la ventana y ves a los funcionarios cruzados de brazos.

¿Y en cuanto a leyes o iniciativas de esta legislatura?

La ley Zepa ha sido un bodrio. No lo digo yo, lo han dicho todos los juristas de la comisión. Extremadura ha recibido mucho dinero por la protección de los espacios naturales, y ahora esas zonas Zepa ya no existen... ¿Europa qué va a decir? Devolverme el dinero. Ahora están hablando de Elysium City, que está también una parte en zona Zepa... Estamos siempre al borde de la ilegalidad.

¿La solución para Valdecañas?

Yo no la sé. Los que han creado el problema que la busquen. Yo no soy partidario ni de que se derribe Valdecañas, ni la presa de Valdecaballeros ni Almaraz.

¿Le pareció mejor el gobierno popular de José Antonio Monago?

Igual de malo.