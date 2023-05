La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha reclamado la colaboración ciudadana para identificar al "terrorista" que ha provocado el incendio que calcina masas forestales de Las Hurdes y Gata. Hay cerca de 8.000 hectáreas ya calcinadas; unas 600 personas de las localidades de Cadalso, Descargamaría, Robledillo de Gata y Ovejuela evacuadas y más de 400 efectivos trabajando en la extinción del fuego y entre los responsables del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) no dudan de que detrás de las llamas está la mano del hombre.

Ante eso, la consejera ha pedido este viernes la colaboración ciudadana para localizar al autor. "Que todos los que hayan visto, porque lo vieron, porque se vio, que fue intencionado desde el principio", que acudan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para identificarlo.

"No es un foco secundario"

El fuego comenzó en dos focos en La Muela y Sauceda. "Vieron coches salir de Sauceda cuando hicieron el segundo foco", ha explicado consejera. Descarta que se tratara de un "foco secundario" (en ocasiones una pavesa de un foco salta y prende en un lugar próximo), quien ha descartado que se tratara de "un foco secundario". Según ha explicado la máxima responsable del servicio de extinción de incendios, "a las nueve y pico de la noche" recibió una llamada diciendo que habían prendido La Muela, y a las doce "saltó el de Sauceda, que no tenía nada que ver con ese incendio" ya conocido.

"La gente de Pinofranqueado sabe que fue intencionado", ha asegurado García Bernal. "Una cosa es cuando se produce un incendio por una causa meteorológica como el del año pasado en Ladrillar. Contra eso no se puede luchar. Pero esto no es causado por una circunstancia meteorológica, sino es causado por un terrorista medioambiental o pirómano. Y lo que me gustaría es que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran detenerlo", ha zanjado la consejera. .