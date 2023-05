Las píldoras de la campaña: a la caza del voto autónomo

Si hace dos días era la candidata del PP, María Guardiola, la que trataba de captar la atención de los autónomos prometiendo en Cáceres una ‘cuota cero’ para jóvenes y mujeres que emprendan en Extremadura, ayer le tocó el turno al candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara, tras recorrer el polígono industrial de Miajadas. Ayudas de hasta 10.000 euros, agilidad en los trámites administrativos, bonificaciones fiscales o defensa ante los impagos en caso de subcontrata. Y es que Extremadura cuenta con 79.710 autónomos, que suponen el 20% del total de las personas dadas de alta en la Seguridad Social. Muchos votos.

LAS PÍLDORAS DEL DÍA

Cs tiende la mano a izquierda y derecha

Lo dijo ayer Juan Ignacio López-Bas, diputado de Cs en el Congreso, en Almaraz. «Fernando Baselga tiende manos a derechas y a izquierdas porque eso es Ciudadanos y no le puedo responder a qué lado nos vamos a ir después de las elecciones. La respuesta la tienen que dar los que están en la derecha y la izquierda; y tendrán que decir si quieren gobernar con Cs o si quieren el apoyo de Cs en un gobierno en Extremadura. No tenemos nosotros esa pelota en nuestro tejado». Los naranjas no se definen y aspiran a ser llave tanto si la llamada viene desde el PSOE o del PP.

Un debate a cinco con polémica

Cáceres Viva, partido de la provincia cacereña, ha expresado su «profunda protesta por la exclusión» de su candidato, Francisco Alcántara, al debate electoral municipal que se celebra hoy en el edificio Garaje 2.0 de la capital cacereña, a las 12.00 horas. Alcántara lleva cuatro años como edil en el Ayuntamiento de Cáceres pero obtuvo su acta por Ciudadanos y, posteriormente, abandonó la formación para pasar al grupo no adscrito. Del debate municipal también han quedado excluidos, además de Alcántara, Felipe Vela (Levanta), Raquel Iglesias (Somos Cáceres), Óscar Pérez (Una Extremadura Digna) y María Borrero Solano (Juntos Por Extremadura).

El debate electoral, un 8,6% de cuota

El debate electoral organizado por los Servicios Informativos de Canal Extremadura, y presentado por Manu Pérez, llegó a 119.000 espectadores en televisión, lo que representa una cobertura del 11,7% de la población extremeña. La emisión firmó un promedio de 23.000 espectadores de audiencia media y un 8,6% de cuota de pantalla, en un contexto muy complicado por la gran fortaleza de la televisión de pago en la franja con la retransmisión de la semifinales de Champions League.