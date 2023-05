Vara asegura que ya se trabaja en los vuelos internacionales desde Badajoz

El secretario general del PSOE en Extremadura y candidato a presidir una vez más la Junta, Guillermo Fernández Vara, asegura que habrá vuelos internacionales a los países de donde proceden la mayoría de los turistas. Para ello en estos momentos se estudian esos flujos de viajeros, con el objetivo de ofrecer una conexión directa con aquellos territorios extranjeros desde donde se desplazan los visitantes. "En el avión tenemos un reto. Hemos conseguido recuperar casi 80.000 viajeros, estamos trabajando en la posibilidad de que haya conexiones internacionales”, ha dicho. Y ha añadido que “el 30% de la gente que llega en avión del extranjero hacen el intercambio en Madrid, si hubieran podido venir directo lo habrían hecho y eso lo estamos estudiando”, ha asegurado este viernes en una entrevista que se le ha realizado en el programa ‘Ahora Extremadura’ de la televisión pública extremeña.

En este escenario también ha avanzado que en estos momentos los esfuerzos se centran también en atraer al turismo del sudeste asiático, que tiene especial interés en la región por el proyecto de la Ciudad de la Paz (el centro budista) que está proyectado en Cáceres. Ha asegurado que la región “está de moda” porque la gente “viene buscando reencontrarse con algo que se parezca a la palabra raíces”, aunque incide en que hay que alejarse de la masificación y buscar “un turismo de calidad, que traiga ingresos económicos que permita a los hosteleros y hoteleros poder pagar a sus empleados”.

Ha hablado también de los problemas del campo por la sequía y ha recordado los 37,2 millones en ayudas directas y en préstamos a agricultores y ganaderos. Pero esto, ha afirmado, “no solo es un problema de los ganaderos y agricultores, a los que hay que ayudar, sino que hay que tener presente que si la gente del campo no gana dinero, no habrá relevo, si no hay relevo, no hay campo y si no hay campo, no hay alimentos”. Por eso ha incidido en la importancia de que Europa “flexibilice” las ayudas de la PAC y en “modernizar el regadío. “En Extremadura el 60% ya es por goteo pero queda mucho para intentar ahorrar agua para que la que tengamos la distribuyamos bien en función de las necesidades”, ha añadido.

Menos lista de espera en sanidad

También sobre sanidad, bloque en el que ha recordado que si vuelve a gobernar la Junta de Extremadura invertirá el 11% del PIB en esta materia para dotarla de más recursos humanos y materiales. En este sentido, se marca dos objetivos: recuperar los tiempos de espera previos a la pandemia y la innovación, con la puesta en marcha de terapias personalizadas (genética y genómica) y la incorporación de las nuevas tecnologías en las pruebas diagnósticas.

“Es absurdo hablar ahora (de pactos). Las cosas hay que irlas poniendo en su sitio. Cuando los ciudadanos hablen empezaremos a hablar nosotros”

Ha insistido asimismo en la revolución industrial que vive la región y que la va a dotar de un “empleo de calidad”. “Como consecuencia de la pandemia y de la guerra, Europa ha empezado a tomar decisiones porque dependíamos de China o de Rusia y se tomó la decisión de recuperar soberanía industrial y energética. Eso ha tenido aquí una importancia extraordinaria porque Europa ha decidido poner industrias, que se instalan donde les sale más barato porque aquí tienen la energía más barata”, ha explicado.

Y ha recordado que de los 35.000 puestos que harán falta en los próximos años, 25.000 serán industriales. “La industria tiene uno de los mejores convenios y es conlleva buenos salarios, buenas condiciones, buen acceso a la vivienda, buenas pensiones,…”, ha añadido. Por eso invertirán también en Formación Profesional, con el objetivo de que los jóvenes extremeños puedan optar a estos trabajos.

Y sobre las elecciones, ha eludido de nuevo hablar de pactos. “Ni en el 2007, ni en 2012, ni en 2015, ni en 2019 las encuestas han acertado. He vivido de todo. Suelo mirar hacia las encuestas con bastante distancia porque lo habitual es que al final no se parezcan a la realidad de este último domingo de mayo a las doce de la noche, que es cuando se conocen los resultados”, ha dicho. Preguntado sobre si ve a la candidata de Unidas Podemos, Irene de Miguel, como presidenta, ha sido claro: “Es absurdo hablar ahora. Las cosas hay que irlas poniendo en su sitio. Cuando los ciudadanos hablen empezaremos a hablar nosotros”.