22.700 extremeños con más de 80 años tienen permiso de conducir

El pasado 12 de mayo, un hombre de 79 años perdió la vida en un accidente de tráfico en Casar de Cáceres tras colisionar su vehículo contra la pared de una multitienda. Sucesos como este reabren periódicamente el debate sobre los requisitos que deben cumplir las personas mayores para poder seguir al volante. También sobre si debe existir una edad máxima para ello: a finales de marzo, un vecino de Vilalba (Lugo) murió en un accidente en el que además hubo tres heridos, uno de ellos de gravedad. El conductor fallecido tenía cien años.

En España no existe límite para continuar conduciendo y desde los 65 años basta con renovar el permiso cada cinco. Desde la DGT se asegura que de momento «no está encima de la mesa» introducir cambios en la vigencia del carné para los conductores séniores, pero lo cierto es que el director general de Tráfico, Pere Navarro, se ha mostrado en repetidas ocasiones partidario de ser más exigentes a la hora de prolongar la autorización y de recortar los plazos. «Prorrogar cinco años el carné a alguien con 90 parece raro», afirmaba en febrero pasado.

En Extremadura son más de 22.700 los conductores con ochenta años o más que mantienen en vigor su permiso de conducir. La inmensa mayoría de ellos (un 95%) son hombres. Por tipo de permiso de conducción, la mitad cuenta con el de ciclomotores (11.374). Del resto, el grupo más numeroso es el de los que tienen vigente solo el carné B (coches y vehículos ligeros) o en unión con alguno de los de motocicletas (A, A1 y A2), que son 7.717. Con el C (camión) hay 24, con el D (autobús), 29 y con el de vehículos agrícolas especiales, 72.

Y su número irá al alza. En 2037, un 26% de la población española tendrá 65 o más años (en Extremadura la proporción será del 31%, según las proyecciones el INE) así que, de una forma o de otra, garantizar y promover la movilidad de la población de mayor edad y hacerlo de una forma segura es una cuestión que habrá que tener cada vez más en cuenta.

«No se trata de quitar el permiso de conducir por razón de la edad, sino a quien no reúna las condiciones» BONIFICACIO MARTÍN - Secretario general de Asecemp

Antes de 2009, para los permisos ‘ordinarios’ (A y B) tocaba renovar cada diez años hasta cumplir los 45; luego cada cinco hasta los 70 años; y a partir de entonces, bienalmente. Desde ese año, se paso a intervalos de diez años hasta los 65 y de cinco para los conductores que sobrepasen esa edad. Este cambio fue «un disparate», asegura Bonifacio Martín, secretario general de la Asociación Española de Centros Médicos-Psicotécnicos (Asecemp). El argumento que se utilizó entonces de que era necesaria la armonización exigida por una directiva europea no fue en su opinión más que «un pretexto». La directiva, asevera, «establecía unos mínimos que cumplíamos sobradamente».

Desde ese año, esta asociación viene reclamando que se vuelva a los anteriores plazos. Que un conductor de noventa años «pueda renovar su permiso de conducir por cinco» es una «insensatez», defiende Martín. Esgrime que en el ámbito político «todo el mundo» reconoce que es algo que «no tiene sentido» y que habría «que establecer como máximo una renovación cada dos años» para los conductores séniores y, «a partir de los ochenta, anuales». A pesar de ello, lamenta, de momento «no hay ningún proyecto de modificación, solo declaraciones».

No se trata, incide, «de quitar el permiso de conducir por razón de la edad», sino a quien «no reúna las condiciones. A partir de una cierta edad hay que aumentar los controles. Es lógico porque también a partir de cierta edad se incrementan los problemas de salud». A su juicio, es un contrasentido que «la ITV, cuando un coche tiene más de diez años de antigüedad, haya que pasarla todos los años», cuando el automóvil es el causante «de un 2% o un 3% de los siniestros viales», y que en cambio, con el conductor, que está detrás «de un 90%» de los accidentes, lo controles no sean mayores conforme se envejece.

«Hay personas conduciendo por las carreteras con sus capacidades muy mermadas» PEDRO PAREDES - Presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas Extremeñas

Lo que sí se ha producido en los últimos meses, precisa, es una actualización del «anexo exploratorio», el cuadro de enfermedades y deficiencias que son causa de denegación o de establecimiento de condiciones restrictivas a la hora de renovar el permiso. «Es un protocolo nuevo que dota a los facultativos de los centros de reconocimiento de una mejor herramienta. Y ahí se establecen criterios de reducción del periodo de vigencia por determinadas patologías o deficiencias», aclara este experto en seguridad vial. No obstante, insiste en la necesidad de poner «negro sobre blanco» una limitación de los plazos. El anexo, aunque «exhaustivo», es una mera «recomendación profesional» destinada a «unificar criterios», pero que por sí sola es «insuficiente».

No solo un trámite administrativo

Para el presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas Extremeñas, Pedro Paredes, «es muy conveniente» abordar cambios en cuanto al proceso de renovación «de los permisos de conducir, pero no solo para las personas de más de 65 años, para todos». Hace hincapié en que este no se convierta únicamente «en un trámite administrativo, como sucede muchas veces, sino en un trámite médico real. Que no sea llegar, abonar una tasa y hacerme una foto delante de una ‘webcam’». Hay que hacer un control «más estricto», reitera.

«Hay personas conduciendo por las carreteras con sus capacidades muy mermadas», apunta Paredes, quien considera que se están dando más renovaciones «de las que se debería». Entiende que «nadie quiere nunca dejar de conducir, pero llega un momento en que todos tendremos que dejar de hacerlo», una vez que se «van perdiendo» capacidades «visuales, auditivas, psicomotrices o de coordinación y anticipación».

Pero, ¿son los conductores mayores causantes de una mayor siniestralidad? Bonifacio Martín admite, remitiéndose a los datos de la propia DGT, «que el conductor sénior no es más peligroso ni causa más accidentes» proporcionalmente que otros grupos de edad. Adopta estrategias para suplir «la merma de facultades» como una «mayor prudencia» o disminuir el riesgo «circulando por lugares conocidos y en conducción diurna generalmente». Sin embargo, matiza, «sí son víctimas más vulnerables» de estos siniestros. En este sentido, un estudio de la Fundación Línea Directa publicado en 2016 estimaba que la mortalidad en este grupo de conductores multiplica por 2,5 la de los demás.