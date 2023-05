"Esconder la marca del PSOE en Extremadura es traicionar la historia"

Todas las encuestas apuntan que el 28M perderá esa envidiable mayoría absoluta que cualquier dirigente anhela. Es consciente de ello y aunque entre líneas reconoce que su primera opción será siempre gobernar en solitario, hace gala del talante negociador que en los últimos años le ha llevado a cerrar acuerdos tanto con el PP como con Unidas por Extremadura. Guillermo Fernández Vara (Olivenza, 1958), candidato del PSOE a la Junta, se enfrenta a la reelección en la que serán sus quintas elecciones autonómicas. Y asegura, de forma tajante, que también las últimas.

Pase lo que pase, ¿será su última legislatura?

Sí.

¿Rotundo?

Totalmente.

¿Qué le llevó a cambiar de decisión y optar a la reelección? ¿Ha tenido algo que ver la pandemia?

Sin duda ninguna. Los relevos en política deben hacerse en un marco de estabilidad y de normalidad, y lo que hemos vivido es todo lo contrario a la normalidad, una situación de anormalidad prácticamente durante tres años. Esa fue la única razón, no ha habido otra.

¿Siente que de alguna manera su proyecto está incompleto?

Siento la sensación de que estamos en un punto crítico importante. La transformación del modelo productivo está ya orientada, iniciada, pero falta que todo cristalice. Y me apetece seguir conduciendo la nave durante unos meses o durante unos años, hasta que realmente cristalice del todo y sea una realidad. Será en el entorno de los próximos meses cuando estén todas las industrias en construcción y en el horizonte 2025-2026 la realidad de esta tierra haya cambiado.

¿Agotará la legislatura?

Sí, claro. Cuando uno se presenta es para agotar la legislatura.

Como habla de pilotar la nave durante unos meses más...

Me refiero a que para que algunas cosas cristalicen faltan unos meses:de aquí a final de año se tienen que iniciar todos los proyectos.

¿Cuenta con la posibilidad de perder la mayoría absoluta?

Ya contaba en las anteriores. Es muy difícil ahora conseguir mayorías absolutas:hay que tener un 47-48% de votos, y que te vote una de cada dos personas habiendo 10 partidos que se presentan es muy difícil. Pero yo no lo descarto, porque al final la gente sabe que la estabilidad y la experiencia en momentos de convulsión son una buena receta.

"Ahora hay que elegir entre en lío o la estabilidad y yo soy defensor a ultranza de la estabilidad: en mi trayectoria he aprobado leyes con todo el mundo"

En estos últimos años le hemos visto llegar a acuerdos tanto con el PP como con Unidas por Extremadura. Si tuviera que negociar su investidura, ¿quién sería su socio preferente? ¿Con quién se sentiría más cómodo?

Con lo que más cómodo me sentiría es con poder negociar luego leyes punto a punto. Si no es posible ninguna alternativa a quien tiene la mayoría, a quien gana las elecciones... Lo normal sería que esa persona pudiera formar gobierno y luego negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto. Eso sería lo razonable. Pero puede darse la circunstancia de que todos quisieran votar en contra, aunque sea una anomalía que ciertos partidos puedan votar juntos. En cualquier caso yo ahora eso no me lo planteo porque va a depender de muchas cosas. Lo fundamental es lo que decidan los ciudadanos: no es lo mismo quedarte a uno de la mayoría absoluta que quedarte a seis. Vamos a esperar a ver qué deciden los ciudadanos y luego ya hacemos todas las cábalas habidas y por haber.

¿Se plantea la posibilidad de sentarse a negociar su investidura con María Guardiola?

Ella ya ha dicho que no. El PP cuando dice que gobierne la lista más votada es solo si son ellos la lista más votada. Si son otros, no.

¿Y usted qué opina?

Yo no estoy de acuerdo con que gobierne la lista más votada. Yo estoy de acuerdo con que gobierne quien pueda conformar una mayoría. Porque el sistema que tenemos no es de elección directa. Si lo fuera, otra cosa sería. Pero digo igual, que gobierne la lista más votada puede ser una anomalía si resulta que hay más gente que vota en contra que a favor. Hay que analizar el sentir general de la ciudadanía.

¿Cómo cree que la irrupción de Vox cambiaría las reglas del juego en la Asamblea de Extremadura?

Bueno, pues como las está cambiando en muchos sitios: introduciendo discursos que parecían superados.Hemos creído que todas las conquistas sociales que se habían llevado a cabo en este tiempo eran irreversibles y ahora viene una fuerza política que lo pone todo en duda, hasta la propia existencia de la autonomía. Es una paradoja que se presente para entrar en un parlamento autonómico un partido que dice que si un día llega a gobernar, anulará las autonomías. Y lo dicen sin ningún tipo de complejo.

«No tengo ningún problema (con la coalición): en 2015 yo le ofrecí a IU entrar en el gobierno y fueron ellos los que no quisieron»

Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ya ha dejado claro que su intención de cara a una negociación sería entrar en el Consejo de Gobierno. ¿Está preparado el PSOE para una coalición en Extremadura después de tantos años de mayorías absolutas?

Tampoco me lo he planteado, ni lo haré hasta que no sea una realidad. Ahora es una posibilidad de un imposible que sueña con ser posible, o no y no hay otra salida. Ya veremos. Pero yo no tengo ningún problema, en el año 2015 ya le ofrecí a IU entrar en el gobierno y fueron ellos los que no quisieron. Yo lo que quiero es estabilidad, prefiero no cumplir el 100% de mis objetivos siempre que eso sea en un entorno de estabilidad política y traslademos a la ciudadanía un contexto de diálogo, respeto, y no de bronca. Hay que elegir entre el lío y la estabilidad, y yo soy un defensor a ultranza de la estabilidad.

¿Sea con quien sea?

Obviamente hay partidos con los que yo no llegaría nunca a acuerdos, pero en mi trayectoria he demostrado que hemos aprobado leyes con todo el mundo porque hay cosas que nacen del sentido común y deben ser así entendidas. Otras tienen que ser muy duraderas y tienes que renunciar a algunas cosas para que otros renuncien a otras y pueda haber un acuerdo.

¿Por qué decidieron fichar a Fernando Rodríguez, exdiputado de Ciudadanos?

Es un chico muy valioso. Nuestra lista no es una suma de cargos ni reparto de nada, es un grupo de personas que puede hacer una labor de apoyo al gobierno en cada una de sus áreas. Y cuando estuvimos analizando el área en la que él ha venido trabajando en estos años, casaba perfectamente con huecos que teníamos nosotros en nuestro planteamiento. Además es una persona perfectamente homologable con las ideas que nosotros tenemos.

Ha dicho que hay candidatos socialistas que esconden las siglas, que creen que son más importantes que la marca. ¿Usted no?

Esconder la marca del PSOE en Extremadura sería traicionar la historia del PSOE, no sería justo y sería faltar a la lealtad de un partido que ha contribuido a transformar esta tierra. En el año 83 casi uno de cada dos niños abandonaban la escuela con 12 años, y ahora somos de las regiones de España donde el abandono escolar es más pequeño. No digo que haya sido solo el PSOE, pero nada de eso se hubiera logrado sin el PSOE, y por lealtad a lo que la marca ha representado, y por propia convicción, yo no estaría en política si no estuviera el PSOE. Y por tanto, esta gente que se creen que ellos son los protagonistas de la película... para nada. La prueba está en que Felipe, que fue lo más de lo más para todos nosotros se fue y vino Zapatero. Y parecía que el mundo se iba a acabar cuando se fue y vino Pedro Sánchez. Se fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra y vine yo, y seguimos ganando. Y yo me iré y vendrá otro. Hay cosas que en un partido como el nuestro no se discuten, y es que la marca está por encima de todos nosotros.

¿Pero no teme que el ambiente nacional afecte a los resultados aquí en Extremadura?

Puede ser, para mal y para bien. Aquí en Extremadura hay mucha gente que ha visto incrementada su pensión un 8%, que ha visto cómo su salario ha crecido un 30% con las subidas del SMI. La reforma laboral hizo indefinidas a más de 100.000 personas. Hay gente que tiene becas y no las tenía, o que ha visto apoyada su economía con ayudas cuando ha subido la inflación. Obviamente lo nacional puede influir en los resultados, pero para mal y para bien.

¿Se arrepiente de haber llamado inútiles al PP de Badajoz?

Primero, no cité a nadie personalmente, cosa que ellos hacen lo contrario todos los días. Eso es un halago al lado de lo que todos los días dicen de mí desde hace muchos años. Pero además, yo me refería a un punto muy concreto:llevamos años, años y años poniendo en los presupuestos de la Junta dinero para una piscina en la margen derecha del Guadiana y no han sido capaces de hacerla.

¿Por qué no quiere un cara a cara con María Guardiola? ¿Teme darle protagonismo?

No. Ellos cuando gobernaron fueron los que instauraron el modelo actual. Antes había otro modelo. Y no vale hacerlo cuando están gobernando y ahora en la oposición pedir lo contrario. Mi primer debate lo hice a tres, con Carlos Floriano, del PP y Víctor Casco, que entonces estaba en IU. Al margen de eso, nosotros estos cuatro años hemos propiciado 86 debates en televisión en prime time todos los jueves, a los que ella podía haber ido, y no ha ido porque no lo ha considerado necesario. Y en una Asamblea donde está previsto que entren más partidos, que solo debatan dos no es que pueda molestar a los demás, es que me parece injusto.