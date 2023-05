«Yo voy a gobernar en solitario, y Vox tendría que apoyarlo»

Se llama así misma presidenta. Incluso en la propaganda electoral que decora estos días las calles de Extremadura su cartel es su imagen con este adjetivo; pero hasta el 28M desconoce si ese término le pertenecerá o no, si podrá tomar o no las riendas de la comunidad autónoma como pretende. De momento María Guardiola (Cáceres, 1978) es líder de su partido en la región y candidata del PP a la Junta.

Todas las encuestas dicen que, si quiere ser presidenta, la única opción es el acuerdo con Vox. ¿Sigue negando el pacto con ellos?

Yo he dicho muchas veces y lo seguiré haciendo, porque ya he insistido en que no voy a prometer nada que no pueda cumplir, que mi pacto es con los extremeños. Yo voy a gobernar en solitario y entiendo que Vox, que estará peleando por un cambio en esta tierra, apoyará la lista más votada, que en este caso va a ser la del PP.

Vox ya ha evidenciado que, si se diera el caso, quieren ser parte del Gobierno.

No, yo voy a gobernar en solitario porque sé que es lo que necesita mi tierra; necesita estabilidad. Tengo un programa con 861 medidas, una hoja de ruta muy clara y un compromiso con los extremeños, a quienes no voy a fallar jamás.

Entonces asegura con firmeza que Vox nunca estaría en un gobierno de María Guardiola.

No lo va a estar. Vox tendría que apoyar un gobierno de María Guardiola.

Si se diera el caso, a la hora de buscar apoyos para ese gobierno en solitario, ¿preferiría a Vox o a Unidas por Extremadura?

Es que todo aquel que quiera apoyar el cambio en Extremadura, que quiera apoyar una bajada de impuestos, defender a los autónomos y los empresarios, a las familias, que quiera oportunidades para los jóvenes o defender nuestro campo, lo que tiene que hacer es apoyar el proyecto del Partido Popular. Es verdad que veo más posibilidades de que sea Vox quien esté mucho más cercano a esas políticas de cambio que Podemos, que es un partido que está demostrando a nivel nacional que está en contra de la caza, de los toros, que hace leyes que desprotegen a las mujeres... Yo estoy bastante alejada de ese gobierno sanchista.

Hay otros escenarios, que sea el PSOE la lista más votada. Su jefe, Alberto Núñez Feijóo, ya ha pedido precisamente que a nivel nacional se deje gobernar a la lista más votada. ¿Usted lo haría aquí en Extremadura?

Bueno, yo tengo claro que la lista más votada va a ser la del PP.

Pero hay otras opciones. Las contempla, ¿verdad?

Yo no las contemplo, yo sé que puede hablarse de otros escenarios posibles y que hay encuestas que encargan otros partidos que sí plantean esa posibilidad. Yo lo que digo es que en esta tierra sabemos dónde estamos y qué políticas se han llevado a cabo con el partido socialista, y sabemos cuáles son los resultados de esas políticas. No voy a permitir cuatro años más de lo mismo.

Su antecesor, José Antonio Monago, sí anunció la misma noche electoral que dejaba vía libre a la lista más votada cuando perdió los comicios en 2015 (tras haber gobernado la legislatura anterior con la abstención de IU).

No va a ser mi caso.

¿Es el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, su referente político?

Es una referencia lo que ha conseguido en Andalucía; igual que lo que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y por supuesto es un referente el presidente Feijóo, que ha gobernado con mayorías absolutas en Galicia y que creo que ha cogido las riendas del partido en un momento muy complicado y lo va a llevar a lo más alto. Sí que insisto en que Extremadura es muy parecida a Andalucía. Y aspiro a conseguir los resultados de Juanma Moreno. En Extremadura va a pasar algo parecido, hay una marea silenciosa que está pidiendo a gritos un cambio, y donde va a hablar va a ser en las urnas.

Alaba la política sanitaria de Moreno. Se ha sabido que desviaba millones de euros de la sanidad pública a la privada prácticamente a dedo. ¿Usted es partidaria de un sistema privado de salud?

Una de las primeras reuniones que tuvimos con ‘Habla Extremadura’, el pasado mes de agosto, fue con todo el sector sanitario, no solo médicos. Y una vez que conocí la problemática, lo que hice fue tender la mano al señor Vara y ofrecer un pacto para que juntos pudiéramos cambiar un sistema que está colapsando.

¿Pero su modelo es apostar por la sanidad privada?

Defiendo absolutamente la sanidad pública, la educación pública, y además no solo con discurso, porque yo me he educado en un colegio público, he estudiado con beca, he ido a la universidad pública, tengo mi sanidad pública, mis hijos estudian en colegio e instituto públicos. No sé otros si defienden todo lo público y luego llevan a sus hijos a colegios concertados o privados, yo no. Yo intento ser en mi vida una persona coherente. Ahora bien, también creo que en esta vida todo es compatible y que lo público no está reñido ni enfrentado a lo privado.

Una de sus principales apuestas es la bajada de impuestos. ¿Cómo se garantizan derechos públicos con menos ingresos?

Pues es perfectamente compatible. En esta comunidad lo primero que necesitamos es más personas viviendo y trabajando. Necesitamos políticas de atracción. Lo que vamos a hacer es facilitar que las empresas miren a Extremadura. Y es perfectamente compatible ese oxígeno fiscal a las economías familiares y a las iniciativas empresariales con una gestión eficaz de los servicios públicos. Lo que estamos viendo ahora es que pagamos muchísimos impuestos y encima tenemos una sanidad que se nos cae a cachos. Tenemos a Andalucía y a Portugal con políticas fiscales que alivian las economías familiares y de las empresas. En Andalucía, después de la cuarta rebaja de impuestos, han recaudado cerca de 1.000 millones de euros más. Y hay unos 300.000 contribuyentes más.

Algunas de esas rebajas de impuestos a quienes han beneficiado ha sido a las rentas más altas...

En lo primero que estoy pensando es en bajar el IRPF en los dos primeros tramos. Aquí donde tenemos el tipo más alto es en la rentas medias y bajas. El segundo tramo de IRPF en Extremadura es el más alto de toda España, y somos los más pobres.

¿Y se plantea para compensar subir impuestos a quienes tienen las rentas más altas?

No, cuando tú bajas los dos primeros tramos del IRPF eso es un impuesto progresivo y afecta a todos, todo el mundo va a pagar menos, pero especialmente las rentas medias y bajas.

Otra de las medidas es una rebaja del 50% en el IRPF a quienes vengan de fuera a vivir o a montar una empresa en la región. ¿No puede sentar mal a los que ya están aquí?

No lo creo porque no son medidas perdurables y lo que están buscando es atraer población. Estoy convencida de que en los municipios más pequeños lo que quieren es que no se cierren servicios, y para eso tiene que haber población.

¿Usted se considera más de centro o de derechas?

Soy una persona muy centrada y moderada.

¿El aborto es un derecho de todas las mujeres?

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado. Es tremendo que la justicia hable 13 años después. Las situaciones cambian, y el contexto. Y dicho esto, cuando yo salgo a la calle, y llevo pisando barrios y cualquier esquina de esta tierra mucho tiempo, las mujeres a mí no me hablan de que su problema sea el aborto. Yo voy a respetar un derecho que ya está regulado.

Volvamos al partido. Cuando presentó la listas, en la de Badajoz hubo hasta un 80% de renovación. Hay gente dentro de la formación muy descontenta. ¿Cree que va a afectar al voto?

La gente no está mirando lo que hacemos dentro de los partidos. Ypor otro lado, toda la gente que tenemos vocación de servicio público y que militamos en un partido entiendo que lo hacemos porque queremos servir a los demás, aquí no venimos a servirnos a nosotros mismos.

Entonces es consciente de ese malestar.

Yo entiendo que todos, en alguna ocasión, tienen una aspiración, o se ven en un sitio mejor que en otro... pero yo he hecho las listas pensando en los extremeños, no he estado pensado en la gente. Yo entiendo la política como que los ciudadanos son mis jefes. Si hay alguien descontento, que a mí no me lo ha hecho saber, la verdad, pues yo lo lamento.

¿Se siente con autoridad dentro del partido?

Por supuesto. Me siento muy respaldada por la dirección nacional, las provinciales y hasta por los militantes de base. Cada vez que salgo a la calle lo que siento es mucho cariño.

¿Y está cómoda con que el candidato de Badajoz, Ignacio Gragera, sea una persona que hasta hace muy poco estaba en otro partido (Cs)?

Tan cómoda como que la propuesta se la hice yo.

¿No había nadie con esa capacidad dentro del PP para ser alcalde de Badajoz?

Es que él ya era alcalde de Badajoz.

Pero con otro partido.

Bueno, él era el alcalde de Badajoz con un acuerdo con el PP. ¿En el PPhay gente que vale muchísimo? Por supuesto. Pero yo creo que dábamos muy buena imagen de continuidad, y hay un proyecto fuerte y potente de progreso en Badajoz que lo representa Ignacio Gragera. Fue un fichaje de talento, y de mostrar también que es un partido abierto que es capaz de integrar.

¿Confía en todos los proyectos que hay sobre la mesa (gigafactoría, azucarera, fábrica de diamantes...)?

Deseo, pero no confío nada. Yo llamé a Fernández Vara porque había escuchado rumores de que la gigafactoría de Volkswagen se iba a Sagunto y me dijo que no había problema, que estaba todo controlado. A los pocos días se confirmó que así era. Para mí la palabra de Fernández Vara vale menos que un billete de tres euros.