Unidas tira de lideresa para sumar votos

La mañana estaba fresca en la capital autonómica, pero Yolanda Díaz se ha encargado de calentar el ambiente e incluso de traer lluvia a la región, la responsabilizaron algunos. Más de 500 personas esperaban a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, donde ha llegado esta mañana pasadas las 12 del mediodía. El público, simpatizantes y candidatos de Unidas por Extremadura venidos de distintos puntos de la región que no han parado de arengar a sus líderes y de aplaudir cada diez minutos durante las cinco intervenciones de la cita. Ha habido gritos de «presidenta, presidenta» y de «sí se puede», muchos abrazos y fotos, varias pancartas de la Plataforma No al Muro de Navalmoral de la Mata y una bandera extremeña con la estrella roja en un lugar, dijo la aspirante a la Alcaldía de Mérida, Montse Girón, en el que comenzó a fraguarse aquí el partido morado: «fue removedor de conciencias y salvavidas». Incluso han sonado pajaritos de barro de Salvatierra, regalo para las invitadas.

Y allí ha acontecido hoy uno de los actos centrales de Unidas por Extremadura en esta campaña electoral, que ya suma diez días, por la presencia de una de las «lideresas» absolutas de la izquierda, Yolanda Díaz. La cabeza también de Sumar (plataforma política que no genera suspicacias en una región con solo una confluencia de fuerzas a la izquierda de la izquierda) ha querido así empujar a la candidata a la Junta, Irene de Miguel, hacia una victoria que sirva para poder entrar en el gobierno autonómico y «acabar con la enorme desigualdad que tiene vuestra tierra», ha dicho la ministra.

De hecho, ha asegurado que por su experiencia en el gobierno de coalición, sabe que con una presencia exigua en un consejo de ministros (o también de gobierno) se puede cambiar la vida de la gente. «Tardé nueve meses en subir el salario mínimo en nuestro país, pero no me rendí». Y aunque «esos logros también impactan en Extremadura», Díaz ha hablado de que esta tierra todavía tiene muchos problemas y dificultades que son compartidos con la suya propia, Galicia. «Son comunidades mal comunicadas y con una política económica basada en el extractivismo, que lo contamina todo y hace ricos a algunos mientras la mayoría se quedan muertos de hambres, en pleno siglo XXI». Y ese no es el camino para viajar al futuro. Ha venido a recordar que «vosotros tenéis las pensiones más bajas del Estado, sois la segunda comunidad con los salarios más bajos y eso no puede seguir así». Y la culpa de todo esto, a su juicio, está en el modelo productivo que se desarrolla a través del bipartidismo: «da igual quien gobierne, las políticas fallidas que emplean son las mismas», ha lamentado.

La vicepresidenta y cabeza de Sumar critica el modelo actual basado en el «extractivismo»

Ha criticado algunos de los proyectos sonados en Extremadura, como el vertedero de Salvatierra de los Barros: «quieren convertir a Extremadura en el basurero de nuestro país y el futuro por ahí no pasa», ha espetado. También ha hablado de macro campos de golf proyectados en Mérida o Plasencia «en tiempos de sequía» y de iniciativas mineras como la de Cáceres: «Feijóo ya quiso convertir Galicia en una mina; con la excusa de la desigualdad y el paro quieren propiciar proyectos contaminantes, como pasa en Extremadura, con minas a cielo abierto que después se convierten en subterráneas. Por qué el presidente de la Junta apuesta por ese modelo y no por la investigación, el desarrollo, la universidad o porque vuelvan los jóvenes a esta tierra con salarios dignos. Esto no va de políticas públicas que generen más desigualdad».

«Tenéis la factura de luz más cara del Estado»

La vicepresidenta considera que es necesario abordar la emergencia climática, «porque no hay alternativa», pero de una manera justa,«con trabajadores de dentro de la comunidad, empleo decente y futuro». «Sois grandes productores de energía fotovoltaica, pero tenéis la factura más cara del Estado y eso no es justo».

Por eso, lo que está en juego el próximo domingo, ha señalado, es un modelo productivo que tiene que ser diferente y que invierta más en servicios públicos como la sanidad. Y ha aprovechado para afear a Pedro Sánchez (sin citarlo) la inversión de 580 millones para sanidad «que ya se aprobó en diciembre» y que ahora se convierte en mensaje electoral: «la sanidad se defiende todos los días». El objetivo de ese dinero, ha dicho, es «redimensionar la Atención Primaria, el pulmón del sistema sanitario». Y no ha desperdiciado la oportunidad para hacer también campaña propia: incluir la salud bucodental en la sanidad pública, ampliar la red de salud mental y añadir además los productos ópticos son otros de sus empeños con la plataforma Sumar. «No pueden ser privilegios de unos». Luego le ha tocado dardo a Alberto Núñez Feijóo (el popular fue el único líder que citó) al que ha acusado de estar dispuesto a todo. «No tiene proyecto de país, su único proyecto es gobernar en contra de la gente y derogar las medidas que hoy generan bienestar».

Ante un público ya convencido, De Miguel apela al ‘boca a boca’ para salir a votar el 28M

Y frente «a los del no» (en alusión directa al PP), «nosotras somos las del país a favor, la de la Extremadura con futuro». Y eso lo encarna Irene de Miguel, «que tiene el futuro en sus manos», ha zanjado antes de pasar la palabra a la candidata regional, emocionada con la visita. «¡Qué subidón!», ha soltado. También ha estado arropada por la eurodiputada Mª Eugenia Rodríguez Palop, «nuestra mejor embajadora y la extremeña más universal», quien ha apelado a luchar contra la especulación inmobiliaria, energética y alimentaria. La eurodiputada ha criticado otras iniciativas como Elysium City en Castilblanco, la Isla de Valdecañas con la que siguen «erre que erre pese a las sentencias», la ampliación de regadíos o la reducción de zonas Zepas «para poner la alfombra roja al capitalismo del desastre que quiere hacer caja. Todos estos proyectos no nos hacen crecer, son un desastre». Ha arremetido contra Vox, «que tiene idéntico programa en toda España: lo mismo habla del metro de Mérida que de la playa de Calamonte», ha ironizado despertando risas. Y también se ha metió con la candidata del PP: «la señora Guardiola, la de los enchufes y los trenes, quiere acabar con las barreras ambientales porque impiden nuestro crecimiento, un modelo de crecimiento del siglo XIX... No es usted homologable en Europa», le ha espetado. Junto a ellas en el escenario, también el candidato a la Asamblea Joaquín Macías, que ha calificado el día como muy emocionante y ha resumido: «Somos los herederos políticos y morales de una tradición de lucha en esta tierra», antes de cerrar su intervención con un: "salud, alegría y república".

Manuel Cañada y Paca Blanco

Para terminar, la candidata regional de Unidas por Extremadura, que ha agradecido a los aspirantes locales su valentía, a Manuel Cañada el inicio de la lucha por el 25 de marzo y a Paca Blanco (también presente en el acto) su fuerte oposición a Valdecañas. A continuación ha lanzazo varias propuestas de su programa: tener retenes de bomberos forestales al 100% durante todo el año «porque los fuegos pueden ocurrir ya en julio o en febrero», crear más alianzas con Portugal y rebajar las ratios educativas, ha dicho ante un público entregado y bastante convencido. Por eso, De Miguel ha apelado al boca a boca. «Es muy importante que le digamos a la gente que nos rodea que hay que salir a votar el día 28». Sus argumentos clave son dos: evitar tanto un gobierno de derechas que retroceda en derechos sociales, como un gobierno de parálisis y de mayoría absoluta socialista como el actual, «el gobierno de las lentejas». Quiere sumar votos para llegar a ser también, por qué no, una lideresa dentro de un gobierno.