Ciudadanos se reivindica como el partido de las familias

El candidato regional de Ciudadanos, Fernando Baselga, se ¡ha dado hoy un paseo por varios parques de la ciudad de Badajoz acompañado por el secretario general del partido, Adrián Vázquez, para dejar claro que son el partido de las familias. «Extremadura está a la cola de la natalidad en el país y España es el tercer país con peor natalidad», ha destacado el también eurodiputado en el parque Pitusa, en el barrio de Valdepasillas, a una hora a la que el recinto infantil estaba a reventar de niños y niñas. «Este parque es una anomalía porque cada vez hay menos parques como este en España», ha salido del paso.

Y para revertir esa tendencia, el partido naranja propone medidas para fomentar la natalidad, la conciliación y ayudar a los empresarios en este asunto. «Una de las propuestas que llevamos es que los empresarios que tengan padres con un niño de menos de 3 años no tendrán que pagar nada de cotización a la seguridad social y si son dos niños menores de 12 años, tampoco», ha lanzado Vázquez. Ha insistido en que «todas nuestras políticas se van a centrar en la gente que está en este parque, en las familias que no pueden conciliar, en los padres que no llegan a final de mes, en los que piensan que sus hijos van a vivir con ellos hasta los 30 años y que nunca van a tener una vivienda en propiedad o que van a ser becarios hasta los 35.... Eso es un desastre para España. Tener hoy un hijo es un acto de patriotismo».

Y junto a Baselga y la candidata a la alcaldía de Badajoz, Ángela Roncero, ha señalado que la consigna de su partido a partir del 28 de mayo será hablar de programa, ideas y propuestas, «se acabó el ‘y tú más’, los unos contra los otros», ha sentenciado el secretario general, que cree que Ciudadanos puede ser decisivo en la Junta. «No necesitamos un resultado grande en Extremadura para tener un gran resultado», ha dicho.

Baselga, por su parte, ha insistido en que Extremadura necesita un cambio tras 35 años de gobierno socialista, «necesita despertarse, sino en el 2033, cuando está previsto que llegue el AVE, la mayoría de la población extremeña tendrá 55 años.... Cómo vamos a funcionar así», ha advertido el candidato regional, convencido también de que será «decisivo» tras las próximas elecciones.