Una jota convertida en himno de campaña: «Puedo y podemos»

Ana Iglesias fue una de las candidatas de Unidas por Extremadura que ayer se acercó hasta Mérida para escuchar de cerca (y llevarse foto de paso) a la vicepresidenta Yolanda Díaz y arropar a la candidata regional Irene de Miguel. Ella es la cabeza de lista del partido morado en Trujillo, pero no es una candidata cualquiera. Está presente más allá de su localidad porque pone voz a la canción que suena al principio y al final de cada acto que celebra su partido por toda la región. «Estoy un poco harta ya de escucharme (risas), no, en serio, es súper emocionante. Ayer me desperté escuchándome por la calle», dice. Y no paró de oírse tampoco durante el acto celebrado en Mérida.

La canción convertida en himno de campaña es una jota popular de Los Jateros, titulada ‘Jara y retama’, que habla de Extremadura, de los sueños que tiene por cumplir, y que ella ha versionado en algunos de sus párrafos, no todos. «Hemos adaptado nuestra letra en la última parte solo». Entre otros, ha incluido un estribillo que hace alusión directa al partido: «Puedo y podemos, puedo y podemos / el pasado es pasado, huele a silencio / Puedo y podemos, puedo y podemos / gritaremos bien fuerte lo que queremos». Aficionada a la música, cuenta que es la primera vez que le escucha un público tan amplio y eso, claro, impresiona: «canto en mi casa, con mis amigos, en el pueblo pero no para tanta gente», dice esta joven de 28 años desempleada y que estudia biología sanitaria. La canción la ha grabado en su casa, con algún colaborador que le ha ayudado a tocar algunos de los instrumentos que suenan: guitarra, pandereta, mortero y tambor. Su voz es tan dulce y la melodía, tan pegadiza, que ayer acabó poniendo a bailar unos segundos a la misma Yolanda Díaz.