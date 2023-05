Ciudadanos: mucha reunión, poco mitin

La campaña electoral está llegando a su fin. Suma ya 12 días y está siendo descafeinada en general, a pesar de la incertidumbre que reina el 28 de mayo tanto entre los partidos de primera como entre las formaciones más modestas, que casi se juegan mucho más: hasta la propia supervivencia. Y está siendo también inusual. Quizás los tiempos han cambiado y la era mitin necesita una revisión porque demostrado está que no tienen el poder de movilizar a los indecisos, pero al menos han servido toda la vida para animar a los propios, a los simpatizantes de voto convencido, a los que no viene mal recordar que el domingo hay que salir a votar.

Lo cierto es que Ciudadanos no ha sido nunca un partido de grandes mítines, al menos en Extremadura, pero es que en esta campaña prácticamente son residuales. No resulta fácil vender ilusión en masa en los tiempos que corren para el partido naranja, pero no decaen en el intento. «Estoy convencido de que vamos a entrar», repite cada día el candidato a la Junta, Fernando Baselga. Y lo repitió ayer el número 1 nacional de la formación, Adrián Vázquez, en su visita a Badajoz, en la que tampoco hubo acto público, solo paseo por uno de los barrios de la ciudad.

El candidato del partido naranja sigue convencido de que entrarán en la Asamblea regional

Baselga también prefiere el diálogo cara a cara al atril. Le van los foros reducidos. «Siempre me ha gustado más la calle», admite el candidato que fue sindicalista en su juventud. Por eso está apostando más por hacer reuniones con distintas agrupaciones empresariales o ciudadanas que mítines o actos públicos por los pueblos extremeños. De hecho, apenas constan dos mítines, el de Almendralejo el pasado jueves y otro esta noche en Talavera, en la agenda de campaña. «En precampaña sí he dado bastante mítines, pero ahora estamos apostando más por salidas en la prensa, redes sociales, reuniones con colectivos... Creo que a los mítines solo van los tuyos, como pasa en otros partidos, por eso preferimos estar con la gente para que nos expliquen sus problemas», reconoce Baselga.

Por eso ya ha mantenido encuentros con el comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz en esta localidad, con los miembros de la organización Asaja en Cáceres o con la asociación Asiseva, una plataforma que reivindica mayor atención a la Siberia, La Serena y las Vegas Altas, en Don Benito. Y hoy, de nuevo, Baselga se ha ido de reunión.

El candidato ha pasado la tarde en Salvatierra de los Barros, una localidad pacense de algo más de 1.600 habitantes que en los últimos meses se ha convertido en foco de la actualidad. Allí ha mantenido un encuentro con varios miembros de la Plataforma Salva Tu Tierra, que está luchando contra la instalación de un macro vertedero de residuos a escasos tres kilómetros del núcleo urbano. Quería visitar la zona cero, pero la lluvia no ha dado tregua.

Alerta de que si gana el PSOE el vertedero podría salir : «hay un movimiento por detrás de la administración»

El proyecto parece enterrado en la Junta, aunque la empresa ha presentado un recurso judicial y los vecinos no se fían. «El 28 de mayo nosotros también nos jugamos mucho», le dice a Baselga uno de los dos miembros de la plataforma que acuden a la cita. Desde el colectivo recelan de que el proyecto siga en marcha en silencio, como parece que se puso en marcha en su día, generando un gran revuelo a partir de octubre cuando se publicaron sus primeros pasos en el Diario Oficial de Extremadura. Desde entonces, los vecinos han vivido bastante revueltos porque eso supuso, además, la renuncia del alcalde socialista electo. «Ya veremos si no acabamos aquí como en Puerto Hurraco», dice un vecino en el Bar Barceló, el más antiguo del pueblo y el más próximo al consistorio del que cuelga una enorme pancarta con el ‘No al vertedero’. Están por todos lados. «Aquí nadie quiere que se ponga en marcha esto y no creo que finalmente se haga, pero hay mucha gente poderosa detrás y políticos de Madrid de los dos partidos principales también. Así que no me fío de ninguno partido, me parecen iguales», cuenta Javier Chinarro mientras María, que regenta el Barceló desde hace siete años, le sirve un café para llevar.

A escasos metros de allí, en la sede de los cazadores que se ha convertido en el campamento base de la plataforma, Baselga también se está oponiendo al macrovertedero y prometiendo a los dos portavoces de la plataforma ciudadana que será una de sus líneas rojas si llega a ser la llave del nuevo gobierno regional la noche del próximo domingo. «Y lo que digo lo voy a cumplir», les insiste. «Estamos en el corazón de la dehesa y nadie puede comprender que pretendan poner aquí un macrovertedero de residuos peligrosos», añade. Pero desde la plataforma le cuentan que ya hay en marcha hasta una nueva carretera con la vista puesta en la llegada de hasta 60 camiones cargados de residuos al día. «Creemos que hay un movimiento por detrás de la administración regional para ubicar aquí el vertedero», ha denunciado Baselga, que no se opone a que la región gestione sus propios residuos, pero con control por parte de una empresa pública y en una ubicación que tenga el consenso ciudadano. «Siempre hemos planteado que primero tiene que venir la industria y luego tiene que venir la mierda, pero la mierda que generamos los extremeños, no la mierda que generan otros. Y hablar de un vertedero de 300.000 toneladas de residuos peligrosos en Extremadura cuando no vamos a generar ni la mitad nos parece un absoluto disparate», ha señalado a la prensa, en un canutazo, tras la reunión.

Ciudadanos se coloca así como un aliado más de los vecinos que, a su juicio, «deben pensar que no le deben dar la mayoría absoluta al PSOE porque si parece que ya hay infraestructuras preparadas es que ya estaba decidido desde hace tiempo que el vertedero fuera aquí», insiste Baselga. Asiente a su lado Andrés Suero, uno de los miembros de la directiva de Salva Tu Tierra, que agradece que los políticos, de cualquier signo, se interesen por el pueblo aunque sea en campaña electoral. «Todo el que quiera ayudar es bienvenido». Y ya han pasado por allí la candidata del PP, María Guardiola, y la de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, «con quien estamos en contacto desde el principio; salvo el PSOE todos nos han apoyado hasta ahora» ante un proyecto que Suero califica de «salvajada» y que podría quedar enterrado para siempre con una declaración de impacto ambiental negativa, dice. «Se podría archivar definitivamente de una manera muy fácil, pero eso no se ha hecho y toda la comarca está preocupada». «Este domingo nos la jugamos», señala su compañero.

En el Barceló no opinan lo mismo. «No creo que el vertedero esté en juego el 28 de mayo, esto depende más de los políticos grandes que de los chicos», dice Antonio Rosa, otro vecino. Pero por si acaso el candidato Baselga ha mostrado hoy sus cartas en una tierra que está en pie de guerra y no parece fiarse mucho de los políticos.