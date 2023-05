El PP moviliza a más de 1.000 personas en su acto estrella en Cáceres

Baño de simpatizantes, subidón y chute de energía en Cáceres para el último impulso de la campaña. El PP se ha rodeado este martes de los suyos para mostrar músculo. Se ven vivos en el partido del 28M en las principales plazas locales y en la Junta. Ni una rendija al pesimismo o la duda, ya sean candidatos simpatizantes.

Charo Estrella ha llegado desde Garvín. Salió a las 16.00 horas del pueblo junto a su marido (en las listas de Garvín) en un autobús que hizo ruta; venía de Valdelacasa y pasó después por Navalmoral y Almaraz. Más de dos horas de camino. «Vengo a apoyar lo que he votado siempre. Si tuviéramos dignidad no volveríamos a votar a Sánchez», decía; aunque estemos a las puertas de unas elecciones locales y autonómicas y no de unas generales. El 'Vara es Sánchez', cala. Media hora antes de que arrancara el primer mitin del PP en Extremadura, empezaba a llenarse el anexo del pabellón Juan Serrano Macayo, un espacio histórico de la ciudad con casi medio siglo de historia.

Pasa el coche que lleva todo el día anunciando con megafonía el acto del PP en Cáceres y al instante cae una tromba de agua generosa. En el PP se felicitan por haber elegido un espacio cerrado; y porque las cuentas con el público van a superar las expectativas. Más de 1.000 personas ha congregado el PP en Cáceres, según los datos facilitados por el partido. Mucha gente de pie, en los pasillos y accesos.

Durante la espera a las estrellas de la jornada, el ambiente se asemejaba mucho a la previa de un concierto; con escenario, juego de luces que por momentos son de colores y Shakira en la megafonía (un tema antiguo) amenizando la llegada de público. No falta ni el merchandising en la entrada con piruletas, pulseras, bolígrafos, abanicos y hasta sobres con las papeletas de las listas de María Guardiola y Rafa Mateos. Ese ambiente se diluye cuando el himno del PP a todo volumen indica que ahora sí, va a comenzar el espectáculo: María Guardiola, Alberto Núñez Feijóo (que ha pasado también por Plasencia y Almendralejo) y Rafa Mateos están llegando. Estamos a lo que estamos y va a ser un baño de masas. Banderas en alto (esta vez sí, de Extremadura y del PP colocadas estratégicamente en las sillas de forma alterna). La imagen era de ambientazo.

El PP se felicita por la respuesta de los suyos y hay optimismo por el 28M

«Vamos a hacer doblete en Cáceres y en Badajoz; y vamos a poner a una mujer al frente de la Junta de Extremadura», ha sido la apuesta de Alberto Núñez Feijóo, que ha bromeado en varios momentos con el lapsus de su última visita a Extremadura (en el arranque de la campaña), tras confundirse con Andalucía. «Estoy encantado de nuevo de estar en Andalucía», ironizó. Pero los aplausos se los ha llevado con su recuerdo para las personas afectadas por los incendios de Gata y Hurdes y su reconocimiento a los que han trabajado en la extinción; aunque más con sus críticas a Sánchez y a Vara; y también con su compromiso a que cuando sea presidente del Gobierno visitará «cada tres meses» Extremadura para pedir explicaciones sobre las obras del tren.

Sólo había una estrella en Cáceres

Ya había cosechado su cuota de aplausos y apoyos antes el candidato local, Rafa Mateos, en sus críticas a que «Vara y Salaya son el Sanchismo», y a una serie de incumplimientos o patinazos del equipo de Salaya. «No pasa naaaaada», ha ido coreando el público tras cada uno de ellos.

Pero el líder nacional del PP y el candidato local no han pasaron del rol de teloneros frente a la que habían señalado como la estrella de la noche. María Guardiola fue la rock star. Y como además de serlo hay que parecerlo, ha cambiado la chaqueta blanca impoluta con la que entró por su chupa personalizada; y ha posado con ella en un momento de su discurso para afear a Guillermo Fernández Vara que omita su nombre en las intervenciones. «Si no quiere decir mi nombre, que me llame la extremeña», ha dicho señalando con los pulgares la expresión bordada en la espalda de la chaqueta mientras la mostraba al público; a su público. «Es mucho peor que un exnovio. No me habla, no me mira en el debate, no responde a mis preguntas, ni a mis cartas...», ha seguido (luego lo ha hecho extensible también al líder de Vox, Santiago Abascal, y al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna) y ha rematado el momento recurriendo a un tema de Rosalía: «Di mi nombre, señor Vara». Estuvo afilada y también natural cuando en otro momento de la intervención, dirigiéndose a los jóvenes, reconoció que había perdido el hilo.

Guardiola ha vuelto a defender la rebaja de impuestos que planea como medida estrella de su programa, y se ha comprometido a dar «seguridad para la inversión» a las empresas y a gobernar con «menos excusas y más hechos». Ha sido justo antes de pedir el voto. Ya lo había hecho Feijóo con una frase de Fraga: «Si no pides el voto en un mitin luego no te quejes porque no te voten», ha dicho el gallego. Y Guardiola ha vuelto a incidir, que para eso estamos en campaña: «Pido el voto para pasar del inconformismo a la ilusión, de la inacción al progreso. ¡Juntos vamos a transformar Extremadura!» ha sido su grito. Y estallido final en aplausos la respuesta.

Después del acto, felicitaciones en el entorno del PP y optimismo de cara a la noche del 28M, mucho optimismo. Se ven en lo alto y Feijoo se ha lanzado con una predicción: «Cuando al final de la campaña hay un mitin excepcional, es que el resultado va a ser excepcional», ha aventurado. El 29 de mayo se verá si acierta.