Del resultado electoral del domingo 28 de mayo no solo depende qué partido gobernará en la Junta de Extremadura y en los ayuntamientos extremeños, sino la economía de las formaciones políticas. Ya que, en función de la representación que consigan, así percibirán más o menos dinero. Esta cantidad depende de cada comunidad autónoma. En el caso de Extremadura, se paga 16.249 euros por diputado y 65 céntimos por voto.

La región se sitúa en la media, según recoge Europa Press. Así, Canarias, con 22.429 euros, es la comunidad autónoma que más pagará a los partidos por cada escaño obtenido en estas elecciones del 28 de mayo, lo que implica que se llegará a gastar 1,5 millones en subvenciones por los 70 diputados que conforman su Parlamento.

Eso sí, Madrid es la región que más dinero total destinará a pagar a los partidos por los 136 escaños que tiene en la Asamblea, unos 2,9 millones de euros, y eso que por cada diputado aboga una subvención menor que Canarias: 21.999 euros.

No obstante, las cantidades que se barajan no son las más altas, ya que las comunidades que no celebran elecciones pagaron cantidades más altas: Euskadi abonó 27.939 euros, Cataluña otros 16.102 euros y Andalucía 23.035 euros.

En cualquier caso, las comunidades del 28 de mayo van a incrementar casi un 9% la subvención que otorgan a los partidos por cada escaño respecto a las autonómicas de 2019, salvo Cantabria, que es la única región que mantiene el mismo importe, 11.237 euros.

Por comunidades autónomas

Canarias: 22.429 por escaño y entre 10 y 20 céntimos por voto

Madrid: 21.999 por diputado y 1,11 por voto

Baleares: 17.405 por escaño y 57 céntimos por voto

Asturias: 16.698 euros por escaño y 84 céntimos la papeleta

Extremadura: 16.249 por diputado y 65 céntimos por voto

Navarra: 14.206 por diputado y 1,13 euros por voto

Comunidad Valenciana: 13.923 por escaño y 70 céntimos el voto

La Rioja: 13.656 por diputado y 1,08 euros por voto

Murcia: 13.312 por representante y 70 céntimos la papeleta

Castilla-La Mancha: 12.811 el escaño y 60 céntimos el voto

Aragón: 12.611 por diputado y 76 céntimos por voto

Cantabria: 11.237 por diputado y 89 céntimos por voto

Las subvenciones que se otorgaron en comunidades autónomas donde se celebraron citas electorales en los tres últimos años en euros son las siguientes: