Objetivo Vara: captar indecisos para asegurar un diputado más en Cáceres y Badajoz

Ya se refirió a ello al comienzo de la campaña electoral. Pero lo cierto es que el voto oculto se ha convertido en la obsesión de esta carrera hacia las elecciones del próximo 28 de mayo del candidato socialista a presidir una vez más la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Porque esos indecisos, dice Vara, esos que todavía dudan si depositar su voto en las urnas este domingo, son en su mayoría simpatizantes de izquierdas.

Las encuestas nunca han estado a su favor. O no al menos todo lo que él quisiera. Así que redobla esfuerzos para conseguir darles la vuelta. Su objetivo, y en lo que trabaja ahora su equipo a piñón fijo, según ha afirmado este miércoles, es lograr asegurarse un diputado más de lo que le dan esas encuestas tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz. «Con eso tendríamos mayoría absoluta y Extremadura podría seguir con el progreso», señaló durante un encuentro con los medios de comunicación en la calle Sevilla de Zafra, arteria comercial por excelencia de esta localidad pacense.

El lugar del mensaje no fue tampoco casualidad, pues otra de las obsesiones del líder regional de los socialistas en esta campaña electoral son también los empresarios. A los «churretines», con los que mantuvo un encuentro al finalizar su paseo por la céntrica vía, también les pidió el voto. «Estas son probablemente las elecciones más importantes de nuestra vida. No se trata de a ver quién gobierna, sino de a ver qué país o qué región queremos tener», les dirigió durante su discurso. «Y para vencer -añadió- primero hay que convencer». Por eso les pide que convenzan, a todo el que conozcan, de ir a las urnas y de votar al PSOE. «Que no se fíen por el hecho de que vamos a ganar. Nos tienen que ayudar a gobernar. Nos tienen que ayudar a o poder tomar las decisiones sobre su vida sin tener que estar todos los días buscando mayorías», agregó. El mensaje fue claro: si van a votar al PSOE, que voten, pero si no, que se lo piensen.

Selfies, besos y algún dardo

Realmente fue una visita exprés. Recorrió la calle acompañado del alcalde y candidato a la reelección, el socialista José Carlos Contreras, pero sin detenerse en casi ninguno de sus comercios. Y aún así, fue la expectación de la mañana. «Claro que le conozco, somos socialistas en Valencia. Le deseo toda la suerte», decía Carmen Capilla mientras fotografiaba a Fernández Vara, que está de turismo por toda Extremadura. Se hizo selfies, dio besos y habló hasta de la Virgen del Pilar con otros turistas de Zaragoza. «No le conocía pero le he deseado suerte», le dirigió Amparo.

«Para vencer primero hay que convencer. Nos tienen que ayudar a gobernar», dijo Vara

También recibió algún que otro dardo. «Le he dicho que sea verdad todo lo que diga, porque yo no me he caído de un guindo», le espetó Encarna. Otra espontánea le pidió a gritos también otra residencia de ancianos en Zafra (solo hay una pública con 60 plazas). Y entre la multitud, apareció una miembro de la plataforma ‘Salva tu tierra’ contra el macrovertedero de Salvatierra de los Barros. «¿Por qué no es usted claro y lo descarta?», protestó. «Ya hemos rechazado el proyecto», le contestó Vara (la Junta le ha denegado la solicitud de Autorización Ambiental Integrada). Pero ella insistió: «La empresa ha recurrido, no lo queremos». No hubo más conversación.

Zafra fue la primera parada que ha hecho el candidato socialista tras la resaca del acto central de campaña con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este martes llenaron la Alcazaba con 6.000 personas. Y se mostró orgulloso: «Nos demostramos a nosotros mismos la enorme capacidad de movilización como no la tiene, la ha tenido ni la tendrá ningún otro partido. La característica mayor que tiene el PSOE es que mucha gente lo siente como propio, muy vinculada a la marca Extremadura y a la marca de su vida», apostilló. Este miércoles ha hecho parada en la región el Ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, pero no coincidió con Vara: «Ya tenía mi agenda predeterminada. Y si podemos llenar dos sitios, mejor que uno», puntualizó.

En el antepenúltimo día de campaña el líder socialista extremeño ha visitado también Ribera del Fresno y finaliará con un mitin en Don Benito. Este jueves, otra agenda apretada en busca de ese voto oculto: Mérida, Cáceres, Ceclavín, Coria y Plasencia.