Ciudadanos: campaña a ritmo de charanga

Es el penúltimo día de campaña, el cansancio de 14 días de tournée por la ancha y larga Extremadura hace mella, pero en Ciudadanos, pese a todo, se respiraba hoy alegría. El viento de las encuestas no les ha soplado en ningún momento a favor, pero eso no es lo que siente Edmundo Bal en la calle: «por lo que veo en todos sitios a los que voy, me parece imposible que este partido desaparezca», aseguraba el portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados.

Bal, junto a la diputada Sara Giménez, lleva desde el miércoles por Extremadura acompañando al candidato a la Junta Fernando Baselga, que dice entre risas de sí mismo que «soy premonitorio». El martes le llovió en el canutazo a la prensa en Salvatierra de los Barros y este jueves le cayó una sentencia a la Isla de Valdecañas en plenas declaraciones a los medios a las puertas del polémico complejo cacereño. Ahí plantea encadenarse «el primero» si, como insiste el último fallo, llegan las máquinas para derribar el resort. El candidato regional dice que será «el primero» en encadenarse a la Isla de Valdecañas para evitar su derribo ¿Será de verdad premonitorio? Él, por si acaso, sigue con el ánimo intacto y viéndose dentro del Parlamento extremeño a partir del próximo lunes. Pero hoy, al menos, era difícil no creérselo en el ambiente festivo que acompañó a la comitiva del partido naranja durante su paseo por la ciudad de Cáceres junto al candidato a la alcaldía, Paco Piñero, que no ha escatimado en recursos para animar el voto. Aprovechando la feria de San Fernando, ha contratado a una charanga placentina, llamada El Megáfono, para dar voz a su nombre y al de su partido. El grupo musical de cinco miembros no es la primera vez que participa en una campaña, ya que uno de sus integrantes, Manuel, cuenta que en 2019 ya le contrataron en Pinofranqueado. ¿Y dio frutos? «No sé, pero desde luego que anima a votar, da visibilidad al partido (llevan camisetas y gorras de Cs) y dan alegría». No cabe duda. Pero pese al ambiente festivo que ha teñido hoy la campaña, Baselga ha reconocido que era un día triste tras la «mala noticia» de Valdecañas, que considera un «ejemplo de integración con la naturaleza y de lo que necesita Extremadura» pese a la «mala gestión del bipartidismo» del conflicto. Dice que su formación representa la «Extremadura del derribo» (por Valdecaballeros, Almaraz o el socavón de la N-523) y llama a la movilización. El portavoz de Cs en el Congreso también ha pasado de la alegría, el jolgorio y alguna que otra foto de admiradores en la feria, a la seriedad a la que se enfrentan el 28M. A partir de ese día «nuestro candidato Baselga va a tratar de arreglar todo lo que funciona mal en Extremadura, que no es poco, porque ¿hay algo que funcione bien?», ha espetado. Fomentar la economía privada y ayudar a los empresarios y «no ponerles palos en las ruedas», es una de sus propuestas ya que estos son los que producen «empleo y riqueza», ha dicho. Fue directo contra el PP, que es un «voto inútil», porque aún con mayorías absolutas «no han reformado nada. Al final, tanto PP como PSOE, se apoltronan en el poder, no cambian absolutamente nada y si alguien quiere que las cosas cambien en esta tierra que es la que más lo necesita en España, la única apuesta posible es Ciudadanos. Somos el partido de la moderación, el centro y el sentido común», ha subrayado entre casetas de feria y tras reunirse en la sede con distintos colectivos sociales de Cáceres. De ahí, a un acto a Almendralejo, donde también han visitado las instalaciones de la productora The Glow, y a cerrar la jornada con el último mitin de campaña en uno de sus pocos feudos de poder: Villafranca de los Barros.