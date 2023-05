Guardiola: papeleta a papeleta

Ha sido un saludo cortés: dos besos, charla breve distendida, sonrisas y cada uno a lo suyo. La candidata del PP a la Junta, María Guardiola, el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal coincidieron este jueves haciendo campaña en Valencia de Alcántara. La escena fue la siguiente: la candidata del PP está en la plaza de la Amistad Hispano Lusa en el último acto antes del cierre de campaña de este viernes. Rodeada de los suyos; la saludan, la besan, la agasajan y le gritan varias veces: «¡María presidenta!». Pero hay cierto nerviosismo, no en el equipo de Guardiola, sino en los propios simpatizantes locales.

Pasa un coche con megafonía que da la explicación: hay un mitin del PSOE en una plaza próxima, se espera al expresidente de la Junta y el punto en el que está congregado el PP es zona de paso de camino al acto socialista. Puede producirse el encuentro y eso incomoda a los militantes, equipados con banderolas que agitan cada vez que pasa el coche. El conductor insiste en circular por ese punto, también es cierto. Y el encuentro entre la candidata y el expresidente finalmente se produce. Cosas de campaña y más en pueblos disputados: el PSOE aspira a no perder Valencia de Alcántara y el PP a recuperarlo (ya gobernó de 2007 a 2015). Guardiola ve acercarse a la comitiva socialista, se dirige a ellos, saluda, charla breve (de fondo gritos de «¡María presidenta!» )y cada uno a sus cosas que ya casi se ven las mesas electorales.

«Nos quedan tres días para que las urnas se llenen de ilusión y de ganas. Que entre todos podamos transformar esta tierra», ha dicho este jueves Guardiola en Valencia de Alcántara. La ilusión y las ganas las pondrán el 28M las papeletas y el PP lleva días apuntalando el mensaje de que la que lleva sus siglas es la única que puede propiciar el cambio de gobierno.

«Piensa si quieres un voto repartido entre diferentes fuerzas políticas que solo persiguen sus intereses o si quieres un voto útil de verdad y capaz de construir un país para todos». La frase es de un vídeo que el PP extremeño ha colgado sus redes sociales esgrimiendo un argumento que no es nuevo y que tienden a capitalizar los partidos con más fuerza para arrinconar a los pequeños: si quieres que tu voto sirva para algo, la opción soy yo, es lo que viene a decir. Y lo que el PP lleva repitiendo insistentemente en cada intervención.

«No hay atajo»

«Faltan cuatro días para el vuelco electoral, con una mayoría tan sólida como sus ganas de cambiar Extremadura», decía el miércoles en Don Benito el secretario del organización del PP, Miguel Tellado. Una día antes había redundado en esa idea también el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo: «No hay atajos. Para que gobierne el PP, tiene que ganar el PP. Para que gane el PP hay que votar al PP; y para que gane y gobierne el Partido Popular, lo mejor es una mayoría amplia, sólida y contundente», fue su demanda.

Esa premisa enraíza con la campaña voto a voto que Guardiola ha practicado, este jueves en plena Raya. Cada papeleta cuenta, cada voto suma; y si para eso hay que explicar con detalle que la lista a la Asamblea del PP por la provincia de Cáceres la lidera María Guardiola, pero que en la de Badajoz no aparece su nombre sino el de Abel Bautista, se explica. Y lo han explicado también otro vídeo en las redes sociales con ambos cabeza de lista.

Y luego está la calle. La cita este jueves en Valencia de Alcántara era en una plaza que no solo conmemora el vínculo de esta localidad con Portugal, sino que es un punto de encuentro en el pueblo porque allí está la Sociedad de Fomento de Artesanos, un histórico club social que estuvo a punto de desaparecer; y porque allí se siguen haciendo los tratos entre ganaderos en los días de mercado. A Guardiola la esperaban una treintena de militantes y simpatizantes del partido deseosos de conocerla y saludarla. La reciben con ramo de flores, regalo de unos pendientes típicos de la zona (ella se los coloca inmediatamente) y le arrancan el primer compromiso: el próximo año irá a visitarles como presidenta de la Junta con los pendientes para su romería de San Isidro. No dijo que no, al fin y al cabo, la petición lleva implícito lo que ella busca alcanzar el día 28.

Guardiola la lanzó después de varios compromisos más, ligados a dos de sus temas nucleares de la campaña: la sanidad y la despoblación. Sobre la sanidad el compromiso si gobierna es buscar fondos europeos para construir un Centro de Alta Resolución en Valencia de Alcántara para atender la demanda de esta zona, que tiene en Cáceres a su hospital a referencia, a 110 kilómetros. «En Valencia de Alcántara llevan tiempo pidiendo una sanidad digna porque no es de recibo que tengan que recorrer 110 kilómetros para llegar a su hospital de referencia. Faltan médicos y pediatras. Son servicios esenciales que cuando se trata del mundo rural parece que están pidiendo privilegios», resaltó. Y en cuanto a la despoblación, cargó directamente contra Vara «porque no puede ser que su mala gestión la paguen los pueblos» después de comprometerse a «blindar la escuela rural».

El PP dice que las ganas del cambio que ellos representan están en las calles. Ahora tendrán que entrar en las urnas.