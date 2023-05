Vox quiere poner a Extremadura a trabajar

José es un emeritense con muchos tiros pegados en la vida. Tiene 83 años y aunque dice que irá a votar el domingo, no se fía mucho de la clase política y menos en campaña. «Yo soy cojo y en esta época me dicen ‘ahí va Pepe el cojonudo’, pero el 29 de mayo me dirán ‘ahí va Pepe el cojo’ o directamente nada». Resume así, en plena calle Santa Eulalia de Mérida, su desafección con la política en general. «No es que no llegue a los ciudadanos, es que no se mira por los ciudadanos».

Por su lado acababan de pasar esta mañana algunos de esos políticos, aunque él ni se ha percatado. Eran el candidato regional de Vox a la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo, el presidente provincial, Gonzalo Pozo, y miembros de la candidatura local que lidera Marta Garrido, que recibieron la visita del eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. Ha llegado temprano en avión hasta el aeropuerto de Talavera y de ahí se ha dado un primer paseo por Mérida, antes de viajar hasta Navalmoral para reunirse con los trabajadores del comité de empresa de la central nuclear de Almaraz. Se oponen a su cierre en 2027 y quieren hacérselo saber a sus trabajadores: «va a ser un mazazo para nuestra soberanía energética», opina Pelayo. El candidato se moja en otros proyectos polémicos, como el macrovertedero de Salvatierra, «no creemos que deba instalarse ahí, se pueden estudiar otras soluciones»; o la mina de litio de Cáceres: «si tiene algún impacto en la salud de los cacereños nosotros no avalaremos la apertura de la mina». Y lleva hasta el penúltimo día de su campaña un mensaje que viene repitiendo desde el primero: «Quiero poner a Extremadura a trabajar». ¿Qué significa? «A nadie se le oculta que siendo líderes en paro, no se encuentra mano de obra. Cualquier empresario de la construcción, la hostelería o la agricultura sabe lo difícil que es encontrar trabajadores. Y hay que arreglar esto». Para eso propone una revisión del sistema de protección social de la comunidad. «Es muy humano que a cualquier persona que se le ofrece una protección social que quizás no necesita la persiga, pero hay que poner racionalidad en el sistema asistencial que ha montado la Junta. La protección social es necesaria y se va a seguir manteniendo, pero para quien la necesita. No puede ser que haya 60 personas viviendo de 40 que trabajan, porque se desmorona el tejido productivo». En el turno de Tertsch ante la prensa, ha desgranado los objetivos de su partido, que ya ha conseguido victorias en países como Italia: «la reconquista del espacio de los derechos, la libertad y el sentido común que nos han arrebatado en 40 años de retroceso», asegura. El foco, dice, «no está en la salvación del planeta («la agenda 2030 es una amenaza»), sino en la salvación de nuestros vecinos y ciudades». «La única fuerza con la que podemos dialogar es el PP» Que el objetivo de Vox no es hacer presidenta a María Guardiola (PP) es un mensaje que Pelayo viene repitiendo desde el primer día, pero ¿está dispuesto a ceder el 29 de mayo? «Según los resultados estableceremos los cauces de diálogo con la única fuerza con la que se puede tener diálogo que es el PP, pero si insiste en poner líneas rojas, a eso no hemos venido».