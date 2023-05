Las píldoras de la campaña: los candidatos, de feria

La feria de Cáceres ha coincidido con el colofón final de la campaña electoral y los candidatos que aspiran a gobernar la región y los ayuntamientos no han querido perdérsela. Ayer, varios de ellos compartieron risas y conversación en la caseta que rinde homenaje a los 100 años de El Periódico Extremadura. Así, hicieron pandilla el candidato de Cs, Fernando Baselga; el aspirante a ser alcalde de Cáceres, Paco Piñero; su compañero de partido y portavoz nacional, Edmundo Bal, que estaba de visita; el alcalde y candidato socialista cacereño, Luis Salaya; y el presidente de la Junta y candidato del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara.

LAS PÍLDORAS DE LA CAMPAÑA

La charanga de Cs para no perder el ánimo

No importa que no salgan en las encuestas y que se les dé por desaparecidos, ellos se empeñan en defender que serán determinantes. Cs no pierde el ánimo y ayer, el candidato de Cáceres, Paco Piñero; y el regional, Fernando Baselga, llegaron a la feria de la capital cacereña acompañados de una charanga que incluso les tocó mientras comían. Sus integrantes iban ataviados con gorras naranjas y una camiseta en cuya espalda se leía: «Vota Paco Piñero».

Erre que erre con la lista más votada

La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, está convencida (o convencidísima) de que ella será la lista más votada y que, por ello, no tendrá que abstenerse para que gobiernen los socialistas. También ha repetido hasta la saciedad que ella no pactará con Vox, que Vox tendrá que dejarle el camino libre para convertirse en presidenta en solitario. Habrá que ver qué pasa cuando la noche del 28 de mayo todas las cartas estén sobre la mesa.

Valdecañas remueve la campaña

Que el Supremo haya ratificado que hay que tirar Valdecañas y que se dé a conocer justo al final de la campaña electoral ha removido el carrera de cara al 28M. Realmente todos los partidos están en contra de que se tire menos Unidas por Extremadura, pero cada una hace campaña a su manera. El candidato de Cs, Fernando Baselga, por ejemplo, dijo ayer que se ataría al complejo de ocio (estilo baronesa Thyssen) para que Valdecañas no termine por los suelos. Habrá que ver cuál es el próximo capítulo.