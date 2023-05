Las píldoras de la campaña: Pizarro y Guardiola, de excursión

A lo Thelma y Louise. Ella de conductora y él de copiloto. Montados en el coche oficial de campaña que lleva el rostro y el nombre de ella bien grandes. Así salieron ayer de Plasencia la candidata regional del PP, María Guardiola; y el aspirante a repetir como alcalde en la capital placentina, Fernando Pizarro. El show consistía en cerrar la campaña recogiendo ella en su coche a los cuatro candidatos a gobernar en las cuatro ciudades de la comunidad.

Habría que recordar que Pizarro pretendía presentarse a las primarias del PP extremeño para ocupar el puesto de Guardiola, pero finalmente tuvo que dar un paso para atrás.

LAS PÍLDORAS DEL DÍA

«Abascal viene aquí de turismo»

María Guardiola no tiene ningún problema en contestar al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, aún siendo consciente de que, de sumar, tendrá que oír lo que exige. La última vez fue ayer cuando este dijo desde Sevilla: «Esa señora del PP de Extremadura dice que no quiere saber nada de Vox y que le apoyemos, primero a ver si gana». Al ser preguntada en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, contestó que «el señor Abascal viene a Extremadura de turismo» pero que peor es aún el candidato regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, quien tampoco la cita por su nombre nunca.

A Vara le dicen que no habla de los demás

Vaya al mitin que vaya, a Guillermo Fernández Vara le preguntan los suyos por qué no habla del resto de candidatos. Lo confesó en un mitin de Don Benito y, aunque tiene parte de estrategia porque si uno no cita a sus adversarios estos pasan más desapercibidos, aseguró que él no habla de los demás, habla de los extremeños y las extremeñas, «de lo que vamos a hacer por ellos y por ellas». En su opinión, «los insultos, la crispación, aportan cero, lo que verdaderamente aportan son las propuestas, el consenso y el diálogo», una forma de afrontar la campaña electoral en la que no hay dimes y diretes por su parte, sino un planteamiento de ‘buenismo’ que hasta ahora le ha ido bien en anteriores contiendas.

«Guardiola es la Liz Truss extremeña»

Para Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, María Guardiola es la Liz Truss extremeña, la primera ministra del Reino Unido y líder del Partido Conservador «que su única política era bajar impuestos y casi lleva a la ruina al país». La candidata de Unidas se sorprendió tras leer una entrevista que le hicieron a la candidata del PP donde, dijo, desconocía el número contribuyentes que hay en la región y lo que se recauda y donde su única postura era bajar la carga fiscal.