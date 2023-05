Abascal recuerda a Guardiola que Feijoó quiere que gobierne la lista más votada

Vox tiende la mano al diálogo para construir una alternativa de gobierno en las seis comunidades del país donde pueden ser clave, pero el líder del partido, Santiago Abascal, ha sido directo respecto a la situación en Extremadura: “la señora del PP de Extremadura (en referencia a María Guardiola) dice que cuenta con el apoyo incondicional de Vox, pero en realidad tiene que hablar con la dirección nacional de su partido porque Feijóo ha dicho durante semanas que no gobernaría donde no fuesen la lista más votada”. Y en Extremadura no ha sido el ganador de las elecciones el PP, sino el PSOE, que ha conseguido unos 6.000 votos más (aunque hay empate a escaños: 28).