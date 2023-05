María Guardiola sigue apostando por un gobierno del PP en solitario y reclama al resto de partidos que se muevan para permitirlo. La candidata popular ha pedido este lunes a Guillermo Fernández la abstención del PSOE en la Asamblea para dar paso a su investidura. "Le pido al señor Vara altura de miras, generosidad y la madurez política que debe tener ya, para permitir que haya un gobierno liderado por una mujer", ha dicho en una entrevista en La Sexta.

No es la única petición. Las elecciones las ha ganado el PSOE (hay una diferencia de 6.000 votos a favor de los socialistas), aunque el bloque de la derecha sí suma la mayoría absoluta en Extremadura (33 diputados), añadiendo a los 28 asientos obtenidos por el PP los cinco que ha logrado Vox, a quienes se ha dirigido también para pedirles paso: "Cualquier partido que quiera lo mejor para esta tierra deberá apoyarnos y dejarnos gobernar en solitario", les ha dicho tras plantear que quiere conocer "qué ofrecen ellos para esta tierra, cuál es su programa". "Nosotros tenemos claro que ofrecemos un programa centrado en autónomos, agricultores y ganaderos que hemos elaborado hablando con los extremeños", ha subrayado. La líder del PP ha garantizado que su gobierno será de "centro moderado", en línea con lo que ha mantenido todo este tiempo a pesar de que las matemáticas requerirán un entendimiento con la ultraderecha.

"Extremadura no necesita extremos ni estridencias"

La líder del PP dijo en la noche electoral que hablaría con los dirigentes de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura a lo largo de la jornada de este lunes 29M para poner en marcha un proyecto "plural". De momento, según ha dicho, lo ha hecho con el líder del PSOE, que le llamó para felicitarla y con el que tiene pendiente una conversación de más calado. No ha mantenido ninguna charla aún, sin embargo, con el candidato de Vox, Ángel Pelayo, aunque ha dicho confiar en que este partido "quiere lo mismo que nosotros" en referencia al cambio de gobierno en Extremadura. En otra entrevista en Canal Extremadura, no ha querido tampoco ahondar en las hipotéticas peticiones que Vox pondrá sobre la mesa y ha subrayado que tiene claro "lo que quiere hacer" y que espera que sea una legislatura de "diálogo y de consenso". "Extremadura no necesita extremos ni estridencias", ha afirmado.

Guardiola asegura también que tiene perfilado ya su gobierno, que está definido "con nombres y apellidos" en la mayoría de los casos, y que estará integrado por personas con experiencia, "muy preparada y talentosa" y no ha descartado que haya independientes dentro de él.