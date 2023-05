El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE en la región, Guillermo Fernández Vara, ha pedido el reingreso en su plaza de médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz pero finalmente no la ejecutará de forma inmediata. Así lo ha confirmado el secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus. La petición para volver a su trabajo como sanitario la había realizado a primer hora de esta mañana sin embargo el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio le han hecho recapacitar y aplazar su reincorporación a su profesión. "La convocatoria de los comicios implica un nuevo escenario político", aseguran desde el partido.

La comparecencia que realizó Fernández Vara en la noche electoral sonó a despedida. Asumió toda su responsabilidad por la debacle y se despidió de los extremeños y de los periodistas allí presentes. En cambio no quiso pronunciarse abiertamente sobre si había decidido abandonar la política. Desde el PSOE insisten en que su futuro será abordado este martes en la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura que se celebrará en Mérida, a partir de las 17.00 horas. En la misma se tratará también este anuncio de elecciones generales, que ha cambiado el panorama político. Tras el encuentro Guillermo Fernández Vara comparecerá ante los medios de comunicación.

En la mañana de este lunes, cuando se conoció que el secretario general del PSOE en la región había solicitado su reingreso a su plaza como forense, fuente fuentes del partido alegaban que se trata de "un trámite normal" una vez finalizan los servicios especiales de que disfruta por su puesto de presidente de la comunidad. Y ya advertían de que no se trataba de una incorporación inmediata, porque los trámites llevan su tiempo. No obstante esta intención de volver al Instituto de Medicina Legal, se haga ahora o dentro de unos meses, deja entrever su marcha de la política activa, si bien este extremo no ha sido confirmado del todo. De todas formas, Fernández Vara ya anunció que eran sus últimas elecciones autonómicas y que si perdía se marcharía. No obstante, ninguna de las voces consultadas confirman que su marcha vaya a ser antes de tomar posesión de su acta de diputado, entre otras cosas porque la derecha, el PP junto con Vox, tienen que conformar una mayoría y un gobierno alternativo al socialista y llevar a cabo una negociación que llegue a buen puerto.

Todo lo mejor, @GFVara, en tu nueva andadura.



Agradezco todos tus años de entrega a Extremadura. pic.twitter.com/63WjD8qbXr — María Guardiola (@MGuardiolaPP) 29 de mayo de 2023

Mientras tanto la líder de los populares en la región, María Guardiola, se ha despedido de su homólogo socialista en las redes sociales. "Todo lo mejor, @GFVara, en tu nueva andadura. Agradezco todos tus años de entrega a Extremadura", ha escrito en Twitter junto a una fotografía de la primera reunión que mantuvieron.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha avanzado esta mañana que el futuro de su secretario general se abordará "con la seriedad y con la rigurosidad que el asunto requiere" en la Comisión Ejecutiva Regional del partido que se ha convocado para este martes, 30 de mayo, donde se realizarán "esas primeras valoraciones, esos primeros análisis y se tomen las decisiones que haya que tomarse".

Así, unas vez que previsiblemente el PP sea el que esté al frente de la Junta de Extremadura, Soraya Vega ha dicho que "ahora viene una etapa nueva en Extremadura, con papeles nuevos" para cada uno, una situación que el PSOE afrontará "como lo afrontamos siempre, con muchísimo respecto y seriedad, y pensando en los intereses generales de Extremadura".