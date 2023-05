La Junta de Extremadura se ratifica en su decisión. Tras el "acierto" de este año, el Martes de Carnaval volverá a ser fiesta autonómica en 2024, pero por este mismo motivo no habrá puente el Día de Extremadura: el 8 de septiembre cae en domingo y en lugar de trasladar la festividad al lunes, el Ejecutivo regional ha optado por llevarla al 13 de febrero.

El decreto que fija el calendario de días festivos de Extremadura para 2024 ha sido el único asunto aprobado este miércoles en el Consejo de Gobierno, que se reúne por primera vez en funciones tras la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Según se explica en la reseña, la otra festividad autonómica de 2024 se disfrutará el 9 de diciembre: la Inmaculada Concepción también cae en domingo y en este caso, sí se ha optado por trasladarla al lunes.

Las jornadas festivas en 2024 en Extremadura serán el 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, la Epifanía; 28 y 29 de marzo, Jueves y Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 8 de septiembre, Día de Extremadura; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre, Navidad.

Asimismo, se señala como fiesta autonómica en Extremadura para el año 2024 el 13 de febrero, Martes de Carnaval, que reemplazará el descanso en lunes de la festividad del domingo 8 de septiembre, Día de Extremadura. Y en aplicación del artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, que traslada al lunes las fiestas que coinciden en domingo, el descanso laboral correspondiente al día 8 de diciembre de 2024, Inmaculada Concepción, se disfrutará el 9 de diciembre.

A ello hay que sumar también como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables con el carácter de fiestas locales, los dos festivos municipales que determine cada ayuntamiento.

"Arraigo y tradición"

El Martes de Carnaval ya ha sido fiesta autonómica en Extremadura este año, una decisión que desde la propia administración se ha considerado "un acierto" debido a los datos de asistencia y participación en la festividad, además de ayudar en la conciliación ya que ese día tampoco hay colegio.

"La Junta de Extremadura volverá a apostar por hacer festivo regional el Martes de Carnaval, una fiesta con un arraigo y una tradición constatados en nuestra región, como demuestran las celebraciones en Badajoz, en Mérida, en Malpartida de Cáceres (Pedida de la Patatera), o en Villanueva de la Vera (fiesta del Peropalo), por poner algunos ejemplos, que atraen a muchas personas de dentro y fuera de la región", afirma la Consejería de Educación y Empleo.

No obstante, la decisión no vino exenta de polémica en aquellos lugares en los que la celebración del Carnaval no está tan arraigada, y este año puede volver a repetirse aún con más motivo: para que el Martes de Carnaval pueda ser fiesta autonómica se suprime el puente del Día de Extremadura, que es la época favorita de los extremeños para irse de vacaciones.